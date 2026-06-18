Tatil Pozlarıyla Eleştirilen Cihangir Ceyhan'dan Tepkilere Sert Yanıt!

Oyunculuk kariyerine alışılmışın dışında bir yoldan başlayan Ceyhan, kısa sürede ekranların en sevilen erkek oyuncularından biri haline gelmeyi başardı. Özellikle doğal oyunculuğu, sert mizaca sahip karakterleri inandırıcı şekilde canlandırması ve seyirciyle kurduğu samimi bağ sayesinde geniş bir hayran kitlesi edindi.

Onu ilk olarak internet fenomenine dönüşen Sıfır Bir dizisindeki 'Cio' karakteriyle tanıdık. Adana sokaklarının gerçekçi atmosferini ekrana taşıyan dizideki performansı büyük ses getirirken, oyuncunun kariyerindeki asıl kırılma noktası da bu proje oldu. Ardından Çukur dizisinde hayat verdiği Azer karakteriyle ana akım televizyon izleyicisinin de radarına girdi.

Başarılı oyuncu daha sonra Alev Alev'de Ömer karakteriyle farklı yönünü gösterirken, Camdaki Kız'da canlandırdığı Hayri karakteriyle kariyerinin en çok konuşulan işlerinden birine imza attı. Son dönemde dijital projelerde ve sinema filmlerinde de sık sık karşımıza çıkan Cihangir Ceyhan, bugün yapımcıların en çok tercih ettiği erkek oyuncular arasında gösteriliyor.

Yoğun sezonun yorgunluğunu atmak isteyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde Antalya tatilinden peş peşe fotoğraflar paylaştı. Deniz, güneş ve tatil keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Ceyhan'ın kareleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Ancak gündemi yaratan yalnızca fotoğraflar olmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun konakladığı öne sürülen ultra lüks otelin gecelik fiyatlarını gündeme taşıdı. İddialara göre otelin bazı özel villa ve suit odalarının gecelik fiyatları 250 bin TL ile 600 bin TL arasında değişiyordu.

Bu rakamların konuşulmaya başlamasının ardından oyuncunun paylaşımlarına da çok sayıda eleştiri geldi. Bazı kullanıcılar lüks yaşamın sergilendiğini savunurken, bazıları ise oyuncunun tatil tercihinin tamamen kişisel bir konu olduğunu belirterek yapılan yorumları gereksiz buldu.