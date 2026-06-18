Dilan Polat'ın Tüm Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Getirildi

Güzellik merkezleriyle başlayan iş hayatını kısa sürede dev bir sosyal medya imparatorluğuna dönüştüren Polat, milyonlarca takipçiye ulaşarak Türkiye'nin en çok takip edilen fenomenlerinden biri haline geldi. Özellikle eşi Engin Polat ile birlikte sergilediği şaşaalı yaşam tarzı, bitmek bilmeyen lüks alışverişleri, milyonluk otomobilleri, özel jet seyahatleri ve sosyal medyada sık sık paylaştığı gösterişli görüntüler uzun süre gündemden düşmedi.

2023 yılında başlayan kara para aklama, vergi usulsüzlüğü ve yasa dışı bahis soruşturmalarıyla birlikte Polat ailesinin hayatı tamamen değişti. Aylar süren tutukluluk süreci, mahkeme aşamaları ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmeler nedeniyle Dilan Polat ismi magazin sayfalarının yanı sıra haber bültenlerinin de en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Tahliyesinin ardından yeniden sosyal medyaya dönen Polat, yaptığı paylaşımlarla tartışmaların odağında kalmaya devam etti.

Son olarak Haziran 2026'da yaşanan ve tüm Türkiye'nin konuştuğu Can Polat saldırısı ise olayların seyrini tamamen değiştirdi. Polat ailesinin yakın koruması olan Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, ardından ortaya atılan güvenlik ve konum paylaşımı iddiaları, süreci yeni bir boyuta taşıdı.

Sosyal medya kararının genişletilmesinde kamuoyunda büyük yankı uyandıran Can Polat olayı da etkili oldu. İddialara göre Polat ailesinin yakın koruması Can Polat'ın silahlı saldırıya uğramasının ardından sosyal medya paylaşımlarının güvenlik açısından oluşturduğu riskler yeniden gündeme geldi.

Adli değerlendirmelerde, sosyal medya üzerinden yapılan anlık konum ve yaşam paylaşımlarının hem kişilerin güvenliğini hem de kamu düzenini tehlikeye atabilecek sonuçlar doğurabileceği görüşüne yer verildi. Bu nedenle yeni suçların ve olası güvenlik risklerinin önüne geçilmesi amacıyla erişim engeli kararının kapsamı genişletildi.