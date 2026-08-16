Beren Saat Herkesin Merak Ettiği O Soruya Cevap Verdi: Aşk-ı Memnu'dan Hala Para Kazanıyor mu?

İki sezon boyunca perşembe akşamlarını adeta kimselere bırakmayan Aşk-ı Memnu, 2010 yılında final yapıp ekranlara veda ettiğinde arkasında yalnızca çok izlenmiş bir dizi değil, yıllarca konuşulacak koca bir fenomen bıraktı. Üzerinden 16 yıl geçti ama ne Bihter'i unutabildik ne Behlül'ü ne de o meşhur Ziyagil yalısında yaşananları...

Beren Saat'in Bihter'i, Kıvanç Tatlıtuğ'un Behlül'ü, Selçuk Yöntem'in Adnan Bey'i, Hazal Kaya'nın Nihal'i, Nebahat Çehre'nin Firdevs Hanım'ı, Zerrin Tekindor'un Matmazel'i derken zaten başlı başına efsanelik bir kadrodan bahsediyoruz. Üstelik Aşk-ı Memnu, yalnızca başrolleriyle değil; Peyker'den Nihat'a, Beşir'den Cemile'ye kadar neredeyse her karakteriyle hafızamıza kazınmayı başardı.

Bihter ve Behlül'ün yasak aşkını izlerken sinirden televizyona bağırdığımız sahneler, Firdevs Hanım'ın bugün hala sosyal medyada kullanılan replikleri, Behlül'ün meşhur kaçışları, Nihal'in bitmek bilmeyen krizleri ve elbette Türk televizyon tarihinin en unutulmaz finallerinden biri... Dizinin hangi tarafından tutsak elimizde bugün bile konuşacak bir şey kalıyor.

Belki de Aşk-ı Memnu'yu diğer fenomen dizilerden ayıran en önemli detay tam olarak bu. Final yaptı ama hiçbir zaman gerçekten hayatımızdan çıkmadı.

24 Haziran 2010'da yayınlanan final bölümünün ardından Aşk-ı Memnu tekrarları yaz ekranlarının adeta değişmez geleneklerinden birine dönüştü. Her yaz hikaye yeniden başlıyor, Bihter ile Behlül birbirlerine yeniden aşık oluyor, Adnan Bey olan bitenden yeniden habersiz kalıyor ve biz bütün bunların sonunu ezbere bilmemize rağmen yeniden ekranın başına geçiyoruz. Üstelik bir kere, iki kere de değil... Tam 16 yıldır!

Yeni nesillerin bile tekrar bölümleri ve sosyal medyada viral olan sahneleri sayesinde keşfettiği Aşk-ı Memnu'nun Türk dizi tarihindeki yeri gerçekten bir daha doldurulamadı. Kaçıncı tekrarını izlediğimizi çoktan unuttuk ama bir konuda yıllardır hepimizin aklında aynı soru kaldı: Bu dizi her sene yeniden yayınlanıyorsa, oyuncular hala Aşk-ı Memnu'dan para kazanıyor mu?