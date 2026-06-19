Görenler Tanıyamadı: Cemre Baysel'den Radikal İmaj Değişikliği!

İlk oyunculuk deneyimini Yeşil Deniz dizisiyle yaşayan Baysel, ardından Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma ve Sol Yanım gibi yapımlarda rol alarak kariyerinde istikrarlı adımlarla ilerledi.

Ancak onu milyonlarca izleyiciyle buluşturan asıl proje Baht Oyunu oldu. Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaştığı dizide canlandırdığı Ada karakteri, enerjisi, neşesi ve doğal oyunculuğuyla izleyicinin kalbini kazandı. Üstelik bu performansı ona Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayanlar' ödülünü de getirdi.

Baht Oyunu'nun ardından Senden Daha Güzel dizisinde de romantik komedi başarısını sürdüren oyuncu, son yıllarda dram tarafında da iddialı işlerde yer aldı. Leyla: Hayat... Aşk... Adalet ve son olarak Güller ve Günahlar projeleriyle kariyerini farklı türlerle zenginleştirmeyi başardı.

Bugün geldiği noktada Cemre Baysel, yalnızca güzelliğiyle değil, farklı karakterlere uyum sağlayabilen oyunculuğuyla da sektörün dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Cemre Baysel'in özel hayatı da yıllardır magazin dünyasının yakın takibinde.

Özellikle Baht Oyunu setinde başlayan Aytaç Şaşmaz ilişkisi uzun süre magazin gündeminin en sevilen aşk hikayelerinden biri olmuştu. Dizideki uyumlarını gerçek hayata da taşıyan çift, yıllarca 'en yakıştırılan çiftler' arasında gösterildi. Ancak ilişkileri zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme geldi ve sonunda yollarını ayırdılar.

Bu ayrılığın ardından adı rapçi Blok3 ile anıldı. Sosyal medyada uzun süre konuşulan bu iddialar magazin gündemini meşgul ederken, daha sonra milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişki de dikkat çekti.

Çiftin birlikte çıktıkları tatiller ve romantik paylaşımlar çok konuşulsa da bu ilişki de beklenenden kısa sürdü.

Özel hayatıyla sık sık manşetlere taşınsa da Baysel, röportajlarında genellikle kariyerine ve projelerine odaklanmayı tercih ettiğini dile getiriyor.