İrem Helvacıoğlu'ndan Olaylı Boşandığı Eski Eşiyle İlgili Sorulara Üstü Kapalı Cevap!

Yakın dostlarının katıldığı sade törenle evlenen çift, o dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu.

Mutlu birliktelikleri devam ederken çift, 2025 yılının ekim ayında kızları Sora'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Japonca'da 'gökyüzü' anlamına gelen Sora ismi de o dönem sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Ancak dışarıdan mutlu görünen evlilik uzun ömürlü olmadı. Kızlarının doğumundan yalnızca birkaç ay sonra çiftin yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, 17 Nisan 2026 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Boşanmanın ardından ortaya atılan iddialar magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Özellikle çiftin kızları Sora'nın velayeti ve soyadı konusunda yaşandığı öne sürülen anlaşmazlık günlerce konuşuldu.

İddialara göre İrem Helvacıoğlu, kızının kendi soyadını taşımasını istedi. Bu süreçte taraflar arasında nafaka, eğitim giderleri ve velayet konularında çeşitli görüşmeler yapıldığı ileri sürüldü. Sonunda çiftin anlaşmaya vardığı ve küçük Sora'nın velayetinin anneye verildiği öğrenildi.

Yine kulislere yansıyan iddialara göre, Sora'nın resmi soyadı da Helvacıoğlu oldu. Boşanma sürecinde konuşulan bu detaylar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, taraflardan uzun süre konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama gelmedi.