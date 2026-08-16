article/comments
article/share
Haberler
TV
Beren Saat Herkesin Merak Ettiği O Soruya Cevap Verdi: Aşk-ı Memnu'dan Hala Para Kazanıyor mu?

Beren Saat Herkesin Merak Ettiği O Soruya Cevap Verdi: Aşk-ı Memnu'dan Hala Para Kazanıyor mu?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.08.2026 - 18:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Finalinin üzerinden tam 16 yıl geçmesine rağmen her yaz yeniden ekranlara gelen Aşk-ı Memnu, izleyicisini hala ekran başına toplamayı başarıyor. Hal böyle olunca dizinin oyuncularının tekrar bölümlerinden para kazanıp kazanmadığı da yıllardır merak ediliyor. Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın programına konuk olan Beren Saat'e sonunda herkesin aklındaki o soru doğrudan soruldu. 'Aşk-ı Memnu'dan hala para yatıyor mu?'

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Takvimler 2008'i gösterdiğinde hayatımıza giren Aşk-ı Memnu'nun Türk televizyonlarında yaratacağı etkinin böylesine büyük olacağını herhalde kimse tahmin etmiyordu.

Takvimler 2008'i gösterdiğinde hayatımıza giren Aşk-ı Memnu'nun Türk televizyonlarında yaratacağı etkinin böylesine büyük olacağını herhalde kimse tahmin etmiyordu.

İki sezon boyunca perşembe akşamlarını adeta kimselere bırakmayan Aşk-ı Memnu, 2010 yılında final yapıp ekranlara veda ettiğinde arkasında yalnızca çok izlenmiş bir dizi değil, yıllarca konuşulacak koca bir fenomen bıraktı. Üzerinden 16 yıl geçti ama ne Bihter'i unutabildik ne Behlül'ü ne de o meşhur Ziyagil yalısında yaşananları...

Beren Saat'in Bihter'i, Kıvanç Tatlıtuğ'un Behlül'ü, Selçuk Yöntem'in Adnan Bey'i, Hazal Kaya'nın Nihal'i, Nebahat Çehre'nin Firdevs Hanım'ı, Zerrin Tekindor'un Matmazel'i derken zaten başlı başına efsanelik bir kadrodan bahsediyoruz. Üstelik Aşk-ı Memnu, yalnızca başrolleriyle değil; Peyker'den Nihat'a, Beşir'den Cemile'ye kadar neredeyse her karakteriyle hafızamıza kazınmayı başardı.

Bihter ve Behlül'ün yasak aşkını izlerken sinirden televizyona bağırdığımız sahneler, Firdevs Hanım'ın bugün hala sosyal medyada kullanılan replikleri, Behlül'ün meşhur kaçışları, Nihal'in bitmek bilmeyen krizleri ve elbette Türk televizyon tarihinin en unutulmaz finallerinden biri... Dizinin hangi tarafından tutsak elimizde bugün bile konuşacak bir şey kalıyor.

Belki de Aşk-ı Memnu'yu diğer fenomen dizilerden ayıran en önemli detay tam olarak bu. Final yaptı ama hiçbir zaman gerçekten hayatımızdan çıkmadı.

24 Haziran 2010'da yayınlanan final bölümünün ardından Aşk-ı Memnu tekrarları yaz ekranlarının adeta değişmez geleneklerinden birine dönüştü. Her yaz hikaye yeniden başlıyor, Bihter ile Behlül birbirlerine yeniden aşık oluyor, Adnan Bey olan bitenden yeniden habersiz kalıyor ve biz bütün bunların sonunu ezbere bilmemize rağmen yeniden ekranın başına geçiyoruz. Üstelik bir kere, iki kere de değil... Tam 16 yıldır!

Yeni nesillerin bile tekrar bölümleri ve sosyal medyada viral olan sahneleri sayesinde keşfettiği Aşk-ı Memnu'nun Türk dizi tarihindeki yeri gerçekten bir daha doldurulamadı. Kaçıncı tekrarını izlediğimizi çoktan unuttuk ama bir konuda yıllardır hepimizin aklında aynı soru kaldı: Bu dizi her sene yeniden yayınlanıyorsa, oyuncular hala Aşk-ı Memnu'dan para kazanıyor mu?

Çünkü bir yapım yıllar sonra bile reyting getirip gelir üretmeye devam ediyorsa insan ister istemez oyuncularının da bundan pay aldığını düşünüyor.

Çünkü bir yapım yıllar sonra bile reyting getirip gelir üretmeye devam ediyorsa insan ister istemez oyuncularının da bundan pay aldığını düşünüyor.

İşte burada yıllardır kafamızı karıştıran o meşhur 'telif' meselesi devreye giriyor. Bir dizinin ilk çekildiği dönemde oyuncular, yönetmenler, senaristler ve diğer yaratıcı ekip sözleşmelerindeki şartlara göre ücretlerini alıyor. Fakat iş tekrar yayınlarına, yurt dışı satışlarına ve yapımın yıllar boyunca yeniden değerlendirilmesine geldiğinde durum sanıldığı kadar basit değil. Türkiye'de oyuncuların tekrar gösterimlerden otomatik ve standart biçimde telif almasını sağlayan sistem uzun yıllardır sektörün tartışmalı başlıklarından biri.

Biz izleyici tarafında ise durum çok daha farklı görünüyor tabii. Aşk-ı Memnu'yu 16 yıl boyunca neredeyse her yaz ekranlarda görünce insan ister istemez 'Beren Saat'le Kıvanç Tatlıtuğ bu diziden hala ne para kazanıyordur!' diye düşünüyor. Hatta yalnızca oyuncular değil; senaristinden yönetmenine kadar yapımın yaratıcı ekibinin her tekrar yayınında gelir elde ettiği varsayılıyor.

Fakat son dönemde Yeşilçam'dan televizyon dizilerine kadar pek çok oyuncunun tekrar yayınlarından telif alamadığını açıklaması, işin aslının pek de düşündüğümüz gibi olmadığını gösterdi. Bunun en yakın örneklerinden biri de Yaprak Dökümü cephesinden gelmişti. Dizide Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz aylarda yıllardır tekrar tekrar yayınlanan 174 bölümlük diziden telif almadıklarını açıklayarak sisteme sitem etmişti.

Üstelik Yaprak Dökümü de tıpkı Aşk-ı Memnu gibi finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaşamaya devam eden dizilerdendi.

Beren Saat'e herkesin yıllardır merak ettiği o soru sonunda doğrudan soruldu!

Beren Saat'e herkesin yıllardır merak ettiği o soru sonunda doğrudan soruldu!

Dizinin unutulmaz Bihter'i Beren Saat, geçtiğimiz saatlerde müzik dünyasının yakından tanıdığı Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın programına konuk oldu. HITMAKERS YouTube kanalının kurucuları olan Arem Özgüç ve Arman Aydın, müzik prodüktörlüğünün yanı sıra son dönemde YouTube içerikleriyle de karşımıza çıkıyor.

Sohbet sırasında konu bir noktada elbette Beren Saat'in kariyerinin en unutulmaz işlerinden Aşk-ı Memnu'ya geldi. Ve sonunda yıllardır dizinin her tekrarında hepimizin aklından en az bir kere geçen o soru doğrudan Bihter'e soruldu: 'Aşk-ı Memnu'dan hala para yatıyor mu?'

Soruyu duyar duymaz Beren Saat'in kahkaha atması ise cevabın küçük bir fragmanı gibiydi. Saat, tekrar yayınlarından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadığını açıklayarak çekim döneminde elbette ücretlerini aldıklarını fakat telif konusunda yıllar içerisinde bir gelişme yaşanmadığını anlattı. Ünlü oyuncu, 'Hala para yatmıyor, inanır mısın? Hiç, sıfır' sözleriyle durumun altını özellikle çizdi.

Dizinin her sene yeniden yayınlanmasına rağmen durumun değişmediğini söyleyen Saat, bazı projelerinin yurt dışı satışlarından gelir elde ettiğini fakat Aşk-ı Memnu için bunun da söz konusu olmadığını belirtti. Üstelik mesele yalnızca Beren Saat'le de sınırlı değil. Saat'in anlattığına göre yönetmenler ve senaristler dahil yapımın yaratıcı tarafındaki isimler de tekrar yayınlarından telif geliri elde etmiyor.

Böylece yıllardır hepimizin kafasında kurduğu o 'Aşk-ı Memnu her yaz yeniden yayınlanıyor, oyuncuları hala buradan para kırıyordur' senaryosu Beren Saat'in açıklamasıyla çöpe gidiyor...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın