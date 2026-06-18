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Dilan Polat'ın Tüm Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Getirildi

Dilan Polat'ın Tüm Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Getirildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2026 - 09:54
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Türkiye'nin son yıllarda en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Dilan Polat, paylaşımlarıyla olduğu kadar hakkında yürütülen soruşturmalar ve yaşadığı hukuki süreçlerle de gündemden düşmüyor. Özellikle Instagram üzerinden milyonlarca kişiye ulaşan, TikTok, YouTube'ta da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Polat, uzun yıllardır sosyal medya dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu. Ancak Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan son karar, fenomenin dijital dünyadaki varlığını adeta tamamen sona erdirecek nitelikte oldu.

Kaynak: Melih Demirer

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Sosyal medya dünyasında son yıllara damga vuran isimlerin başında hiç şüphesiz Dilan Polat geliyor.

Sosyal medya dünyasında son yıllara damga vuran isimlerin başında hiç şüphesiz Dilan Polat geliyor.

Güzellik merkezleriyle başlayan iş hayatını kısa sürede dev bir sosyal medya imparatorluğuna dönüştüren Polat, milyonlarca takipçiye ulaşarak Türkiye'nin en çok takip edilen fenomenlerinden biri haline geldi. Özellikle eşi Engin Polat ile birlikte sergilediği şaşaalı yaşam tarzı, bitmek bilmeyen lüks alışverişleri, milyonluk otomobilleri, özel jet seyahatleri ve sosyal medyada sık sık paylaştığı gösterişli görüntüler uzun süre gündemden düşmedi.

2023 yılında başlayan kara para aklama, vergi usulsüzlüğü ve yasa dışı bahis soruşturmalarıyla birlikte Polat ailesinin hayatı tamamen değişti. Aylar süren tutukluluk süreci, mahkeme aşamaları ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmeler nedeniyle Dilan Polat ismi magazin sayfalarının yanı sıra haber bültenlerinin de en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Tahliyesinin ardından yeniden sosyal medyaya dönen Polat, yaptığı paylaşımlarla tartışmaların odağında kalmaya devam etti.

Son olarak Haziran 2026'da yaşanan ve tüm Türkiye'nin konuştuğu Can Polat saldırısı ise olayların seyrini tamamen değiştirdi. Polat ailesinin yakın koruması olan Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, ardından ortaya atılan güvenlik ve konum paylaşımı iddiaları, süreci yeni bir boyuta taşıdı.

Sosyal medya kararının genişletilmesinde kamuoyunda büyük yankı uyandıran Can Polat olayı da etkili oldu. İddialara göre Polat ailesinin yakın koruması Can Polat'ın silahlı saldırıya uğramasının ardından sosyal medya paylaşımlarının güvenlik açısından oluşturduğu riskler yeniden gündeme geldi.

Adli değerlendirmelerde, sosyal medya üzerinden yapılan anlık konum ve yaşam paylaşımlarının hem kişilerin güvenliğini hem de kamu düzenini tehlikeye atabilecek sonuçlar doğurabileceği görüşüne yer verildi. Bu nedenle yeni suçların ve olası güvenlik risklerinin önüne geçilmesi amacıyla erişim engeli kararının kapsamı genişletildi.

Mahkeme kararıyla Dilan Polat'ın Instagram, TikTok, YouTube ve Facebook dahil aktif olarak kullandığı tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Mahkeme kararıyla Dilan Polat'ın Instagram, TikTok, YouTube ve Facebook dahil aktif olarak kullandığı tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Dilan Polat'ın milyonlarca takipçili ana Instagram hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından gözler fenomenin nasıl bir yol izleyeceğine çevrilmişti. Polat, kısa süre sonra daha önce dondurduğu ve yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan yedek hesabını yeniden aktif hale getirerek paylaşımlarını buradan sürdürmeye başladı.

Ancak bu hamle de uzun ömürlü olmadı. Adli makamlar soruşturmanın kapsamını genişletti ve yalnızca ana hesabı değil, yedek hesapları da incelemeye aldı. Böylece Instagram'daki alternatif hesapların yanı sıra TikTok, Facebook ve YouTube hesapları için de erişim engeli kararı çıktı.

Melih Demirer, kararın detaylarını şu sözlerle duyurdu: 'Dilan Polat’ın yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan yedek Instagram hesabı başta olmak üzere TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarına erişim engeli kararı verilmiştir. Alınan bu resmi karar, çok kısa bir süre içerisinde ilgili küresel sosyal medya platformlarının merkezlerine bildirilecek ve hesaplar tamamen dış dünyaya kapatılacaktır.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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