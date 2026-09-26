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Fon İddialarının Odağındaydı: Fatma Betül Sayan Kaya AKP'den İstifa Etti

Fon İddialarının Odağındaydı: Fatma Betül Sayan Kaya AKP'den İstifa Etti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 23:29
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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme gelen hisse işlemlerine ilişkin iddiaların ardından partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaya’nın, 8 Nisan’da yaklaşık 255 lira seviyesinden 250 bin adet hisse aldığı ve söz konusu hisseleri eylül ayında yaklaşık 4 bin 482 lira seviyesinden sattığı öne sürülmüştü. İddialar, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre tarafından kamuoyunun gündemine taşınmıştı.

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Zeynel Emre, Kaya’nın hisse işlemlerine ilişkin iddiaları gündeme taşıdı

Zeynel Emre, Kaya’nın hisse işlemlerine ilişkin iddiaları gündeme taşıdı

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın borsadaki işlemlerine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Emre, Kaya’nın yaklaşık 63 milyon liralık hisse yatırımının 1,3 milyar liranın üzerinde bir satışla sonuçlandığını öne sürdü. Emre, söz konusu işlemlerin ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Güncel haberlerde iddianın Özata Denizcilik hisseleriyle bağlantılı olduğu ve Kaya’nın yaklaşık 63,3 milyon liralık yatırımının 1,34 milyar liraya ulaştığının ileri sürüldüğü aktarılıyor.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın, sermaye piyasasına yönelik soruşturma ve operasyonlar öncesinde söz konusu hisselerdeki pozisyonlarını sattıkları da iddia edildi. Bu iddialar henüz Kaya tarafından doğrulanmış değil.

Kaya, hakkındaki iddiaların ardından istifasını açıkladı

Kaya, hakkındaki iddiaların ardından istifasını açıkladı

Hakkındaki iddialarla ilgili kendisine ulaşan gazetecilere 'Müsait değilim' yanıtını veren Fatma Betül Sayan Kaya, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AKP'deki görevlerinden ayrılma talebini duyurdu.

Kaya, açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu iddiaların araştırılması yönündeki yaklaşımına dikkat çekerek, hakkındaki iddiaların herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasının önemini vurguladı.

Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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