Fon İddialarının Odağındaydı: Fatma Betül Sayan Kaya AKP'den İstifa Etti
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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme gelen hisse işlemlerine ilişkin iddiaların ardından partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Kaya’nın, 8 Nisan’da yaklaşık 255 lira seviyesinden 250 bin adet hisse aldığı ve söz konusu hisseleri eylül ayında yaklaşık 4 bin 482 lira seviyesinden sattığı öne sürülmüştü. İddialar, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre tarafından kamuoyunun gündemine taşınmıştı.
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Zeynel Emre, Kaya’nın hisse işlemlerine ilişkin iddiaları gündeme taşıdı
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Kaya, hakkındaki iddiaların ardından istifasını açıkladı
Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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