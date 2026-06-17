Aslıhan Doğan Turan'ın Kardeşinden Şaşırtan Karar! Bolivya'da Evlendi, Amazonlu Şifacıyla Türkiye'ye Geldi

Başlangıçta sıradan bir tanışıklık gibi görünen bu karşılaşma kısa sürede büyük bir aşka dönüştü. Birbirlerini daha yakından tanıyan ikili, çok geçmeden evlilik kararı aldı.

Doğan ailesinin en küçük kızı, hayatını Türkiye'den binlerce kilometre uzakta, Amazon ormanlarında yaşayan Bolivyalı bir şifacıyla birleştirdi.

Çiftin mutluluğu evlilikle sınırlı kalmadı. Kısa süre sonra Maya adını verdikleri kızları dünyaya geldi ve aileleri üç kişiye çıktı. Böylece Dilahan Doğan, bambaşka bir coğrafyada tamamen yeni bir hayat kurmuş oldu.

Bu sıra dışı hikâyenin Türkiye'de konuşulmasının nedeni ise çiftin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği sürpriz İstanbul ziyareti oldu.

Dilahan Doğan, eşi Nino de Selva ve minik kızları Maya ile birlikte uzun bir aranın ardından Türkiye'ye geldi. Aile üyeleri onları havalimanında büyük bir heyecanla karşıladı. Anneanne Güler Doğan ve dede Sabri Doğan'ın torunları Maya'ya kavuştuğu anlar duygusal görüntülere sahne oldu.

Elbette bu ziyaretin en çok konuşulan detaylarından biri de Arda Turan cephesiydi.

Dilahan Doğan'ın evliliğiyle birlikte Arda Turan'ın da Bolivyalı bir bacanağı olmuş oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı 'Arda Turan'ın bacanağı Amazon şifacısı çıktı' yorumları yaparken, ortaya çıkan aile fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.

Türkiye ziyaretleri boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel noktalarını gezen çiftin ilk duraklarından biri ise Ayasofya Camii oldu. Dilahan Doğan'ın, Amazon kültüründe yetişen eşine İstanbul'un en önemli simgelerinden birini göstermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin bebekleri Maya ile birlikte Ayasofya önünde verdiği pozlar dikkat çekti.