Beren Saat Yeni Şarkısı Honey Bee'nin Klibiyle Gündemde!

Aşk-ı Memnu'nun efsaneleşen Bihter'i, Fatmagül'ün Suçu Ne?'nin Fatmagül'ü, Atiye'nin gizemli kahramanı derken yıllardır oyunculuk performanslarıyla konuşmaya alıştığımız Saat, bu kez bambaşka bir alanda şansını denemeye karar verdi.

Üstelik bu karar anlık verilmiş bir heves de değil. Beren Saat'in yaklaşık üç yıldır sessiz sedasız şekilde müzik üzerinde çalıştığı, söz yazımından prodüksiyon aşamasına kadar sürecin birçok noktasında aktif rol aldığı ortaya çıktı. Oyuncu, müzik kariyerinde 'Beren Saat' yerine yalnızca 'Beren' ismini kullanmayı tercih ederek yeni bir sayfa açtığını da göstermiş oldu.

Şubat ayında yayınlanan ilk teklisi 'CapitaliZoo' ile müzik dünyasına giriş yapan Saat, elektronik pop altyapısıyla hazırlanan şarkısında sistem eleştirileri ve özgürlük temalarına yer verdi. Ancak asıl büyük sürpriz, ilk albümünü duyurmasıyla geldi.