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Hababam Sınıfı'nın İngilizce Öğretmenini Canlandıran Daniel Chauchat Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Hababam Sınıfı'nın İngilizce Öğretmenini Canlandıran Daniel Chauchat Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.08.2026 - 18:07 Son Güncelleme: 16.08.2026 - 18:10
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Türk sinemasının nesillerdir eskimeyen efsanesi Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerinden biri gündemin göbeğine oturdu. 1981 yapımı Hababam Sınıfı Güle Güle filminde İngilizce öğretmeni George Brown'a hayat veren Daniel Chauchat'ın son hali Murad Salahlı'nın yıllar sonraki ziyaretiyle ortaya çıktı. Gerçek hayatta da İngilizce öğretmeni olan Chauchat'nın son hali görenleri yıllar öncesine götürdü. Aradan geçen 45 yıl ise 'Zaman su gibi akıp gidiyor' dedirtti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Aradan yarım asır geçse de Hababam Sınıfı'nın yeri Türk sinemasında hala bambaşka!

Aradan yarım asır geçse de Hababam Sınıfı'nın yeri Türk sinemasında hala bambaşka!

Bazı filmler vardır, yalnızca çekildikleri dönemin değil kendilerinden sonra gelen nesillerin de favorisine dönüşür. Hababam Sınıfı da bunun Türkiye'deki en güzel örneklerinden biri. Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eserinden sinemaya uyarlanan ve Ertem Eğilmez'in dokunuşuyla bambaşka bir fenomene dönüşen seri, 1975 yılında vizyona giren ilk filmden itibaren Türk sinemasının en sevilen yapımları arasındaki yerini aldı.

Özel Çamlıca Lisesi'nin haylaz öğrencilerinden oluşan Hababam Sınıfı'nın derslerden kaçmak için çevirdiği türlü dolaplar, Mahmut Hoca'nın meşhur bakışları, Hafize Ana'nın çocukları gibi sevdiği öğrencilerinin peşinden koşturması, İnek Şaban'ın saflığı, Güdük Necmi'nin muzipliği ve Damat Ferit'in karizması derken seride hafızamıza kazınmayan neredeyse hiçbir detay yok. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe ve Tarık Akan gibi Yeşilçam'ın dev isimlerinin bir araya geldiği seri, bugün televizyonda karşımıza çıktığında repliklerini ezbere bilsek bile kanal değiştirmediğimiz yapımlardan biri olmayı sürdürüyor.

Serinin Yeşilçam dönemindeki son halkası ise 1981 yapımı Hababam Sınıfı Güle Güle olmuştu. 1 Mayıs 1981'de vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda yeniden Ertem Eğilmez otururken senaryoyu Yavuz Turgul kaleme almıştı. Bu kez kadroda serinin önceki filmlerinden alıştığımız Kemal Sunal, Tarık Akan ve Halit Akçatepe yoktu. Buna karşılık Adile Naşit, İlyas Salman, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, Savaş Dinçel, Hüseyin Kutman, Yaprak Özdemiroğlu ve Fulya Özcan gibi birbirinden tanıdık isimler bir araya gelmişti. Film, 2000'li yıllarda çekilen yeni Hababam Sınıfı filmlerinden önce klasik serinin son yapımı olmasıyla da ayrı bir önem taşıdı.

Hababam Sınıfı Güle Güle'nin az görünmesine rağmen hafızalara kazınan isimlerinden biri de İngilizce öğretmeni George Brown'dı!

Hababam Sınıfı Güle Güle'nin az görünmesine rağmen hafızalara kazınan isimlerinden biri de İngilizce öğretmeni George Brown'dı!

Hababam Sınıfı'nın alametifarikası zaten yalnızca ana karakterleri değil, birkaç sahneliğine karşımıza çıkan isimleri bile yıllarca unutturmamasıydı. George Brown da tam olarak onlardan biri oldu.

Filmin İngilizce öğretmeni George Brown'a hayat veren isim, gerçek hayatta Daniel Chauchat'tı. Fransız Chauchat'ın hikayesinin en ilginç tarafı ise aslında profesyonel oyunculuktan çok eğitim dünyasıyla bağlantılı olması. Daniel Chauchat'nın İstanbul'daki Fransız Lisesi Pierre Loti'de gerçekten İngilizce öğretmenliği yaptığına dair kayıtlar bulunuyor. Pierre Loti'nin tarihine ilişkin hazırlanan içeriklerde de Chauchat, 1980'li yılların eski İngilizce öğretmenlerinden biri olarak yer alıyordu. Yani karşımızda öğretmen rolü yapan bir oyuncudan ziyade, gerçek mesleğini bir Yeşilçam klasiğinin içine taşıyan oldukça özel bir isim vardı.

Filmde Hababam'ın İngilizce dersindeki bitmek bilmeyen haylazlıklarından nasibini alan George Brown'ın özellikle öğrencilerle yaşadığı diyaloglar aradan geçen yıllara rağmen hatırlanıyor. Öyle ki Chauchat'ın filmdeki meşhur çıkışı, yıllar içerisinde sosyal medyada ve sözlüklerde karakterle özdeşleşen detaylardan birine dönüştü.

Yıllar içerisinde gözlerden tamamen uzaklaşan Chauchat'nın İstanbul'da yaşamaya devam ettiği de kendisine ait eski bir mezun-profesyonel profilindeki bilgiler arasındaydı. Aynı profilde emekli olduğu, evli olduğu ve bir oğlunun bulunduğu bilgileri yer alıyordu.

Yıllardır gözlerden uzak olan Daniel Chauchat, Murad Salahlı'nın ziyaretiyle yeniden karşımıza çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin yıllar sonraki hallerini merak edenlerin sosyal medyada yakından tanıdığı Murad Salahlı, bu kez rotasını Daniel Chauchat'ya çevirdi. Salahlı, özellikle uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Yeşilçam oyuncularını ve sinema dünyasının tanıdık yüzlerini ziyaret ederek gerçekleştirdiği sohbetleri sosyal medya hesabında paylaşmasıyla tanınıyor. 

Bu kez ziyaret ettiği isim ise Hababam Sınıfı Güle Güle'yi defalarca izleyenlerin ilk bakışta tanıdığı Daniel Chauchat oldu. Salahlı, filmde İngilizce öğretmeni George Brown'a hayat veren Chauchat'ı yıllar sonra ziyaret ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

1981'deki filmde genç haliyle karşımıza çıkan Chauchat'nın aradan geçen yaklaşık 45 yılın ardından son halini görmek doğal olarak Hababam Sınıfı hayranlarını da geçmişe götürdü. Uzun süredir kameralardan ve sinema dünyasından uzakta yaşayan emekli öğretmenin yıllar sonraki görüntüsü gündeme oturdu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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