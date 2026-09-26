Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den İddia: "Fatma Betül Sayan 63 Milyon Yatırdı, 4 Ayda 1,3 Milyar TL Çekti"

'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, şu an görevde… Fatma Betül Sayan Kaya. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Yani gerek ülkemizdeki yoksul çocukların, şiddet gören kadınların, sosyal politikalar anlamında gerçekten zor durumda olan insanların haklarını savunmak amacıyla göreve getirilmiş bakan. Şimdiki görevine: Sosyal Politikalar Başkanı. Yani partide de aynı görevi yapsın diye o göreve getirmişler.

Peki bu hanımefendi ne yapmış? 8 Nisan’da başlıyor. Bakın, 255 liradan ÖZAT hisseden 250 bin adet almış, eylül ayına geldiğinde bunu -Türkiye de şimdi buradan duyacak- 4 bin 482 liradan satmış. Bakın, 250 liradan almış, 4 bin 482 liradan satmış. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin para yatırmış, 1 milyar 344 milyon çekmiş. Dört ayda!

Şimdi bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış, bu millet sizi böyle onurlandırmış, ödüllendirmiş; yetmemiş mi size bu? Türkiye’de hangi işe para yatırırsanız 20 kata yakın normal bir kâr olmayacağını bilmesi gereken pozisyonda biri, değil mi? 255 lira neresi, 4 bin 482 lira neresi?

İlyas Kaya, hanımefendinin eşi, kendi tek başına da yapmamış… 255 liradan 150 bin adet hisse almış, 4 bin 482 liradan satmış. 99 milyon 687 bin yatırmış, 826 milyon çekmiş. Ana hisse ÖZAT. İki tane daha bunlara nispeten az hisse aldıkları yer var.

Peki değerli arkadaşlar, işlem ne zaman başlamış? 8 Nisan’da başlamış. Başlama tarihi 8 Nisan. 16 Eylül olmadan, eylül ayı içerisinde birileri kulağına fısıldamış, peş peşe bu paraları çekmişler.'

4-5 ayrı işlemde, dördü Türkiye uzantılı hesap numarası, bir tanesi Türkiye uzantılı değil.”