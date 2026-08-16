Beren Saat Herkesin Merak Ettiği O Soruya Cevap Verdi: Aşk-ı Memnu'dan Hala Para Kazanıyor mu?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Finalinin üzerinden tam 16 yıl geçmesine rağmen her yaz yeniden ekranlara gelen Aşk-ı Memnu, izleyicisini hala ekran başına toplamayı başarıyor. Hal böyle olunca dizinin oyuncularının tekrar bölümlerinden para kazanıp kazanmadığı da yıllardır merak ediliyor. Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın programına konuk olan Beren Saat'e sonunda herkesin aklındaki o soru doğrudan soruldu. 'Aşk-ı Memnu'dan hala para yatıyor mu?'
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takvimler 2008'i gösterdiğinde hayatımıza giren Aşk-ı Memnu'nun Türk televizyonlarında yaratacağı etkinin böylesine büyük olacağını herhalde kimse tahmin etmiyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çünkü bir yapım yıllar sonra bile reyting getirip gelir üretmeye devam ediyorsa insan ister istemez oyuncularının da bundan pay aldığını düşünüyor.
Beren Saat'e herkesin yıllardır merak ettiği o soru sonunda doğrudan soruldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın