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28 Eylül – 4 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

28 Eylül – 4 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 14:06
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Sonbaharın dökülen sarı yaprakları ve serinleyen havası İstanbul'a resmen merhaba derken, okul rutininde yorulan çocukları neşelendirecek dopdolu bir ekim haftası başlıyor! 28 Eylül - 4 Ekim haftasında kapanan yazlık açık hava rotalarının yerini büyüleyici sirkler, illüzyon gösterileri, kapalı tema parkları, yepyeni vizyon filmleri ve zihin açıcı sanat atölyeleri alıyor.  

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? İşte Ekim ayının ilk çocuk etkinlikleri rehberi! 

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz! 

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Sihirli masallar ve eğlenceli karakterlerle atmak isteyen çocuklar için en güzel tiyatro oyunları sahnede.

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 28 Eylül: Neci'nin Diji Maceraları – Trump Sahne

  • 30 Eylül: Keloğlan – Bakırköy Butik Sahne

  • 3 Ekim: Komşum Viyol Ailesi – Maximum Uniq Box

  • 3 Ekim: Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne

  • 3 Ekim: Shrek Karlar Ülkesi Meyve Festivalinde Çocuk Oyunu – Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • 3 Ekim: Paw Patrol Dostluk Devriyesi – Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • 3 Ekim: Şirinler Kayıp Reçete – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • 4 Ekim: Elsa Nerede Dedektif Olaf Macera Peşinde – Atlas 1948 Sahnesi

  • 4 Ekim: Güldüy Güldüy Çocuk – Maximum Uniq Hall

  • 4 Ekim: Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Çocuk Oyunu – Grand Cevahir Oditoryum Sahnesi

  • 4 Ekim: Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 3 Ekim: Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 4 Ekim: Paw Patrol Dostluk Devriyesi – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?

Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?

Müziğin, dansın ve klasik eserlerin bir araya geldiği bu gösteriler, çocuklara estetik ve enerjik bir hafta sonu vadediyor.

Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri ve Baleleri:

  • 3 Ekim: Kuğu Gölü Çocuk Balesi – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 3 Ekim: Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • 3 Ekim: Elsa Müzikli Danslı Çocuk Oyunu – Atlas 1948 Sahnesi

Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri:

Bu Haftanın Gösteri, Sirk ve Karnavalları

Bu Haftanın Gösteri, Sirk ve Karnavalları

Çocukların hayal gücünü sınırların ötesine taşıyacak, okul stresini tamamen unutturacak görsel şölenler ve illüzyon gösterileri bu haftanın en büyük sürprizi!

Avrupa Yakası Gösterileri:

  • 3 Ekim: The Illusionist - Enver Ertaş – Torium Sahne

  • 3 Ekim: Sermet Erkin - Çocuklar için İnteraktif İllüzyon Gösterisi – House of Performance

  • 3 Ekim: Palyaçolar Sirki – Atlas 1948 Sahnesi

Anadolu Yakası Gösterileri:

  • 3 Ekim: Çocuk Stand-up – Cafe Theatre Koşuyolu

  • 3 Ekim: 3D Hologram Sirki – Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi

  • 3 Ekim: Ankara Çocuk Sirki – Palladium Avm

  • 4 Ekim: İllüzyon Show – Palladium Avm

  • 4 Ekim: Bubble Show – Palladium Avm

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Sonbahar yağmurları yavaş yavaş başlarken patlamış mısır kokusu eşliğinde sıcak bir sinema salonunda fantastik dünyalara dalmak için bu hafta üç yepyeni film vizyona giriyor.

  • Efsaneler Takımı: Görev (Vizyon Tarihi: 02.10.2026)

Konu: Efsanevi kahramanların dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için ilk kez bir araya geldiği, çocuklara takım ruhunu ve dayanışmayı aşılayan nefes kesici bir serüven.

Tür: Animasyon, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Robu 404 (Vizyon Tarihi: 02.10.2026)

Konu: Dünyaya yanlışlıkla gönderilen küçük ve sevimli bir robotun insan hislerini keşfetme çabasını anlatan, teknoloji ile dostluğun iç içe geçtiği sıcacık bir hikaye.

Tür: Animasyon, Bilimkurgu

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Unutulmuş Ada (Vizyon Tarihi: 02.10.2026)

Konu: Haritalarda yer almayan gizemli bir adaya düşen maceracı çocukların, daha önce hiç görülmemiş fantastik yaratıklarla tanıştığı sihirli bir keşif yolculuğu.

Tür: Animasyon, Fantastik

Yaş Grubu: 6+

Hala Gösterimde Olanlar:

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve büyük ilgi gören 

Kahraman Köpek Charlie, 

Kartopu Oyunları, 

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu, 

Kristal Gezegen: Yeni Dünya, 

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri gibi filmler de sinemalarda izleyicilerini beklemeye devam ediyor.

28 Eylül – 4 Ekim Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

28 Eylül – 4 Ekim Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

Yazlık su parkları eylül sonu itibarıyla kapılarını kapatırken, ekim ayının ruhuna uygun kapalı alanlar ve doğa parkları çocukları bekliyor.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi (Üsküdar): Havalar serinlemeye başlarken okyanusun sıcak ve gizemli derinliklerini keşfetmek, sualtı tünelinde köpek balıklarını izlemek için kusursuz bir kapalı alan rotası.

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi (Çekmeköy): 31 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden bu doğa kompleksi, çam ağaçları altında kahvaltı yapıp sonbahar manzarası eşliğinde hayvanları gözlemlemek isteyen aileler için harika bir seçenek.

  • KidZania İstanbul (Üsküdar): Okul rutinine adapte olan çocukların, gerçek dünyanın mesleklerini deneyimleyerek kendi kararlarını aldığı, kapalı alanda güvenle sosyalleşebileceği çocuk şehri.

  • Legoland Discovery Centre (Bayrampaşa): Milyonlarca Lego parçasıyla çocukların hem mühendislik becerilerini hem de hayal güçlerini sergileyebilecekleri rengarenk bir kapalı tema parkı.

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İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Çocuğunuz için sanatsal bir mola planlamak isterseniz, el becerilerini ve duyusal farkındalıklarını geliştiren birbirinden özel atölyeler de listemizde.

Bu Haftanın Çocuk Atölyeleri:

  • Çaça Dans Atölyesi: Latin Ritimleri

Detay: Küba'nın enerjik ve neşeli dansı Çaça ile çocukların ritim duygusunu, denge ve koordinasyon becerilerini geliştirdikleri hareketli bir atölye. Canlı Latin müzikleri eşliğinde temel adımları öğrenip kendilerini özgürce ifade ediyorlar.

Yaş Grubu: 4-7 Yaş

Gün/Saat: 3 Ekim Cumartesi (Saat 14.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Renkli Hisler Yaratıcı Drama Atölyesi

Detay: Oyuncu Gamze Dar eşliğinde çocuklar farklı renkleri ve bu renklere bağlı duyguları yaratıcı drama ile keşfediyor. Küçük oyunlar ve canlandırmalarla duygusal farkındalık kazanıyorlar.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 3 Ekim Cumartesi (Saat 16.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Tohumun Hikayesi & Pizza Atölyesi | PizzaExpress x Mudita

Detay: Çocukların tohumun hikayesini dinleyerek doğayla bağ kurduğu ve kendi pizzalarını yaparak mutfak becerilerini geliştirdiği hem öğretici hem de lezzetli bir etkinlik.

Gün/Saat: 4 Ekim Pazar (Saat 11.00)

Mekan: Nişantaşı PizzaExpress Live

  • Sihirli Fanus Atölyesi

Detay: Çocukların iç dünyalarını ve hayallerini somut bir nesne (fanus) üzerinden dışa vurdukları; güvenli dokunsal malzemelerle yaratıcı düşünme becerilerini tetikleyen özel bir tasarım süreci.

Yaş Grubu: 5-9 Yaş

Gün/Saat: 4 Ekim Pazar (Saat 12.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Köpük Baskı Atölyesi

Detay: Köpük yüzeylere kalem yardımıyla çeşitli çizimler yapan çocukların, kendi özgün desenlerini boyayarak kâğıda baskı aldıkları, ince motor becerilerini güçlendiren bir sanat etkinliği.

Yaş Grubu: 6-9 Yaş

Gün/Saat: 4 Ekim Pazar (Saat 12.00 ve 13.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Benim Manzaram / Dokulu Tuval Çalışması Atölyesi

Detay: Tıraş köpüğü, pamuk, kil ve gerçek deniz kumu gibi materyallerle çocukların tuvallerine 3 boyutlu doğa manzarası kazandırdıkları harika bir duyusal sanat atölyesi.

Yaş Grubu: 5-9 Yaş

Gün/Saat: 4 Ekim Pazar (Saat 13.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Müzeye Gitmeli?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, hafta içi her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı müzeleri sadece 1 TL gibi sembolik bir ücretle ziyaret edebiliyor. İşte çocukların ilgisini en çok çekecek, sıradanlıktan uzak 3 özel öneri:

  • Şerefiye Sarnıcı (Fatih): Loş aydınlatmalar, suyun içinden yükselen sütunlar ve duvarlara yansıtılan 360 derece ışık gösterileri... Burası bir müzeden çok, çocukları büyüleyecek gizemli bir yeraltı labirenti.

  • Tekfur Sarayı Müzesi (Fatih): Bizans döneminden günümüze ulaşan bu gösterişli saray kalıntısı, çocukların şövalye ve prenses hikayelerini kendi zihinlerinde canlandırabilecekleri tarihi bir macera alanı.

  • Anadolu Hisarı Müzesi (Beykoz): Boğaz'ın en dar noktasına kurulan bu hisarın surları arasında dolaşmak, çocuklar için tam anlamıyla eski çağlarda geçen bir kale savunması oyununa dönüşüyor.

Kampanya kapsamındaki diğer müzeler: İstanbul Sanat Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Aşiyan Müzesi.

Haftanın Öne Çıkan Açık Hava Etkinliği:

  • 4 Ekim: Aile ve Çocuk Etkinliği – Milyon Beach Kilyos

Detay: Kilyos'un eşsiz doğasında; uçurtma şenliğinden palyaço gösterilerine, çocuk şarkılarından yüz boyama ve animasyonlara kadar ailenizle dolu dolu ve unutulmaz bir pazar günü geçirebileceğiniz harika bir sahil şenliği.

Gün/Saat: 4 Ekim Pazar (Saat 12.00)

Sonbaharın Tadını Çıkaracağınız En Havalı ve Tematik Oyun Alanları

Sonbaharın Tadını Çıkaracağınız En Havalı ve Tematik Oyun Alanları

Çocukların sadece kaydıraktan kaymakla yetinmeyip hayal güçlerini de konuşturacakları, şehrin en tematik 4 özel oyun alanı:

Avrupa Yakası Tematik Oyun Alanları:

  • Bakırköy Botanik Parkı Oyun Alanı (Bakırköy):

Neden Gitmeli? Dinozor heykellerinin arasında koşturmak ve tırmanma ağlarına tırmanmak isteyen çocuklar için şehrin en sıra dışı parklarından biri. Sadece enerjilerini atmakla kalmıyor, maketler sayesinde kendilerini bir macera filminin içinde hissediyorlar.

Neden Gitmeli? Boğaz'ın serin sularına karşı, doğrudan ahşap bir gemi konseptiyle tasarlanmış oyun grupları sunuyor. Çocuklar geminin dümenine geçip kaptanlık hayalleri kurarken, aileler de sonbahar esintisi eşliğinde deniz manzarasının tadını çıkarabiliyor.

Anadolu Yakası Tematik Oyun Alanları:

  • Çubuklu Silolar Çocuk Oyun Alanı (Beykoz):

Neden Gitmeli? Eski petrol silolarının restore edilmesiyle şehre kazandırılan bu yepyeni endüstriyel alan, içindeki modern ve yenilikçi oyun parkıyla çok trend bir kaçış noktası. Çocuklar farklı ve fütüristik oyun gruplarında oynarken mekanın sıra dışı mimarisi ufuklarını açıyor.

  • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi 'Çocuk Adası' (Ataşehir):

Neden Gitmeli? Otoyolların kesişiminde yer alan ama gürültüden tamamen izole bu vahanın içinde, tamamen doğal kütüklerden yapılmış özel bir 'Çocuk Adası' bulunuyor. Plastik oyuncaklar yerine ahşap denge parkurları ve kum havuzlarıyla çocukları doğrudan doğanın dokusuyla buluşturuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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