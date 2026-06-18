Tatil Pozlarıyla Eleştirilen Cihangir Ceyhan'dan Tepkilere Sert Yanıt!
Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici oyunculardan biri olan Cihangir Ceyhan, bu kez oyunculuğuyla değil tatil paylaşımlarıyla gündemde. Antalya'da tatil yapan ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi görürken, konakladığı öne sürülen ultra lüks otelin fiyatları da tartışma yarattı. Gecelik ücretlerin 250 bin TL ile 600 bin TL arasında değiştiği iddialarının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Ceyhan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncu ise gelen yorumlara sessiz kalmadı ve dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gelin hem başarılı oyuncunun kariyer yolculuğuna hem de gündem olan o açıklamasına birlikte bakalım.
Türk televizyon ve dijital platform dünyasında son yıllarda adından en çok söz ettiren oyuncuların başında hiç kuşkusuz Cihangir Ceyhan geliyor.
Gelen yorumların ardından Cihangir Ceyhan da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
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