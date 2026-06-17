Shakira ve Gerard Pique'nin Son Halleri Gündem Oldu: Ayrılıktan Sonra İkisi de Bambaşka İnsanlara Dönüştü!
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Bir dönem dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Shakira ve Gerard Pique'nin olaylı ayrılığı üzerinden yıllar geçmiş olsa da ikili hala gündemden düşmüyor. 2022 yılında ihanet iddialarıyla sona eren 11 yıllık ilişkilerinin ardından bambaşka hayatlar kuran eski çift, bu kez son halleriyle sosyal medyanın diline düştü. Viral olan fotoğraflarda 49 yaşındaki Shakira'nın enerjisi ve genç görünümü övgü toplarken, 39 yaşındaki Gerard Pique'nin yorgun ve yaşlanmış görüntüsü binlerce yoruma konu oldu. Gelin, önce tüm dünyayı sarsan ayrılık hikayesine, ardından da Shakira ve Pique'nin yıllar içindeki dikkat çeken değişimine birlikte bakalım.
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Bir dönem dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Shakira ve Gerard Pique, yıllarca örnek gösterilen ilişkileriyle magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer aldı.
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Shakira, son yıllarda verdiği konserlerdeki enerjisi ve fiziksel görünümü ise hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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