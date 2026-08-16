Hababam Sınıfı'nın İngilizce Öğretmenini Canlandıran Daniel Chauchat Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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Türk sinemasının nesillerdir eskimeyen efsanesi Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerinden biri gündemin göbeğine oturdu. 1981 yapımı Hababam Sınıfı Güle Güle filminde İngilizce öğretmeni George Brown'a hayat veren Daniel Chauchat'ın son hali Murad Salahlı'nın yıllar sonraki ziyaretiyle ortaya çıktı. Gerçek hayatta da İngilizce öğretmeni olan Chauchat'nın son hali görenleri yıllar öncesine götürdü. Aradan geçen 45 yıl ise 'Zaman su gibi akıp gidiyor' dedirtti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Aradan yarım asır geçse de Hababam Sınıfı'nın yeri Türk sinemasında hala bambaşka!
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Hababam Sınıfı Güle Güle'nin az görünmesine rağmen hafızalara kazınan isimlerinden biri de İngilizce öğretmeni George Brown'dı!
Yıllardır gözlerden uzak olan Daniel Chauchat, Murad Salahlı'nın ziyaretiyle yeniden karşımıza çıktı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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