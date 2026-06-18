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Tatil Pozlarıyla Eleştirilen Cihangir Ceyhan'dan Tepkilere Sert Yanıt!

Tatil Pozlarıyla Eleştirilen Cihangir Ceyhan'dan Tepkilere Sert Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2026 - 11:17
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Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici oyunculardan biri olan Cihangir Ceyhan, bu kez oyunculuğuyla değil tatil paylaşımlarıyla gündemde. Antalya'da tatil yapan ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi görürken, konakladığı öne sürülen ultra lüks otelin fiyatları da tartışma yarattı. Gecelik ücretlerin 250 bin TL ile 600 bin TL arasında değiştiği iddialarının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları Ceyhan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncu ise gelen yorumlara sessiz kalmadı ve dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gelin hem başarılı oyuncunun kariyer yolculuğuna hem de gündem olan o açıklamasına birlikte bakalım.

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Türk televizyon ve dijital platform dünyasında son yıllarda adından en çok söz ettiren oyuncuların başında hiç kuşkusuz Cihangir Ceyhan geliyor.

Türk televizyon ve dijital platform dünyasında son yıllarda adından en çok söz ettiren oyuncuların başında hiç kuşkusuz Cihangir Ceyhan geliyor.

Oyunculuk kariyerine alışılmışın dışında bir yoldan başlayan Ceyhan, kısa sürede ekranların en sevilen erkek oyuncularından biri haline gelmeyi başardı. Özellikle doğal oyunculuğu, sert mizaca sahip karakterleri inandırıcı şekilde canlandırması ve seyirciyle kurduğu samimi bağ sayesinde geniş bir hayran kitlesi edindi.

Onu ilk olarak internet fenomenine dönüşen Sıfır Bir dizisindeki 'Cio' karakteriyle tanıdık. Adana sokaklarının gerçekçi atmosferini ekrana taşıyan dizideki performansı büyük ses getirirken, oyuncunun kariyerindeki asıl kırılma noktası da bu proje oldu. Ardından Çukur dizisinde hayat verdiği Azer karakteriyle ana akım televizyon izleyicisinin de radarına girdi.

Başarılı oyuncu daha sonra Alev Alev'de Ömer karakteriyle farklı yönünü gösterirken, Camdaki Kız'da canlandırdığı Hayri karakteriyle kariyerinin en çok konuşulan işlerinden birine imza attı. Son dönemde dijital projelerde ve sinema filmlerinde de sık sık karşımıza çıkan Cihangir Ceyhan, bugün yapımcıların en çok tercih ettiği erkek oyuncular arasında gösteriliyor.

Yoğun sezonun yorgunluğunu atmak isteyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde Antalya tatilinden peş peşe fotoğraflar paylaştı. Deniz, güneş ve tatil keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Ceyhan'ın kareleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Ancak gündemi yaratan yalnızca fotoğraflar olmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun konakladığı öne sürülen ultra lüks otelin gecelik fiyatlarını gündeme taşıdı. İddialara göre otelin bazı özel villa ve suit odalarının gecelik fiyatları 250 bin TL ile 600 bin TL arasında değişiyordu.

Bu rakamların konuşulmaya başlamasının ardından oyuncunun paylaşımlarına da çok sayıda eleştiri geldi. Bazı kullanıcılar lüks yaşamın sergilendiğini savunurken, bazıları ise oyuncunun tatil tercihinin tamamen kişisel bir konu olduğunu belirterek yapılan yorumları gereksiz buldu.

Gelen yorumların ardından Cihangir Ceyhan da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, paylaşımlarının insanlara gösteriş yapmak amacı taşımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bir fotoğraf paylaşıyorsun, sosyal medyada o kadar garip yorumlar geliyor ki... 'İnsanların gözüne sokmaya gerek yok' falan. Güzel kardeşim, sen gelip fotoğrafın altına yorum atıyorsun. Bakıyorum, beni takip de etmiyorsun. Benim senin gözüne sokmak gibi bir derdim olsa zaten oraya kadar gelip yorum yazmazsın.

Oğlum, bakın dalganıza ya... Bu kadar kötü niyetli olmayın. Bu kadar kalbinizi bozmayın, şeklinizi bozmayın. İnsanlar toplum kurallarına uymayan tavırlar içerisinde olursa belki bir şey söyleyebilirsin ama kendi kendine garip gündemler yaratma be güzel kardeşim. Bak dalgana oğlum. Hadi yürü lan, benim seninle bir işim yok; senin de benimle olmasın.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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