Shakira ve Gerard Pique'nin Son Halleri Gündem Oldu: Ayrılıktan Sonra İkisi de Bambaşka İnsanlara Dönüştü!

2010 Dünya Kupası sırasında başlayan aşkları, iki çocuk, sayısız kırmızı halı görüntüsü ve mutlu aile pozlarıyla yıllarca konuşuldu. Ancak 2022 yılında patlak veren ihanet skandalı her şeyi değiştirdi.

Shakira ile Gerard Pique ilk olarak 2010 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan 'Waka Waka' klibinde tanıştı. Aralarındaki çekim kısa sürede aşka dönüştü ve çift 2011 yılında ilişkilerini resmen duyurdu. Hiç evlenmemelerine rağmen Milan ve Sasha adını verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, uzun yıllar boyunca dünyanın en güçlü ünlü çiftlerinden biri olarak gösterildi.

Ancak 11 yıllık ilişki, 2022 yılında ortaya çıkan aldatma iddialarıyla son buldu. İspanyol basını, Piqua'nin kendisinden yaşça küçük Clara Chia Marti ile ilişki yaşadığını yazdı. O dönem magazin dünyasını sallayan ayrılık, yalnızca İspanya'nın değil dünyanın gündemine oturdu.

Ayrılığın ardından Shakira sessiz kalmak yerine yaşadıklarını müziğine taşıdı. Özellikle Bizarrap ile yaptığı 'Music Sessions #53' şarkısı dünya çapında olay oldu. Şarkıda eski sevgilisi Gerard Pique ve yeni sevgilisi Clara Chia'ya yaptığı göndermeler günlerce konuşuldu. 'Bir Ferrari'yi Twingo ile değiştirdin' ve 'Bir Rolex'i Casio ile takas ettin' sözleri sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

Barselona'dan ayrılarak çocuklarıyla birlikte Miami'ye taşınan ünlü yıldız, kendisini tamamen müziğe verdi. Çıkardığı albümler, kırdığı dinlenme rekorları ve dünya turneleriyle yeniden zirveye çıktı.