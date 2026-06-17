article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Shakira ve Gerard Pique'nin Son Halleri Gündem Oldu: Ayrılıktan Sonra İkisi de Bambaşka İnsanlara Dönüştü!

Shakira ve Gerard Pique'nin Son Halleri Gündem Oldu: Ayrılıktan Sonra İkisi de Bambaşka İnsanlara Dönüştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2026 - 18:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir dönem dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Shakira ve Gerard Pique'nin olaylı ayrılığı üzerinden yıllar geçmiş olsa da ikili hala gündemden düşmüyor. 2022 yılında ihanet iddialarıyla sona eren 11 yıllık ilişkilerinin ardından bambaşka hayatlar kuran eski çift, bu kez son halleriyle sosyal medyanın diline düştü. Viral olan fotoğraflarda 49 yaşındaki Shakira'nın enerjisi ve genç görünümü övgü toplarken, 39 yaşındaki Gerard Pique'nin yorgun ve yaşlanmış görüntüsü binlerce yoruma konu oldu. Gelin, önce tüm dünyayı sarsan ayrılık hikayesine, ardından da Shakira ve Pique'nin yıllar içindeki dikkat çeken değişimine birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Shakira ve Gerard Pique, yıllarca örnek gösterilen ilişkileriyle magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer aldı.

Bir dönem dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Shakira ve Gerard Pique, yıllarca örnek gösterilen ilişkileriyle magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer aldı.

2010 Dünya Kupası sırasında başlayan aşkları, iki çocuk, sayısız kırmızı halı görüntüsü ve mutlu aile pozlarıyla yıllarca konuşuldu. Ancak 2022 yılında patlak veren ihanet skandalı her şeyi değiştirdi.

Shakira ile Gerard Pique ilk olarak 2010 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan 'Waka Waka' klibinde tanıştı. Aralarındaki çekim kısa sürede aşka dönüştü ve çift 2011 yılında ilişkilerini resmen duyurdu. Hiç evlenmemelerine rağmen Milan ve Sasha adını verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, uzun yıllar boyunca dünyanın en güçlü ünlü çiftlerinden biri olarak gösterildi.

Ancak 11 yıllık ilişki, 2022 yılında ortaya çıkan aldatma iddialarıyla son buldu. İspanyol basını, Piqua'nin kendisinden yaşça küçük Clara Chia Marti ile ilişki yaşadığını yazdı. O dönem magazin dünyasını sallayan ayrılık, yalnızca İspanya'nın değil dünyanın gündemine oturdu.

Ayrılığın ardından Shakira sessiz kalmak yerine yaşadıklarını müziğine taşıdı. Özellikle Bizarrap ile yaptığı 'Music Sessions #53' şarkısı dünya çapında olay oldu. Şarkıda eski sevgilisi Gerard Pique ve yeni sevgilisi Clara Chia'ya yaptığı göndermeler günlerce konuşuldu. 'Bir Ferrari'yi Twingo ile değiştirdin' ve 'Bir Rolex'i Casio ile takas ettin' sözleri sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

Barselona'dan ayrılarak çocuklarıyla birlikte Miami'ye taşınan ünlü yıldız, kendisini tamamen müziğe verdi. Çıkardığı albümler, kırdığı dinlenme rekorları ve dünya turneleriyle yeniden zirveye çıktı.

Shakira, son yıllarda verdiği konserlerdeki enerjisi ve fiziksel görünümü ise hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Shakira, son yıllarda verdiği konserlerdeki enerjisi ve fiziksel görünümü ise hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

49 yaşındaki yıldızın son görüntüleri sosyal medyada sık sık gündem olurken birçok kullanıcı Shakira'nın yıllar içinde yaşlanmak yerine gençleştiğini savunuyor. Fit görüntüsü, sahnedeki enerjisi ve yoğun çalışma temposu nedeniyle sosyal medyada 'Ayrılık ona yaradı' yorumları yapılıyor.

Özellikle son dönemde viral olan fotoğraflarda Shakira'nın hala 30'lu yaşlarındaymış gibi görünmesi dikkat çekiyor. Hayranları bunu yalnızca fiziksel görünümüyle değil, yaşadığı zor süreci güçlü bir şekilde atlatmasıyla da ilişkilendiriyor.

Gerard Pique cephesinde ise bambaşka bir tablo konuşuluyor.

Futbol kariyerini noktalayan ve iş hayatına yönelen eski futbolcu, son dönemde kamuoyunda daha çok fiziksel değişimiyle gündeme geliyor. Sosyal medyada dolaşıma giren güncel fotoğraflarında saçlarındaki beyazlar, sakalındaki grilikler ve yüzündeki yorgun ifade dikkat çekiyor.

39 yaşındaki Pique'nin görüntülerini gören birçok kullanıcı, eski futbolcunun yaşından daha büyük gösterdiğini savunuyor. Hatta sosyal medyada Shakira ve Pique'nin son hallerinin yan yana konulduğu paylaşımlar milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

Bazı kullanıcılar 'Shakira gençleşmiş, Pique yaşlanmış', 'İhanetin faturası ağır olmuş' ve 'Shakira bütün enerjisini geri almış' gibi yorumlar yaptı. 

Ayrılığın ardından adı birçok isimle anılan Shakira, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. Uluslararası magazin basınında yer alan haberlere göre ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'daki ünlü Sunset Tower Hotel'de Meksikalı oyuncu Manuel Garcia-Rulfo ile akşam yemeğinde görüntülendi. Netflix'in sevilen dizisi The Lincoln Lawyer ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncuyla baş başa vakit geçiren Shakira'nın, gece sonunda mekandan aynı araçla ayrılması aşk söylentilerini daha da güçlendirdi. Henüz iki taraftan da ilişkiye dair resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları uzun süredir yüzü gülen görüntülenmeyen Shakira'nın oldukça mutlu görünmesine dikkat çekti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın