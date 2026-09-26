28 Eylül – 4 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?
Sonbaharın dökülen sarı yaprakları ve serinleyen havası İstanbul'a resmen merhaba derken, okul rutininde yorulan çocukları neşelendirecek dopdolu bir ekim haftası başlıyor! 28 Eylül - 4 Ekim haftasında kapanan yazlık açık hava rotalarının yerini büyüleyici sirkler, illüzyon gösterileri, kapalı tema parkları, yepyeni vizyon filmleri ve zihin açıcı sanat atölyeleri alıyor.
Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? İşte Ekim ayının ilk çocuk etkinlikleri rehberi!
Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz!
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?
Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?
Bu Haftanın Gösteri, Sirk ve Karnavalları
İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?
28 Eylül – 4 Ekim Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?
Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Müzeye Gitmeli?
Sonbaharın Tadını Çıkaracağınız En Havalı ve Tematik Oyun Alanları
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