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Çağla Şıkel'in Hintçe Telkin Mektubunu Okurkenki Anları Yeniden Gündem Oldu!

Çağla Şıkel'in Hintçe Telkin Mektubunu Okurkenki Anları Yeniden Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2026 - 15:46
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Türkiye'nin en başarılı model ve sunucularından Çağla Şıkel, yıllardır sadece kariyeriyle değil yaşam tarzı, spor tutkusu ve kişisel gelişim yolculuğuyla da adından söz ettiriyor. Son dönemde yeni aşkı, fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam rutinleriyle gündemde olan ünlü isim, bu kez yıllar önce katıldığı bir programdaki görüntüleriyle sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. Gökhan Çınar'ın programında yaşadığı duygusal anlar ve Hintçe telkin mektubunu farklı duygularla okuduğu görüntüler kısa sürede viral oldu.

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1997 yılında Türkiye Güzeli seçilen Çağla Şıkel, o günden bu yana magazin ve televizyon dünyasının en güçlü isimlerinden biri olmayı başardı.

1997 yılında Türkiye Güzeli seçilen Çağla Şıkel, o günden bu yana magazin ve televizyon dünyasının en güçlü isimlerinden biri olmayı başardı.

Modellik kariyerinde sayısız defileye çıkan Şıkel, uzun yıllar Türkiye'nin en çok kazanan ve en çok aranan mankenleri arasında yer aldı. Ancak başarısını yalnızca podyumlarla sınırlamadı.

Sunuculuk kariyerine de hızlı bir giriş yapan Şıkel, yıllar boyunca birçok televizyon programında görev aldı. Bugün ise NOW ekranlarında yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programıyla hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Sağlıktan psikolojiye, yaşamdan güzelliğe kadar birçok konuyu ele aldığı programıyla ekranların en istikrarlı sunucularından biri olarak gösteriliyor.

İki çocuk annesi olmasına rağmen yıllara meydan okuyan görüntüsü, disiplinli yaşam tarzı ve enerjisi sayesinde her dönem adından söz ettirmeyi başarıyor.

Modellik kariyerinde sayısız defileye çıkan Şıkel, uzun yıllar Türkiye'nin en çok kazanan ve en çok aranan mankenleri arasında yer aldı. Ancak başarısını yalnızca podyumlarla sınırlamadı.

Sunuculuk kariyerine de hızlı bir giriş yapan Şıkel, yıllar boyunca birçok televizyon programında görev aldı. Bugün ise NOW ekranlarında yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programıyla hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Sağlıktan psikolojiye, yaşamdan güzelliğe kadar birçok konuyu ele aldığı programıyla ekranların en istikrarlı sunucularından biri olarak gösteriliyor.

İki çocuk annesi olmasına rağmen yıllara meydan okuyan görüntüsü, disiplinli yaşam tarzı ve enerjisi sayesinde her dönem adından söz ettirmeyi başarıyor.

Kimi zaman nefes terapileri, kimi zaman meditasyon çalışmaları, kimi zaman da buz banyosu deneyimleriyle gündeme gelen ünlü isim, kişisel dönüşüm yolculuğunu takipçileriyle paylaşmaktan da çekinmiyor.

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren görüntüler ise Gökhan Çınar'ın programına konuk olduğu döneme ait.

Programda Çağla Şıkel'e Hintçe yazılmış bir telkin metni okutulmuş, ancak metnin anlamı kendisine açıklanmamıştı. Şıkel'in aynı metni farklı duygularla birkaç kez okuması istenmişti.

İlk okumada daha nötr ve kontrollü bir tavır sergileyen ünlü sunucu, daha sonra farklı duygular yüklenerek aynı metni tekrar okudu. Özellikle öfke, kırgınlık, üzüntü ve şefkat gibi duygularla yaptığı okumalar hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyiciler üzerinde büyük etki bıraktı.

Görüntülerin yeniden paylaşılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları, Çağla Şıkel'in duygu geçişlerine ve empati gücüne dikkat çekti. Birçok kişi, aynı metnin yalnızca tonlama ve his değişikliğiyle ne kadar farklı anlamlar kazanabildiğini ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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