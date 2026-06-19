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Görenler Tanıyamadı: Cemre Baysel'den Radikal İmaj Değişikliği!

Görenler Tanıyamadı: Cemre Baysel'den Radikal İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2026 - 14:02
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Son dönemin en sevilen genç oyuncularından Cemre Baysel, bu kez yeni dizisi ya da aşk hayatıyla değil, radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncunun Afrika örgüsü yaptırdığı yeni saç stili kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Hayranlarının bir kısmı yeni tarzını çok beğenirken, bazıları ise onu alıştıkları doğal görünümüyle görmeyi tercih etti.

Kaynak: Snobmagazin

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Henüz genç yaşta ekran yolculuğuna başlayan Cemre Baysel, bugün televizyon dünyasının en popüler kadın oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Henüz genç yaşta ekran yolculuğuna başlayan Cemre Baysel, bugün televizyon dünyasının en popüler kadın oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

İlk oyunculuk deneyimini Yeşil Deniz dizisiyle yaşayan Baysel, ardından Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma ve Sol Yanım gibi yapımlarda rol alarak kariyerinde istikrarlı adımlarla ilerledi.

Ancak onu milyonlarca izleyiciyle buluşturan asıl proje Baht Oyunu oldu. Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaştığı dizide canlandırdığı Ada karakteri, enerjisi, neşesi ve doğal oyunculuğuyla izleyicinin kalbini kazandı. Üstelik bu performansı ona Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayanlar' ödülünü de getirdi.

Baht Oyunu'nun ardından Senden Daha Güzel dizisinde de romantik komedi başarısını sürdüren oyuncu, son yıllarda dram tarafında da iddialı işlerde yer aldı. Leyla: Hayat... Aşk... Adalet ve son olarak Güller ve Günahlar projeleriyle kariyerini farklı türlerle zenginleştirmeyi başardı.

Bugün geldiği noktada Cemre Baysel, yalnızca güzelliğiyle değil, farklı karakterlere uyum sağlayabilen oyunculuğuyla da sektörün dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Cemre Baysel'in özel hayatı da yıllardır magazin dünyasının yakın takibinde.

Özellikle Baht Oyunu setinde başlayan Aytaç Şaşmaz ilişkisi uzun süre magazin gündeminin en sevilen aşk hikayelerinden biri olmuştu. Dizideki uyumlarını gerçek hayata da taşıyan çift, yıllarca 'en yakıştırılan çiftler' arasında gösterildi. Ancak ilişkileri zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme geldi ve sonunda yollarını ayırdılar.

Bu ayrılığın ardından adı rapçi Blok3 ile anıldı. Sosyal medyada uzun süre konuşulan bu iddialar magazin gündemini meşgul ederken, daha sonra milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişki de dikkat çekti. 

Çiftin birlikte çıktıkları tatiller ve romantik paylaşımlar çok konuşulsa da bu ilişki de beklenenden kısa sürdü.

Özel hayatıyla sık sık manşetlere taşınsa da Baysel, röportajlarında genellikle kariyerine ve projelerine odaklanmayı tercih ettiğini dile getiriyor.

Geçtiğimiz saatlerde Snobmagazin kameralarına yakalanan Cemre Baysel'in yeni imajı dikkat çekti.

Güller ve Günahlar dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu İspanya'da alan oyuncu, Madrid tatilinden döner dönmez imajını yenilemeye karar verdi. Dünyaca ünlü şarkıcı Bad Bunny'nin konserine katılan ve İspanyol sokak modasından oldukça etkilendiği konuşulan Baysel, saçlarını Afrika örgüsü yaptırarak alışılmış görüntüsünü tamamen değiştirdi.

Sırma gibi uzun ve doğal saçlarıyla tanınan oyuncunun yeni tarzı, ilk bakışta birçok kişinin onu tanımakta zorlanmasına neden oldu. Nişantaşı'nda görüntülenen Baysel, yeni görünümünün ilhamını İspanya seyahatinden aldığını söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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