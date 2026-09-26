28 Eylül – 4 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Sonbahar yağmurları yavaş yavaş başlarken patlamış mısır kokusu eşliğinde sıcak bir sinema salonunda fantastik dünyalara dalmak için bu hafta üç yepyeni film vizyona giriyor.

Efsaneler Takımı: Görev (Vizyon Tarihi: 02.10.2026)

Konu: Efsanevi kahramanların dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için ilk kez bir araya geldiği, çocuklara takım ruhunu ve dayanışmayı aşılayan nefes kesici bir serüven.

Tür: Animasyon, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Robu 404 (Vizyon Tarihi: 02.10.2026)

Konu: Dünyaya yanlışlıkla gönderilen küçük ve sevimli bir robotun insan hislerini keşfetme çabasını anlatan, teknoloji ile dostluğun iç içe geçtiği sıcacık bir hikaye.

Tür: Animasyon, Bilimkurgu

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Unutulmuş Ada (Vizyon Tarihi: 02.10.2026)

Konu: Haritalarda yer almayan gizemli bir adaya düşen maceracı çocukların, daha önce hiç görülmemiş fantastik yaratıklarla tanıştığı sihirli bir keşif yolculuğu.

Tür: Animasyon, Fantastik

Yaş Grubu: 6+

Hala Gösterimde Olanlar:

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve büyük ilgi gören

Kahraman Köpek Charlie,

Kartopu Oyunları,

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu,

Kristal Gezegen: Yeni Dünya,

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri gibi filmler de sinemalarda izleyicilerini beklemeye devam ediyor.