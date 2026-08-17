Havaalanında Muhabirlere "Rollenen" Afra Saraçoğlu'nun Tavırları Fena Göze Battı!

Henüz kariyerinin başındayken yıldızı hızla parlayan Afra Saraçoğlu, 2016 yılında Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filmiyle profesyonel oyunculuk dünyasına adım attı. Bir yıl sonra Kötü Çocuk'ta karşımıza çıktı, ardından da kendisini geniş kitlelere tanıtan Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si oldu. Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Yeşilçam gibi birbirinden farklı projeler derken Afra, genç kuşağın en dikkat çeken oyuncularından biri olmayı başardı. Asıl büyük patlama ise 2022 yılında başladı.

Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran, Afra Saraçoğlu'nun kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı. Üç sezon boyunca devam eden dizi, yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken Seyran ve Ferit ikilisi de ekranların en çok konuşulan çiftlerinden birine dönüştü.

Afra Saraçoğlu da haliyle yalnızca oyunculuğuyla değil; güzelliğinden stiline, özel hayatından sosyal medya paylaşımlarına kadar yaptığı hemen her şeyle magazinin radarına yerleşti. Yalı Çapkını'nın 2025'te final yapmasının ardından 2026 yılında Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolünü paylaştığı A.B.İ. dizisinde Çağla olarak izlediğimiz Saraçoğlu, haziran ayında karakterinin hikayesinin tamamlanmasıyla projeye veda etti.

Afra'nın bütün bu süreç boyunca dikkat çeken bir başka özelliği de kendine has halleri oldu tabii. Rahatlığı, mimikleri, zaman zaman verdiği dobra cevaplar ve özellikle magazin muhabirleriyle karşı karşıya geldiğinde takındığı mesafeli tavır yıllardır kendisiyle ilgili en çok konuşulan konulardan biri.

Muhabirlerin sorularını duymamış gibi yürüyüp gittiği de oldu, konuşmak istemediğini açıkça belli ettiği de, ısrar karşısında tepki gösterdiği de...

Dolayısıyla Afra Saraçoğlu ve ayaküstü magazin röportajları dediğimizde çok da yabancı olduğumuz bir konseptten bahsetmiyoruz!