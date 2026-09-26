Fon İddialarının Odağındaydı: Fatma Betül Sayan Kaya AKP'den İstifa Etti

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın borsadaki işlemlerine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Emre, Kaya’nın yaklaşık 63 milyon liralık hisse yatırımının 1,3 milyar liranın üzerinde bir satışla sonuçlandığını öne sürdü. Emre, söz konusu işlemlerin ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Güncel haberlerde iddianın Özata Denizcilik hisseleriyle bağlantılı olduğu ve Kaya’nın yaklaşık 63,3 milyon liralık yatırımının 1,34 milyar liraya ulaştığının ileri sürüldüğü aktarılıyor.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın, sermaye piyasasına yönelik soruşturma ve operasyonlar öncesinde söz konusu hisselerdeki pozisyonlarını sattıkları da iddia edildi. Bu iddialar henüz Kaya tarafından doğrulanmış değil.