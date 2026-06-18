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Beren Saat Yeni Şarkısı Honey Bee'nin Klibiyle Gündemde!

Beren Saat Yeni Şarkısı Honey Bee'nin Klibiyle Gündemde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2026 - 13:19
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Yıllardır ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Beren Saat, kariyerinde sürpriz bir sayfa açtı. Oyunculuğun ardından müzik dünyasına adım atan Saat, 'Beren' ismiyle yayınladığı ilk albümü Exuberance ve albümün dikkat çeken şarkılarından Honey Bee ile gündemin merkezine yerleşti. Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığı müzik projesini hayranlarıyla buluşturan ünlü oyuncu, cesur tarzı ve sıra dışı klibiyle sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kimileri Beren Saat'in bu yeni yolculuğunu alkışlarken, kimileri ise oyuncunun müzik kariyerine mesafeli yaklaştı. Gelin, Beren Saat'in çok konuşulan müzik serüvenine ve Honey Bee klibinin yarattığı tartışmalara birlikte bakalım.

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Türk televizyon tarihinin en unutulmaz kadın oyuncularından biri olan Beren Saat, kariyeri boyunca birçok farklı karaktere hayat verdi.

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz kadın oyuncularından biri olan Beren Saat, kariyeri boyunca birçok farklı karaktere hayat verdi.

Aşk-ı Memnu'nun efsaneleşen Bihter'i, Fatmagül'ün Suçu Ne?'nin Fatmagül'ü, Atiye'nin gizemli kahramanı derken yıllardır oyunculuk performanslarıyla konuşmaya alıştığımız Saat, bu kez bambaşka bir alanda şansını denemeye karar verdi.

Üstelik bu karar anlık verilmiş bir heves de değil. Beren Saat'in yaklaşık üç yıldır sessiz sedasız şekilde müzik üzerinde çalıştığı, söz yazımından prodüksiyon aşamasına kadar sürecin birçok noktasında aktif rol aldığı ortaya çıktı. Oyuncu, müzik kariyerinde 'Beren Saat' yerine yalnızca 'Beren' ismini kullanmayı tercih ederek yeni bir sayfa açtığını da göstermiş oldu.

Şubat ayında yayınlanan ilk teklisi 'CapitaliZoo' ile müzik dünyasına giriş yapan Saat, elektronik pop altyapısıyla hazırlanan şarkısında sistem eleştirileri ve özgürlük temalarına yer verdi. Ancak asıl büyük sürpriz, ilk albümünü duyurmasıyla geldi.

18 Haziran'da dijital platformlarda yayınlanan Exuberance, Beren Saat'in ilk stüdyo albümü olma özelliğini taşıyor.

Tamamı İngilizce şarkılardan oluşan albümde toplam altı parça bulunuyor.

CapitaliZoo, Honey Bee, Anyways, Horizon, Shero ve Angel O'Clock isimli şarkıların yer aldığı albüm, klasik Türk pop çizgisinden oldukça uzak bir yerde konumlanıyor. Elektronik pop, deneysel sesler ve sinematik atmosferlerle şekillenen proje, Beren Saat'in yıllardır ekranlarda gördüğümüz kimliğinden farklı bir yönünü ortaya koyuyor.

Albümün en dikkat çekici taraflarından biri de teknik ekibi oldu. Projenin prodüktör koltuğunda Kenan Doğulu otururken, Grammy ödüllü ses mühendisi Brendan Morawski miksleri üstlendi. Dünyaca ünlü grup Snarky Puppy'nin kurucusu Michael League'in de albümde yer alması, projenin uluslararası hedeflerini gözler önüne serdi.

Albümün yayınlanmasıyla birlikte en çok konuşulan iş ise Honey Bee oldu. Şarkı için çekilen klip kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Fütüristik atmosferi, sıra dışı kostümleri ve deneysel dans koreografileriyle dikkat çeken klipte Beren Saat oldukça farklı bir imajla izleyicinin karşısına çıktı. Özellikle şarkı boyunca sergilediği dans performansı ve alışılmışın dışındaki sahneler sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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