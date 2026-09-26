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28 Eylül – 4 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

28 Eylül – 4 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 14:27
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Ekim ayına taptaze bir enerji ve muazzam bir müzik şöleniyle merhaba diyoruz! 28 Eylül – 4 Ekim 2026 haftasında sonbahar rüzgarlarına sahnelerin ateşi karışıyor; Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de ritim zirveye ulaşıyor. Süperstar Ajda Pekkan'dan pop müziğin kraliçeleri Hadise ve Sertab Erener'e, rock efsanesi Şebnem Ferah'tan dünyaca ünlü besteci Evgeny Grinko'ya kadar yıldızlar geçidi bu hafta sahneleri dolduracak.

İşte 28 Eylül – 4 Ekim haftasının en güncel, eksiksiz konser ve etkinlik takvimi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent Ankara'da ekim ayının ilk haftası; pop müziğin ikonlarından dev rock konserlerine ve kampüs festivallerine uzanan dopdolu bir programla açılıyor.

Pop, Rock & Ana Akım

  • Mustafa Sandal: 29 Eylül Salı 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde bitmeyen enerjisiyle nostalji rüzgarları estiriyor.

  • Berkay - Evdeyiz Dede: 29 Eylül Salı 21.00'de Atılım Sahne'de pop ritimleriyle kalabalığı coşturuyor.

  • Ajda Pekkan: 30 Eylül Çarşamba 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde Süperstar efsanesini sahneye taşıyor.

  • Nil Karaibrahimgil - Senfonik: 1 Ekim Perşembe 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde renkli şarkılarını senfoni orkestrasıyla harmanlıyor.

  • Hadise: 2 Ekim Cuma 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde iddialı dansları ve hitleriyle sahnede parlıyor.

  • Gripin: 2 Ekim Cuma 21.00'de Jolly Joker Ankara'da rock ezgileriyle dinleyicilerle buluşuyor.

  • Şebnem Ferah: 2 Ekim Cuma 21.30'da Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda Türk rock müziğinin dev sesiyle tüyleri diken diken ediyor.

  • Ebru Yaşar: 3 Ekim Cumartesi 20.00'de Günay Restaurant Ankara'da arabesk pop fırtınası estiriyor.

  • Gökhan Türkmen: 3 Ekim Cumartesi 21.00'de Jolly Joker Ankara'da romantik bir gece yaşatıyor.

  • Hakan Altun: 3 Ekim Cumartesi 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde dillerden düşmeyen aşk şarkılarını seslendiriyor.

  • Pentagram: 3 Ekim Cumartesi 21.30'da Ankara Milyon Event Hall'da heavy metal efsanesini yaşatıyor.

  • Gülşen: 4 Ekim Pazar 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde iddialı sahnesi ve pop hitleriyle haftayı kapatıyor.

Alternatif Sahne, Rap, Akustik & Festivaller

  • 80 Desibel: 29 Eylül Salı 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • Cengiz Kaçan feat E-POP: 29 Eylül Salı 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da.

  • Eda Suluki: 29 Eylül Salı 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • Şenlik Vişnelik: 30 Eylül Çarşamba ve 1 Ekim Perşembe günleri ODTÜ MD Vişnelik'te Lin Pesto, Hav Hav, Sıla Argun ve Bovali Huş eşliğinde festival coşkusu sunuyor.

  • Çağrı Sinci: 30 Eylül Çarşamba 21.45'te IF Performance Hall Tepe Prime'da.

  • Yung Ouzo: 30 Eylül Çarşamba 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da rap ritimlerini yükseltiyor.

  • Kadebostany: 1 Ekim Perşembe 21.00'de Jolly Joker Ankara'da.

  • Ayça Özefe: 1 Ekim Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da.

  • Yavuzcan Çetin 'Yavuz Çetin Şarkıları': 1 Ekim Perşembe 22.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • Dengesiz Herifler: 1 Ekim Perşembe 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Evgeny Grinko: 2 Ekim Cuma 21.00'de Congresium Ankara'da piyanosuyla duygu yüklü bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Mavi Gri: 2 Ekim Cuma 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • Lil Zey: 3 Ekim Cumartesi 20.00'de JW Marriott Ankara'da rap ve R&B rüzgarları estiriyor.

  • Nascent-Son Fersah-Rektal Tuşe: 3 Ekim Cumartesi 21.21'de Haymatlos Mekan'da.

  • Ayçin Asan: 3 Ekim Cumartesi 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Cheers Fest: 4 Ekim Pazar 15.30'da ODTÜ MD Vişnelik'te Can Bonomo Aisu ve Selin gibi sürpriz isimlerle açık hava festivali sunuyor.

  • Killing Will, Killrush, Thyroid: 4 Ekim Pazar 20.00'de Haymatlos Mekan'da metal sahnesini hareketlendiriyor.

  • Velet: 4 Ekim Pazar 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • Enes Çebi: 4 Ekim Pazar 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da.

  • Hidra: 4 Ekim Pazar 21.30'da Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • October Tide: 4 Ekim Pazar 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

Eğlence, Konsept Partiler ve DJ Şovları

  • HEY DOUGLAS! @RABARBA ROOFTOP: 30 Eylül Çarşamba 22.00'de Rabarba'da nostaljik sample'ları elektronik beatlerle buluşturuyor.

  • Duende Flamenco - Gipsy Kings Tribute: 2 Ekim Cuma 21.00'de Sheraton Ankara, The Clubhouse Jazz Bar'da.

  • 80'ler 90'lar Kostüm Partisi - Dj Hakan Küfündür: 2 Ekim Cuma 21.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da eğlenceli bir dans gecesi sunuyor.

  • Turker (Live) & Milesaway: 2 Ekim Cuma 23.30'da Backyard Secrets'ta.

  • Drink&Chill Final Ozan Işın: 3 Ekim Cumartesi 17.30'da Ankara HiltonSA'da.

  • FACE 2 FACE Ankara: 3 Ekim Cumartesi 19.00'da Club Mirador'da elektronik müzikseverleri buluşturuyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de sonbaharın ilk günleri; senfonik cazdan, 90'lar nostaljisine, tiyatral dinletilerden dev pop konserlerine kadar zengin bir yelpaze sunuyor.

Güçlü Sesler, Pop, Rock & Klasik

  • Evgeny Grinko: 29 Eylül Salı 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dünyaca ünlü bestelerini piyanoda icra ediyor.

  • Halil Sezai (Önce Film Sonra Konser: İncir Reçeli): 1 Ekim Perşembe 20.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda duygusal bir film ve müzik gecesi yaşatıyor.

  • Koray Avcı (Yemekli Gala): 2 Ekim Cuma 20.30'da Balçova Termal Otel'de.

  • mor ve ötesi Akustik: 2 Ekim Cuma 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda dev şarkılarını akustik formatta sunuyor.

  • Derya Uluğ: 2 Ekim Cuma 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Soner Arıca: 3 Ekim Cumartesi 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Sertab Erener: 4 Ekim Pazar 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda kusursuz vokaliyle sahne alıyor.

  • Tual: 4 Ekim Pazar 21.00'de SoldOut Performance Hall'da.

Alternatif Sahne, Rap & Akustik

  • Tato Bar 20.Yıl Konserleri: 2000's Türkçe Rock Konseri: 30 Eylül Çarşamba 21.00'de Tato Bar'da.

  • Right in Tool - Tool Tribute Band: 30 Eylül Çarşamba 22.00'de SoldOut Performance Hall'da.

  • Murda: 1 Ekim Perşembe 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de rap hitlerini peş peşe sıralıyor.

  • Kalben: 2 Ekim Cuma 22.00'de SoldOut Performance Hall'da iç ısıtan akustik şarkılarını söylüyor.

  • Eksi 30 - Büyük Kino Tribute Konseri: 2 Ekim Cuma 22.00'de Skiff PGM Alsancak'ta.

  • Şanışer & Sokrat St: 2 Ekim Cuma 23.00'te Ooze Venue'de.

  • TNK: 3 Ekim Cumartesi 22.00'de Skiff PGM Alsancak'ta alternatif rock tınılarıyla yerini alıyor.

  • Şam: 3 Ekim Cumartesi 22.00'de Ooze Venue'de.

Konsept Geceler, Caz & Partiler

  • Gökçe Eyüpgiller Canlı Performans: 30 Eylül Çarşamba 19.00'da Gili Ege Perla'da.

  • Manos Loyzos Şarkıları ve Hikayeleri: 30 Eylül Çarşamba 20.30'da Bi'Kahve Bi'Sahne'de.

  • BLACKOUT SYMPHONY: 30 Eylül Çarşamba 21.00'de Aziz Vukolos Kilisesi'nde büyüleyici bir karanlık senfoni deneyimi.

  • Welcome to University İzmir 2026: 2 Ekim Cuma 20.00'de Cliff Venue'de okula dönüş partisi.

  • DJ Mert Demir - 90'lar 2000'ler Gecesi: 2 Ekim Cuma 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de.

  • Ottoman MMA: 3 Ekim Cumartesi 19.00'da Sahra Sultan Düğün Salonu'nda.

  • Varied Presents | Daft Punk Tribute: 3 Ekim Cumartesi 21.00'de DarDal Garage Sahne'de elektronik müziğin ikonlarına saygı duruşu.

  • 80'ler 90'lar Kostüm Partisi - DJ Hakan Küfündür: 3 Ekim Cumartesi 22.00'de SoldOut Performance Hall'da.

  • Doksanlar Diskosu: 3 Ekim Cumartesi 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de kesintisiz dans sunuyor.

  • Oktoberfest : DJ FLASHBACK & SILA YILDIZ: 3 Ekim Cumartesi 22.00'de Cliff Venue'de.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa, açık hava sezonunu güçlü sesler ve rock ritimleriyle uğurlarken, Merinos AKM eşsiz resitallere ev sahipliği yapıyor.

  • Levent Yüksel: 30 Eylül Çarşamba 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz şarkılarını binlerce kişiyle koro halinde söylüyor.

  • Evgeny Grinko: 30 Eylül Çarşamba 21.00'de Merinos AKM Osmangazi Salonu'nda piyanoda devleşiyor.

  • Aksan: 30 Eylül Çarşamba 21.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da.

  • Sancak: 30 Eylül Çarşamba 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da.

  • Erdal Erzincan: 2 Ekim Cuma 20.30'da Merinos AKM Osmangazi Salonu'nda bağlamasıyla türküleri taçlandırıyor.

  • Muazzez Ersoy: 2 Ekim Cuma 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Kaan Tangöze: 2 Ekim Cuma 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da dumanlı vokaliyle akustik performans sergiliyor.

  • Kubilay Karça: 2 Ekim Cuma 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da.

  • Candles and Echoes - Bursa: 2 Ekim Cuma 20.30'da BAOB Sahne'de mum ışığında masalsı bir dinleti sunuyor.

  • Motive: 3 Ekim Cumartesi 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda rap rüzgarları estiriyor.

  • Gripin: 3 Ekim Cumartesi 21.30'da Holly Stone Performance Hall Bursa'da rock ritimleriyle sahneyi sallıyor.

  • Çelik: 3 Ekim Cumartesi 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da 90'ların ruhunu canlandırıyor.

  • Hakan Altun: 4 Ekim Pazar 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda pazar gecesini arabesk ritimlerle ısıtıyor.

  • Welcome to School Party: 4 Ekim Pazar 21.30'da Holly Stone Performance Hall Bursa'da öğrencileri şehre dönüş partisiyle karşılıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Gençliğin başkenti Eskişehir, ekim ayına okula dönüş konseptli enerjik partiler, tribute konserler ve dingin pazar dinletileriyle giriş yapıyor.

  • RUT-A Tribute to Radiohead: 30 Eylül Çarşamba 21.00'de İzole'de Radiohead efsanesini canlandırıyor.

  • Çağrı Sinci: 1 Ekim Perşembe 21.45'te SPR Pub Eskişehir'de.

  • Candles and Echoes - Vehbi Koç: 2 Ekim Cuma 20.15'te Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde mumların aydınlattığı senfonik bir dinleti yaşatıyor.

  • COMING HOME: UNIVERSITY: 2 Ekim Cuma 22.00'de The Main Eskişehir'de görkemli bir kampüse dönüş partisi vadediyor.

  • Luca - Back to School: 2 Ekim Cuma 22.00'de SPR Pub Eskişehir'de.

  • Çalgını Al Gel: 3 Ekim Cumartesi 20.00'de Mahfil Sahne'de enstrüman çalan müzikseverleri samimi bir sahnede buluşturuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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