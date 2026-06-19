Görenler Tanıyamadı: Cemre Baysel'den Radikal İmaj Değişikliği!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son dönemin en sevilen genç oyuncularından Cemre Baysel, bu kez yeni dizisi ya da aşk hayatıyla değil, radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncunun Afrika örgüsü yaptırdığı yeni saç stili kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Hayranlarının bir kısmı yeni tarzını çok beğenirken, bazıları ise onu alıştıkları doğal görünümüyle görmeyi tercih etti.
Kaynak: Snobmagazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz genç yaşta ekran yolculuğuna başlayan Cemre Baysel, bugün televizyon dünyasının en popüler kadın oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde Snobmagazin kameralarına yakalanan Cemre Baysel'in yeni imajı dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın