Çağla Şıkel'in Hintçe Telkin Mektubunu Okurkenki Anları Yeniden Gündem Oldu!

Modellik kariyerinde sayısız defileye çıkan Şıkel, uzun yıllar Türkiye'nin en çok kazanan ve en çok aranan mankenleri arasında yer aldı. Ancak başarısını yalnızca podyumlarla sınırlamadı.

Sunuculuk kariyerine de hızlı bir giriş yapan Şıkel, yıllar boyunca birçok televizyon programında görev aldı. Bugün ise NOW ekranlarında yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programıyla hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Sağlıktan psikolojiye, yaşamdan güzelliğe kadar birçok konuyu ele aldığı programıyla ekranların en istikrarlı sunucularından biri olarak gösteriliyor.

İki çocuk annesi olmasına rağmen yıllara meydan okuyan görüntüsü, disiplinli yaşam tarzı ve enerjisi sayesinde her dönem adından söz ettirmeyi başarıyor.

Modellik kariyerinde sayısız defileye çıkan Şıkel, uzun yıllar Türkiye'nin en çok kazanan ve en çok aranan mankenleri arasında yer aldı. Ancak başarısını yalnızca podyumlarla sınırlamadı.

Sunuculuk kariyerine de hızlı bir giriş yapan Şıkel, yıllar boyunca birçok televizyon programında görev aldı. Bugün ise NOW ekranlarında yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programıyla hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Sağlıktan psikolojiye, yaşamdan güzelliğe kadar birçok konuyu ele aldığı programıyla ekranların en istikrarlı sunucularından biri olarak gösteriliyor.

İki çocuk annesi olmasına rağmen yıllara meydan okuyan görüntüsü, disiplinli yaşam tarzı ve enerjisi sayesinde her dönem adından söz ettirmeyi başarıyor.

Kimi zaman nefes terapileri, kimi zaman meditasyon çalışmaları, kimi zaman da buz banyosu deneyimleriyle gündeme gelen ünlü isim, kişisel dönüşüm yolculuğunu takipçileriyle paylaşmaktan da çekinmiyor.