Çağla Şıkel'in Hintçe Telkin Mektubunu Okurkenki Anları Yeniden Gündem Oldu!
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Türkiye'nin en başarılı model ve sunucularından Çağla Şıkel, yıllardır sadece kariyeriyle değil yaşam tarzı, spor tutkusu ve kişisel gelişim yolculuğuyla da adından söz ettiriyor. Son dönemde yeni aşkı, fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam rutinleriyle gündemde olan ünlü isim, bu kez yıllar önce katıldığı bir programdaki görüntüleriyle sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. Gökhan Çınar'ın programında yaşadığı duygusal anlar ve Hintçe telkin mektubunu farklı duygularla okuduğu görüntüler kısa sürede viral oldu.
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1997 yılında Türkiye Güzeli seçilen Çağla Şıkel, o günden bu yana magazin ve televizyon dünyasının en güçlü isimlerinden biri olmayı başardı.
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Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren görüntüler ise Gökhan Çınar'ın programına konuk olduğu döneme ait.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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