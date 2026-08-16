Hababam Sınıfı'nın İngilizce Öğretmenini Canlandıran Daniel Chauchat Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Bazı filmler vardır, yalnızca çekildikleri dönemin değil kendilerinden sonra gelen nesillerin de favorisine dönüşür. Hababam Sınıfı da bunun Türkiye'deki en güzel örneklerinden biri. Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eserinden sinemaya uyarlanan ve Ertem Eğilmez'in dokunuşuyla bambaşka bir fenomene dönüşen seri, 1975 yılında vizyona giren ilk filmden itibaren Türk sinemasının en sevilen yapımları arasındaki yerini aldı.

Özel Çamlıca Lisesi'nin haylaz öğrencilerinden oluşan Hababam Sınıfı'nın derslerden kaçmak için çevirdiği türlü dolaplar, Mahmut Hoca'nın meşhur bakışları, Hafize Ana'nın çocukları gibi sevdiği öğrencilerinin peşinden koşturması, İnek Şaban'ın saflığı, Güdük Necmi'nin muzipliği ve Damat Ferit'in karizması derken seride hafızamıza kazınmayan neredeyse hiçbir detay yok. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe ve Tarık Akan gibi Yeşilçam'ın dev isimlerinin bir araya geldiği seri, bugün televizyonda karşımıza çıktığında repliklerini ezbere bilsek bile kanal değiştirmediğimiz yapımlardan biri olmayı sürdürüyor.

Serinin Yeşilçam dönemindeki son halkası ise 1981 yapımı Hababam Sınıfı Güle Güle olmuştu. 1 Mayıs 1981'de vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda yeniden Ertem Eğilmez otururken senaryoyu Yavuz Turgul kaleme almıştı. Bu kez kadroda serinin önceki filmlerinden alıştığımız Kemal Sunal, Tarık Akan ve Halit Akçatepe yoktu. Buna karşılık Adile Naşit, İlyas Salman, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, Savaş Dinçel, Hüseyin Kutman, Yaprak Özdemiroğlu ve Fulya Özcan gibi birbirinden tanıdık isimler bir araya gelmişti. Film, 2000'li yıllarda çekilen yeni Hababam Sınıfı filmlerinden önce klasik serinin son yapımı olmasıyla da ayrı bir önem taşıdı.