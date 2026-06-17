Aslıhan Doğan Turan'ın Kardeşinden Şaşırtan Karar! Bolivya'da Evlendi, Amazonlu Şifacıyla Türkiye'ye Geldi
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Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan çifti yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan ailelerinden biri olmaya devam ediyor. Gösterişli düğünleri, mutlu evlilikleri ve aile yaşantılarıyla sık sık gündeme gelen çift, bu kez bambaşka bir hikâyeyle dikkat çekti. Aslıhan Doğan Turan'ın kız kardeşi Dilahan Doğan'ın Bolivya'da yaptığı sıra dışı evlilik ve ardından Türkiye'ye gelişi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Türkiye'nin en tanınan iş insanı ailelerinden birine mensup olan Aslıhan Doğan Turan, yıllardır özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor.
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Dilahan Doğan, Amazon bölgesindeki şifa kampının sahibi olan Bolivyalı ruhsal şifacı Nino de Selva ile burada tanıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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