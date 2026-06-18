Beren Saat Yeni Şarkısı Honey Bee'nin Klibiyle Gündemde!
Yıllardır ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Beren Saat, kariyerinde sürpriz bir sayfa açtı. Oyunculuğun ardından müzik dünyasına adım atan Saat, 'Beren' ismiyle yayınladığı ilk albümü Exuberance ve albümün dikkat çeken şarkılarından Honey Bee ile gündemin merkezine yerleşti. Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığı müzik projesini hayranlarıyla buluşturan ünlü oyuncu, cesur tarzı ve sıra dışı klibiyle sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kimileri Beren Saat'in bu yeni yolculuğunu alkışlarken, kimileri ise oyuncunun müzik kariyerine mesafeli yaklaştı. Gelin, Beren Saat'in çok konuşulan müzik serüvenine ve Honey Bee klibinin yarattığı tartışmalara birlikte bakalım.
Türk televizyon tarihinin en unutulmaz kadın oyuncularından biri olan Beren Saat, kariyeri boyunca birçok farklı karaktere hayat verdi.
18 Haziran'da dijital platformlarda yayınlanan Exuberance, Beren Saat'in ilk stüdyo albümü olma özelliğini taşıyor.
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