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Havaalanında Muhabirlere "Rollenen" Afra Saraçoğlu'nun Tavırları Fena Göze Battı!

Havaalanında Muhabirlere "Rollenen" Afra Saraçoğlu'nun Tavırları Fena Göze Battı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.08.2026 - 17:28
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Afra Saraçoğlu, bu kez havaalanında magazin muhabirleriyle yaşadığı anlarla gündemde. Önemli bir telefon görüşmesi yaptığını söyleyen ünlü oyuncu, kendisine soru yönelten muhabirlere “Arkadaşlar, telefonla konuşuyorum?” diyerek tepki gösterdi. Saraçoğlu'nun mimikleri ve tavırları sosyal medyada kısa sürede tartışma yaratırken yorumlar da peş peşe geldi. Üstelik tartışmaya Atilla Taş da dahil oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yılların en çok konuşulan kadın oyuncularından Afra Saraçoğlu'nun attığı hemen her adım magazin gündeminde kendine bir şekilde yer buluyor!

Son yılların en çok konuşulan kadın oyuncularından Afra Saraçoğlu'nun attığı hemen her adım magazin gündeminde kendine bir şekilde yer buluyor!

Henüz kariyerinin başındayken yıldızı hızla parlayan Afra Saraçoğlu, 2016 yılında Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filmiyle profesyonel oyunculuk dünyasına adım attı. Bir yıl sonra Kötü Çocuk'ta karşımıza çıktı, ardından da kendisini geniş kitlelere tanıtan Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si oldu. Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Yeşilçam gibi birbirinden farklı projeler derken Afra, genç kuşağın en dikkat çeken oyuncularından biri olmayı başardı. Asıl büyük patlama ise 2022 yılında başladı.

Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran, Afra Saraçoğlu'nun kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı. Üç sezon boyunca devam eden dizi, yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken Seyran ve Ferit ikilisi de ekranların en çok konuşulan çiftlerinden birine dönüştü.

Afra Saraçoğlu da haliyle yalnızca oyunculuğuyla değil; güzelliğinden stiline, özel hayatından sosyal medya paylaşımlarına kadar yaptığı hemen her şeyle magazinin radarına yerleşti. Yalı Çapkını'nın 2025'te final yapmasının ardından 2026 yılında Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolünü paylaştığı A.B.İ. dizisinde Çağla olarak izlediğimiz Saraçoğlu, haziran ayında karakterinin hikayesinin tamamlanmasıyla projeye veda etti. 

Afra'nın bütün bu süreç boyunca dikkat çeken bir başka özelliği de kendine has halleri oldu tabii. Rahatlığı, mimikleri, zaman zaman verdiği dobra cevaplar ve özellikle magazin muhabirleriyle karşı karşıya geldiğinde takındığı mesafeli tavır yıllardır kendisiyle ilgili en çok konuşulan konulardan biri.

Muhabirlerin sorularını duymamış gibi yürüyüp gittiği de oldu, konuşmak istemediğini açıkça belli ettiği de, ısrar karşısında tepki gösterdiği de...

Dolayısıyla Afra Saraçoğlu ve ayaküstü magazin röportajları dediğimizde çok da yabancı olduğumuz bir konseptten bahsetmiyoruz!

Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir'le yaşadığı çok konuşulan ilişkileri geride bırakan Afra Saraçoğlu, bir süre yalnız takıldıktan sonra geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir'le yaşadığı çok konuşulan ilişkileri geride bırakan Afra Saraçoğlu, bir süre yalnız takıldıktan sonra geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

Afra Saraçoğlu'nun özel hayatının son birkaç yılı malumunuz... Yaklaşık dört yıl boyunca birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırmasının ardından Yalı Çapkını'ndaki partneri Mert Ramazan Demir ile yaşadığı ilişki uzunca bir süre magazin gündeminin en olaylı ve toksik aşk hikayelerinden biri oldu.

Ayrıldılar, barıştılar, birlikte tatile gittiler, ayrı ayrı görüntülendiler derken bir dönem ikilinin ilişkisini takip etmek için küçük çaplı bir şema çıkarmak gerekiyordu! Mert Ramazan Demir'le olan ilişkisinin de sona ermesinin ardından Afra Saraçoğlu bir süre aşk defterini kapatmış gibi görünüyordu. Ta ki geçtiğimiz aylarda adı iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile anılmaya başlayana kadar...

İkilinin beraber çıktığı İspanya tatiliyle başlayan aşk iddiaları, İstanbul'da gelen görüntülerle iyice güçlendi. Saraçoğlu ve Yosmaoğlu birlikte objektiflere yansırken ilişkinin artık yalnızca bir magazin iddiasından ibaret olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Üstelik çift çok kısa süre önce yeniden görüntülendi. Poyraz Yosmaoğlu, 24 Temmuz'da Afra Saraçoğlu'nu Arnavutköy'deki evine bırakırken kameralara yakalandı. Flaşların patlamasıyla şaşıran Afra, yüzünü eliyle kapatıp basın mensuplarına daha sonra konuşabileceklerini söyleyerek evine geçti. 

Yeni ilişkisiyle magazin gündemindeki yerini koruyan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz saatlerde ise bu kez aşk hayatıyla değil, kendisini yıllardır zaman zaman eleştirilerin merkezine oturtan muhabirlerle iletişimiyle X'in gündemine düştü.

Evet... Yine bir Afra Saraçoğlu-havaalanı-muhabir üçlüsüyle karşı karşıyayız!

Havaalanında görüntülenen Afra Saraçoğlu'nun muhabirlere karşı sergilediği tavırlar sosyal medya kullanıcılarının eline fena düşmesine sebep oldu.

Geçtiğimiz saatlerde havaalanında görüntülenen Afra Saraçoğlu'nun yanına yaklaşan magazin muhabirleri, ünlü oyuncuya birkaç soru yöneltmek istedi. Fakat ortada küçük bir problem vardı: Afra o sırada telefonla konuşuyordu. Kulağındaki kulaklığı eliyle tutan ve konuştuğu kişiye cevap vermeye devam eden Saraçoğlu, önemli bir telefon görüşmesinin ortasında olduğunu belirterek muhabirlerin sorularına yanıt vermeden yürümeyi tercih etti.

Buraya kadar aslında çok da tartışılacak bir durum yok. Sonuçta önemli bir telefon görüşmesi sırasında röportaj vermek istememek gayet anlaşılabilir. Fakat görüntülerin sosyal medyanın diline düşmesine sebep olan asıl mesele Afra'nın röportaj vermemesi değil, bunu belli etme şekli oldu. Muhabirlerin yürürken soru sormaya devam etmesi üzerine Saraçoğlu'nun yüz ifadesi değişti. Kulağındaki kulaklığı tutmaya devam eden oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara “Arkadaşlar, telefonla konuşuyorum?” diyerek karşılık verdi.

İşte o birkaç saniyelik an, özellikle de Afra'nın mimikleri ve ses tonu sosyal medyanın radarına takıldı. Görüntüler kısa sürede yayılırken Saraçoğlu'nun tavırlarına yorum üstüne yorum geldi. Bir kesim, telefon görüşmesinin ortasında olan birinin röportaj vermek zorunda olmadığını ve muhabirlerin ısrar etmemesi gerektiğini savunarak Afra'ya hak verdi. Diğer tarafta ise “Röportaja çağıran kendisi sanki bilmiyoruz! Bu rollenmeler ne?” diyenlerin sayısı hiç de az değildi.

Üstelik Afra Saraçoğlu'nun muhabirlerle yaşadığı benzer anların daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş olması, tartışmanın yalnızca bu görüntüler üzerinden ilerlememesine neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun kameralara karşı uzun zamandır benzer bir tavır sergilediğini savunurken eleştirilerin haklı olduğunu düşündü. Tartışmaya dahil olan isimlerden biri de Atilla Taş oldu. Taş da görüntülerin ardından Afra Saraçoğlu'nun muhabirlere karşı sergilediği tavrı eleştiren bir paylaşım yapınca olayın yankısı iyice büyüdü.

Bir tarafta “Kadın telefonla konuşuyor, rahat bırakın” diyenler, diğer tarafta Afra'nın tavrını “rol kesmek” olarak yorumlayıp sert bulanlar; Afra Saraçoğlu birkaç dakikalık havaalanı yürüyüşüyle yine sosyal medyayı ikiye bölmeyi başardı.

Biz sözü daha fazla uzatmayalım; gelin Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan o anlarına gelen yorumlara beraber bakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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