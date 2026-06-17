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Aslıhan Doğan Turan'ın Kardeşinden Şaşırtan Karar! Bolivya'da Evlendi, Amazonlu Şifacıyla Türkiye'ye Geldi

Aslıhan Doğan Turan'ın Kardeşinden Şaşırtan Karar! Bolivya'da Evlendi, Amazonlu Şifacıyla Türkiye'ye Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2026 - 17:21
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Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan çifti yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan ailelerinden biri olmaya devam ediyor. Gösterişli düğünleri, mutlu evlilikleri ve aile yaşantılarıyla sık sık gündeme gelen çift, bu kez bambaşka bir hikâyeyle dikkat çekti. Aslıhan Doğan Turan'ın kız kardeşi Dilahan Doğan'ın Bolivya'da yaptığı sıra dışı evlilik ve ardından Türkiye'ye gelişi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Türkiye'nin en tanınan iş insanı ailelerinden birine mensup olan Aslıhan Doğan Turan, yıllardır özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin en tanınan iş insanı ailelerinden birine mensup olan Aslıhan Doğan Turan, yıllardır özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor.

2018 yılında Arda Turan ile dünyaevine giren ve Hamza Arda ile Asil Aslan adını verdikleri iki çocuk sahibi olan Aslıhan Doğan Turan, sosyal medya paylaşımları ve aile yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor.

Ancak son günlerde konuşulan isim bu kez Aslıhan Doğan Turan değil, kız kardeşi Dilahan Doğan oldu.

Sessiz ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Dilahan Doğan'ın geçtiğimiz yıl hayatını tamamen değiştiren bir karar aldığı ortaya çıktı. Ruhsal bir yolculuk ve kişisel keşif amacıyla Güney Amerika'nın yolunu tutan Dilahan Doğan, Bolivya'daki Amazon ormanlarında bulunan bir şifa kampına katıldı.

Dilahan Doğan, Amazon bölgesindeki şifa kampının sahibi olan Bolivyalı ruhsal şifacı Nino de Selva ile burada tanıştı.

Dilahan Doğan, Amazon bölgesindeki şifa kampının sahibi olan Bolivyalı ruhsal şifacı Nino de Selva ile burada tanıştı.

Başlangıçta sıradan bir tanışıklık gibi görünen bu karşılaşma kısa sürede büyük bir aşka dönüştü. Birbirlerini daha yakından tanıyan ikili, çok geçmeden evlilik kararı aldı.

Doğan ailesinin en küçük kızı, hayatını Türkiye'den binlerce kilometre uzakta, Amazon ormanlarında yaşayan Bolivyalı bir şifacıyla birleştirdi.

Çiftin mutluluğu evlilikle sınırlı kalmadı. Kısa süre sonra Maya adını verdikleri kızları dünyaya geldi ve aileleri üç kişiye çıktı. Böylece Dilahan Doğan, bambaşka bir coğrafyada tamamen yeni bir hayat kurmuş oldu.

Bu sıra dışı hikâyenin Türkiye'de konuşulmasının nedeni ise çiftin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği sürpriz İstanbul ziyareti oldu.

Dilahan Doğan, eşi Nino de Selva ve minik kızları Maya ile birlikte uzun bir aranın ardından Türkiye'ye geldi. Aile üyeleri onları havalimanında büyük bir heyecanla karşıladı. Anneanne Güler Doğan ve dede Sabri Doğan'ın torunları Maya'ya kavuştuğu anlar duygusal görüntülere sahne oldu.

Elbette bu ziyaretin en çok konuşulan detaylarından biri de Arda Turan cephesiydi.

Dilahan Doğan'ın evliliğiyle birlikte Arda Turan'ın da Bolivyalı bir bacanağı olmuş oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı 'Arda Turan'ın bacanağı Amazon şifacısı çıktı' yorumları yaparken, ortaya çıkan aile fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.

Türkiye ziyaretleri boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel noktalarını gezen çiftin ilk duraklarından biri ise Ayasofya Camii oldu. Dilahan Doğan'ın, Amazon kültüründe yetişen eşine İstanbul'un en önemli simgelerinden birini göstermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin bebekleri Maya ile birlikte Ayasofya önünde verdiği pozlar dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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