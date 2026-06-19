Demet Özdemir'in Çocukluk Videosu Gündem Oldu: Minik Hali "Hiç Değişmemiş" Dedirtti!
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Türk televizyonlarının son yıllardaki en başarılı kadın oyuncularından biri olan Demet Özdemir, bu kez yeni projesi ya da sosyal medya paylaşımıyla değil, yıllar öncesine ait bir çocukluk görüntüsüyle gündemde. Sosyal medyada ortaya çıkan nostaljik video kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, hayranları güzel oyuncunun daha çocuk yaşlarda bile ekran ışığını taşıdığı konusunda hemfikir oldu.
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Bugün milyonlarca hayranı bulunan Demet Özdemir'in hikayesi aslında oyunculukla değil dansla başladı.
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Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren arşiv görüntüsü ise hayranlarını adeta yıllar öncesine götürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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