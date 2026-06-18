Dilan Polat'ın Tüm Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Getirildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin son yıllarda en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Dilan Polat, paylaşımlarıyla olduğu kadar hakkında yürütülen soruşturmalar ve yaşadığı hukuki süreçlerle de gündemden düşmüyor. Özellikle Instagram üzerinden milyonlarca kişiye ulaşan, TikTok, YouTube'ta da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Polat, uzun yıllardır sosyal medya dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu. Ancak Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan son karar, fenomenin dijital dünyadaki varlığını adeta tamamen sona erdirecek nitelikte oldu.
Kaynak: Melih Demirer
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya dünyasında son yıllara damga vuran isimlerin başında hiç şüphesiz Dilan Polat geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahkeme kararıyla Dilan Polat'ın Instagram, TikTok, YouTube ve Facebook dahil aktif olarak kullandığı tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın