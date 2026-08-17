Havaalanında Muhabirlere "Rollenen" Afra Saraçoğlu'nun Tavırları Fena Göze Battı!
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Afra Saraçoğlu, bu kez havaalanında magazin muhabirleriyle yaşadığı anlarla gündemde. Önemli bir telefon görüşmesi yaptığını söyleyen ünlü oyuncu, kendisine soru yönelten muhabirlere “Arkadaşlar, telefonla konuşuyorum?” diyerek tepki gösterdi. Saraçoğlu'nun mimikleri ve tavırları sosyal medyada kısa sürede tartışma yaratırken yorumlar da peş peşe geldi. Üstelik tartışmaya Atilla Taş da dahil oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son yılların en çok konuşulan kadın oyuncularından Afra Saraçoğlu'nun attığı hemen her adım magazin gündeminde kendine bir şekilde yer buluyor!
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Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir'le yaşadığı çok konuşulan ilişkileri geride bırakan Afra Saraçoğlu, bir süre yalnız takıldıktan sonra geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.
Havaalanında görüntülenen Afra Saraçoğlu'nun muhabirlere karşı sergilediği tavırlar sosyal medya kullanıcılarının eline fena düşmesine sebep oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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