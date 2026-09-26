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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den İddia: "Fatma Betül Sayan 63 Milyon Yatırdı, 4 Ayda 1,3 Milyar TL Çekti"

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den İddia: "Fatma Betül Sayan 63 Milyon Yatırdı, 4 Ayda 1,3 Milyar TL Çekti"

Borsa İstanbul AK Parti SPK
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 14:48
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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon soruşturmasına yeni bir halka ekleyen iddialar ortaya attı. Emre, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın borsadaki hisse işlemleriyle yaklaşık 4 ayda milyarlarca liralık gelir elde ettiğini öne sürdü. Emre, iddiaya konu işlemlerin rakamlarını tek tek sıraladı.

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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den 'hisse' iddiası: "Fatma Betül Sayan Kaya, 63 milyon liralık yatırımla 1 milyar 344 milyon lira çekti."

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den 'hisse' iddiası: "Fatma Betül Sayan Kaya, 63 milyon liralık yatırımla 1 milyar 344 milyon lira çekti."

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Bahçelievler 1. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı açıklamalarda çeşitli iddialarda bulundu. Yeni Partili Zeynel Emre'nin iddiasına göre Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Nisan'da Özata Denizcilik hisselerinden tanesi 255 liradan 250 bin adet satın aldı. Aynı hisseler eylül ayında tanesi 4 bin 482 liradan satıldı.

Emre, Sayan Kaya'nın bu işlemlerde toplam 63 milyon 359 bin lira yatırdığını, 4 ay içinde ise hesaptan 1 milyar 344 milyon lira çekildiğini ileri sürdü.

İddiaların ikinci ismi Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya oldu. Emre'ye göre İlyas Kaya da aynı şirketin hisselerinden 255 liradan 150 bin adet aldı ve bunları yine 4 bin 482 liradan elden çıkardı. Yeni Parti Sözcüsü, İlyas Kaya'nın 99 milyon 687 bin liralık yatırım karşılığında 826 milyon lira gelir sağladığını söyledi. İki ismin iddia edilen gelirleri toplandığında ortaya 2 milyar 170 milyon liralık bir tutar çıkıyor.

Zeynel Emre, şu iddialarda bulundu:

Zeynel Emre, şu iddialarda bulundu:

'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, şu an görevde… Fatma Betül Sayan Kaya. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Yani gerek ülkemizdeki yoksul çocukların, şiddet gören kadınların, sosyal politikalar anlamında gerçekten zor durumda olan insanların haklarını savunmak amacıyla göreve getirilmiş bakan. Şimdiki görevine: Sosyal Politikalar Başkanı. Yani partide de aynı görevi yapsın diye o göreve getirmişler.

Peki bu hanımefendi ne yapmış? 8 Nisan’da başlıyor. Bakın, 255 liradan ÖZAT hisseden 250 bin adet almış, eylül ayına geldiğinde bunu -Türkiye de şimdi buradan duyacak- 4 bin 482 liradan satmış. Bakın, 250 liradan almış, 4 bin 482 liradan satmış. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin para yatırmış, 1 milyar 344 milyon çekmiş. Dört ayda!

Şimdi bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış, bu millet sizi böyle onurlandırmış, ödüllendirmiş; yetmemiş mi size bu? Türkiye’de hangi işe para yatırırsanız 20 kata yakın normal bir kâr olmayacağını bilmesi gereken pozisyonda biri, değil mi? 255 lira neresi, 4 bin 482 lira neresi?

İlyas Kaya, hanımefendinin eşi, kendi tek başına da yapmamış… 255 liradan 150 bin adet hisse almış, 4 bin 482 liradan satmış. 99 milyon 687 bin yatırmış, 826 milyon çekmiş. Ana hisse ÖZAT. İki tane daha bunlara nispeten az hisse aldıkları yer var.

Peki değerli arkadaşlar, işlem ne zaman başlamış? 8 Nisan’da başlamış. Başlama tarihi 8 Nisan. 16 Eylül olmadan, eylül ayı içerisinde birileri kulağına fısıldamış, peş peşe bu paraları çekmişler.'

4-5 ayrı işlemde, dördü Türkiye uzantılı hesap numarası, bir tanesi Türkiye uzantılı değil.”

Zeynel Emre'nin açıklamaları👇🏻

Gazeteci Sinan Burhan: "İstifa onurlu bir kurumdur."

Gazeteci Sinan Burhan: "İstifa onurlu bir kurumdur."
twitter.com

Söz konusu iddiaları yorumlayan gazeteci Sinan Burhan, 'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinin ismi İsmi fon vurgunu içinde geçiyor. Sayın Kaya bu İddialara cevap vermeli, kamu vicdanını teskin eden bir açıklama yapmalıdır.Cevap veremiyorsanız. İstifa onurlu bir kurumdur' dedi.

Şamil Tayyar: “Hemen istifası gerekir.”

Şamil Tayyar: “Hemen istifası gerekir.”
twitter.com

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya’yla ilgili fon iddiası, çok vahim.

İddiaya göre;

Karı koca toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2.17 milyar lira çekmişler.

Sayan ve eşi şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

Açıkçası yorum için biraz da onu bekledim.

Eğer iddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil.

Hemen istifası gerekir.

İddialar doğru değilse, hemen yalanlamalı ve dava açmalıdır.

Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz.

Bu arada benzer şekilde fon üzerinden zenginleşen ve servetini katlayan başka dostlar varsa onlar da fazla beklemeden gereğini yapsınlar.

Bakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son 3 ayda fonlardan çıkış yapanların listesini istedi, haberiniz olsun.

Hadi bekliyoruz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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