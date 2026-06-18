İrem Helvacıoğlu'ndan Olaylı Boşandığı Eski Eşiyle İlgili Sorulara Üstü Kapalı Cevap!
Bir dönem büyük bir aşkla evlenerek mutluluk pozları veren İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Boşanma süreci kadar kızları Sora'nın velayeti ve soyadıyla ilgili ortaya atılan iddialar da uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Ayrılığın ardından özel hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih eden Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ancak güzel oyuncunun, kızı Sora'nın babasıyla ilgili yöneltilen soru karşısında verdiği kısa yanıt ve yaşadığı duygusal anlar dikkatlerden kaçmadı. Gelin, hem çok konuşulan boşanma sürecine hem de gündem olan o açıklamaya birlikte bakalım.
Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İrem Helvacıoğlu, 2024 yılının ekim ayında işletmeci Ural Kaspar ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.
Boşanmanın ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte kızı Sora ile birlikte görüntülendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın