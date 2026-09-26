Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den İddia: "Fatma Betül Sayan 63 Milyon Yatırdı, 4 Ayda 1,3 Milyar TL Çekti"
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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon soruşturmasına yeni bir halka ekleyen iddialar ortaya attı. Emre, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın borsadaki hisse işlemleriyle yaklaşık 4 ayda milyarlarca liralık gelir elde ettiğini öne sürdü. Emre, iddiaya konu işlemlerin rakamlarını tek tek sıraladı.
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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den 'hisse' iddiası: "Fatma Betül Sayan Kaya, 63 milyon liralık yatırımla 1 milyar 344 milyon lira çekti."
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Zeynel Emre, şu iddialarda bulundu:
Gazeteci Sinan Burhan: "İstifa onurlu bir kurumdur."
Şamil Tayyar: “Hemen istifası gerekir.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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