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İrem Helvacıoğlu'ndan Olaylı Boşandığı Eski Eşiyle İlgili Sorulara Üstü Kapalı Cevap!

İrem Helvacıoğlu'ndan Olaylı Boşandığı Eski Eşiyle İlgili Sorulara Üstü Kapalı Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2026 - 14:14
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Bir dönem büyük bir aşkla evlenerek mutluluk pozları veren İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Boşanma süreci kadar kızları Sora'nın velayeti ve soyadıyla ilgili ortaya atılan iddialar da uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Ayrılığın ardından özel hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih eden Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ancak güzel oyuncunun, kızı Sora'nın babasıyla ilgili yöneltilen soru karşısında verdiği kısa yanıt ve yaşadığı duygusal anlar dikkatlerden kaçmadı. Gelin, hem çok konuşulan boşanma sürecine hem de gündem olan o açıklamaya birlikte bakalım.

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Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İrem Helvacıoğlu, 2024 yılının ekim ayında işletmeci Ural Kaspar ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İrem Helvacıoğlu, 2024 yılının ekim ayında işletmeci Ural Kaspar ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

Yakın dostlarının katıldığı sade törenle evlenen çift, o dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu.

Mutlu birliktelikleri devam ederken çift, 2025 yılının ekim ayında kızları Sora'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Japonca'da 'gökyüzü' anlamına gelen Sora ismi de o dönem sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Ancak dışarıdan mutlu görünen evlilik uzun ömürlü olmadı. Kızlarının doğumundan yalnızca birkaç ay sonra çiftin yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, 17 Nisan 2026 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Boşanmanın ardından ortaya atılan iddialar magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Özellikle çiftin kızları Sora'nın velayeti ve soyadı konusunda yaşandığı öne sürülen anlaşmazlık günlerce konuşuldu.

İddialara göre İrem Helvacıoğlu, kızının kendi soyadını taşımasını istedi. Bu süreçte taraflar arasında nafaka, eğitim giderleri ve velayet konularında çeşitli görüşmeler yapıldığı ileri sürüldü. Sonunda çiftin anlaşmaya vardığı ve küçük Sora'nın velayetinin anneye verildiği öğrenildi.

Yine kulislere yansıyan iddialara göre, Sora'nın resmi soyadı da Helvacıoğlu oldu. Boşanma sürecinde konuşulan bu detaylar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, taraflardan uzun süre konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama gelmedi.

Boşanmanın ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte kızı Sora ile birlikte görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, ilk etapta oldukça sakin görünüyordu. Ancak röportaj sırasında yöneltilen tek bir soru ortamın havasını değiştirdi.

Muhabirlerin eski eşi Ural Kaspar'ı kastederek sorduğu 'Babası bebeği görüyor mu?' sorusu karşısında Helvacıoğlu'nun bir anda duraksadığı görüldü. Güzel oyuncu birkaç saniyelik sessizliğin ardından yalnızca 'Bilmem...' demekle yetindi.

Kameralara yansıyan görüntülerde Helvacıoğlu'nun gözlerinin dolduğu ve duygularını kontrol etmekte zorlandığı dikkat çekti. Oyuncu daha sonra konuyu kapatmak istercesine, 'Bu konularda maalesef konuşamıyorum. Belirli bazı protokoller ve mahkeme süreçleri bitti, sonuçlandı' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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