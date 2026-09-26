28 Eylül – 4 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Ekim ayına taptaze bir enerji ve muazzam bir müzik şöleniyle merhaba diyoruz! 28 Eylül – 4 Ekim 2026 haftasında sonbahar rüzgarlarına sahnelerin ateşi karışıyor; Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de ritim zirveye ulaşıyor. Süperstar Ajda Pekkan'dan pop müziğin kraliçeleri Hadise ve Sertab Erener'e, rock efsanesi Şebnem Ferah'tan dünyaca ünlü besteci Evgeny Grinko'ya kadar yıldızlar geçidi bu hafta sahneleri dolduracak.

İşte 28 Eylül – 4 Ekim haftasının en güncel, eksiksiz konser ve etkinlik takvimi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.