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Demet Özdemir'in Çocukluk Videosu Gündem Oldu: Minik Hali "Hiç Değişmemiş" Dedirtti!

Demet Özdemir'in Çocukluk Videosu Gündem Oldu: Minik Hali "Hiç Değişmemiş" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2026 - 11:32
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Türk televizyonlarının son yıllardaki en başarılı kadın oyuncularından biri olan Demet Özdemir, bu kez yeni projesi ya da sosyal medya paylaşımıyla değil, yıllar öncesine ait bir çocukluk görüntüsüyle gündemde. Sosyal medyada ortaya çıkan nostaljik video kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, hayranları güzel oyuncunun daha çocuk yaşlarda bile ekran ışığını taşıdığı konusunda hemfikir oldu.

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Bugün milyonlarca hayranı bulunan Demet Özdemir'in hikayesi aslında oyunculukla değil dansla başladı.

Bugün milyonlarca hayranı bulunan Demet Özdemir'in hikayesi aslında oyunculukla değil dansla başladı.

Genç yaşlarda profesyonel dans ekiplerinde yer alan Özdemir, bir dönem Bengü'nün dans kadrosunda sahne aldı. Ardından Efes Kızları ekibine katılarak performanslarıyla dikkat çekti.

Sahnedeki enerjisi, güçlü mimikleri ve doğal kamera uyumu sayesinde televizyon dünyasının dikkatini çekmesi de uzun sürmedi. İlk olarak 'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisiyle oyunculuğa adım atan Özdemir, asıl büyük çıkışını ise 'Çilek Kokusu' ve özellikle de 'Erkenci Kuş' ile yaptı.

Can Yaman ile yakaladığı uyum sayesinde yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 

Romantik komedinin en sevilen yüzlerinden biri haline gelen oyuncu, daha sonra 'Doğduğun Ev Kaderindir' ve 'Adım Farah' gibi yapımlarla dramatik rollerde de ne kadar başarılı olduğunu kanıtladı.

Son olarak Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisinde izleyici karşısına çıkan Özdemir, performansıyla yine çok konuşuldu. Kısacası Demet Özdemir, dansçı olarak başladığı kariyerinde bugün Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok konuşulan oyuncularından biri olmayı başardı.

Demet Özdemir'in kariyerindeki en dikkat çekici sürprizlerden biri de müzik oldu. 'Eşref Rüya' dizisinde şarkıcı olmayı hayal eden Nisan karakterini canlandıran oyuncu, rolüne hazırlanırken uzun süre şan eğitimi aldı ve stüdyo çalışmaları yaptı.

Dizideki performansı büyük ilgi görünce bu süreç ekranla sınırlı kalmadı. Özdemir, profesyonel müzik çalışmalarına da yöneldi. Özellikle 'Ah Yar' ve 'Gözü Kara' gibi şarkıları kısa sürede dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşırken, hayranları oyunculuğun yanı sıra sesini de oldukça başarılı buldu.

Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren arşiv görüntüsü ise hayranlarını adeta yıllar öncesine götürdü.

Videoda küçük yaşlardaki Demet Özdemir'in bir televizyon programının stüdyo seyircileri arasında yer aldığı fark edildi.

Kot ceketi, heyecanlı tavırları ve merak dolu bakışlarıyla dikkat çeken minik Demet'in sahnedeki performansı alkışlayarak izlediği anlar kısa sürede gündem oldu. Özellikle kameraya yansıyan mimikleri ve enerjisi, bugün ekranda gördüğümüz Demet Özdemir'i hatırlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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