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Eylül Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Eylül Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 12:07
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Eylül ayında İstanbul, okula dönüş heyecanıyla birlikte çocuklar ve aileler için neşeli ve hareket dolu sürprizler sunmaya devam ediyor! Sonbaharın ilk günlerinde açık hava sahnelerinden sinema salonlarına, eğlence parklarından yaratıcı atölyelere kadar her yaşa uygun dopdolu bir etkinlik takvimi sizi bekliyor.

Peki, bu ay İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyunları sahnede? Vizyona giren yeni çocuk filmleri hangileri? En dikkat çeken atölyeler nerede düzenleniyor? En iyi sonbahar rotaları hangileri? İşte Eylül ayının en güncel çocuk etkinlikleri rehberi!

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve kapıda sürpriz yaşamamak için bilet satış platformlarını düzenli olarak kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden online almanızı öneririz.

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Eylül Ayında İstanbul'da Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Eylül Ayında İstanbul'da Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbullular, çocuklarının okula dönüş döneminde de sanattan uzak kalmaması ve sosyalleşmesi için uygun etkinlikler arıyor. Biz de Eylül ayında İstanbul'da izlenebilecek çocuk tiyatro oyunlarını sizin için derledik.

Eylül Ayı Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

  • 5 Eylül – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – İdris Güllüce Kültür Merkezi 

  • 13 Eylül – Sihirli Kütüphane – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 18 Eylül – Peter Pan İstanbul Sokaklarında – Bostancı Mayor Sahne

  • 26 Eylül Cts 13.00 ve 15.00 – Kurbağa Prens Çocuk Oyunu – DasDas Açık Sahne

  • 27 Eylül Paz 14.00 – Ringo'nun Dünyası – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 27 Eylül – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – Kadıköy Eğitim Sahnesi

Eylül Ayı Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

  • 5 Eylül – Çizmeli Kedi Çocuk Oyunu –  Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • 6 Eylül – Çizmeli Kedi Çocuk Oyunu – Torium Sahne

  • 6 Eylül – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

  • 6 Eylül Paz 13.00 – Bremen Mızıkacıları Paris'te – Torium Sahne

  • 13 Eylül Paz 13.00 ve 15.00 – Külkedisi Harikalar Diyarında Çocuk Oyunu – Torium Sahne

  • 20 Eylül – Pinokyo Tiyatro Oyunu – DasDas İstinyePark 

  • 26 Eylül – Pinokyo Tiyatro Oyunu – Trump Sahne

Eylül Ayında İstanbul'da Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Eylül Ayında İstanbul'da Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?
  • Lovitler ile Keloğlan: Mithrasın Sırrı 

Konusu: Masallarımızın sevilen kahramanı Keloğlan ve yeni sevimli dostları Lovitler, efsanevi Mithras'ın sırrını çözmek için gizemli bir yolculuğa çıkıyorlar. İyiliğin ve cesaretin ön planda olduğu eğlenceli bir yerli animasyon. 

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026 

Tür: Animasyon, Macera 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Arabalar (Yeniden Vizyonda) 

Konusu: Şimşek McQueen'in dostluk ve alçakgönüllülük üzerine kurulu efsanevi yarış hikayesi, çocukların favorisi olarak sinema salonlarına geri dönüyor! 

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026 

Tür: Animasyon, Komedi, Aile 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Konuşan Hayvanlar 

Konusu: Doğa sevgisini aşılayan bu eğlenceli yapımda, hayvanların dilini anlayan çocukların sevimli dostlarını korumak için giriştikleri macera anlatılıyor. 

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026 

Tür: Aile, Komedi 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Melodi ve Neşeli Notalar 

Konusu: Müziğin büyüsünü ve ritmin gücünü keşfedeceğiniz, çocuklara notaların dünyasını sevdiren sıcacık bir animasyon filmi. 

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026 

Tür: Animasyon, Müzikal 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Macera Diyarı: Gizemli Taşlar 

Konusu: Sırları açığa çıkaran ve efsanevi taşları bulmak için yola koyulan bir grup cesur arkadaşın fantastik ve aksiyon dolu serüveni. 

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026 

Tür: Macera, Fantastik 

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

  • North: An Epic Journey of Friendship 

Konusu: Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan, dostluğun sınır tanımadığını ve takım olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren muazzam bir görsel yolculuk. 

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026 

Tür: Animasyon, Aile 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri 

Konusu: Fantastik bir evrende geçen, iyilik iksirini bulmak için zorlu engelleri aşan cesur bir prenses ve şövalyenin büyüleyici hikayesi. 

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026 

Tür: Fantastik, Macera 

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

Eylül Ayında İstanbul'da Çocuklar İçin Hangi Konserler ve Müzikaller Var?

Eylül ayında sahneler sadece tiyatro oyunlarına değil, şarkılarla ve danslarla dolu coşkulu müzikallere de ev sahipliği yapıyor.

Eylül Ayı Çocuk Müzikalleri Takvimi

  • 6 Eylül – Happy Pig Öğreniyor Müzikli Tiyatro Oyunu – Palladium Avm (Anadolu)

  • 09 Eylül – Bilim Macerası Kulübü Profesör & Bulut – Hilltown Seyirlik Sahne (Anadolu)

  • 12 EylülKurabiye Adam Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne (Anadolu)

  • 13 Eylül – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali Çocuk Tiyatrosu – Hilltown Seyirlik Sahne (Anadolu)

  • 20 Eylül – Happy Pig Öğreniyor Müzikli Tiyatro Oyunu – Torium Sahne (Avrupa)

  • 20 Eylül Paz 13.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi (Anadolu)

  • 20 Eylül – Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali – Kadıköy Eğitim Sahnesi (Anadolu)

  • 20 Eylül – Ceviz Adam Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne (Anadolu)

  • 20 Eylül Paz 15.00 – Şirinler Kayıp Reçete – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi (Anadolu)

  • 26 Eylül Cts 13.00 ve 15.00 – LA LA LA FONTAINE MÜZİKALİ – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi (Anadolu)

  • 27 Eylül Paz 13.00 ve 15.00 – Kırmızı Başlıklı Kız Müzikli & Danslı Çocuk Oyunu – DasDas Açık Sahne (Anadolu)

Özel Etkinlik: Şehirdeki Çocuk Festivali

Eylül ayının enerjisini zirveye taşıyacak harika bir festival çocukları bekliyor!

  • 19 - 20 Eylül – 6. İstanbul Çocuk Festivali – Tepe Nautilus AVM Festival Alanı

Eylül Ayı Eğlence: Havuz ve Aquaparklar İçin Hâlâ Geç Değil!

Eylül Ayı Eğlence: Havuz ve Aquaparklar İçin Hâlâ Geç Değil!

Havalar tamamen soğumadan sonbaharın ilk ayında açık havanın ve tematik parkların tadını çıkarmaya devam ediyoruz:

  • Eser Diamond Aquapark (Silivri): Yazın son demlerinde suyun tadını çıkarmak isteyenler için 30 Eylül'e kadar kapıları açık!

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı: Doğanın kalbinde lezzetli bir kahvaltının ardından egzotik canlı türleriyle tanışabileceğiniz keyifli alan, 30 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlıyor.

  • Selimpaşa Premier Vista Hotel'de Günübirlik Havuz: Ailece dinlenmek ve serinlemek isteyenler için 30 Eylül'e kadar hizmet veriyor.

  • Kumburgaz Respiro Park Aquapark: Eğlenceli su kaydıraklarıyla dolu bu park da 30 Eylül'e kadar eğlenceye devam ediyor.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi: Su altının büyüleyici dünyasını keşfetmek için 30 Eylül'e kadar ziyaret edebilirsiniz.

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi: Sevimli deniz canlılarının şovlarını izleyebileceğiniz merkez 30 Eylül'e kadar açık.

Eylül Ayında İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Eylül Ayında İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Sanat, el becerisi ve drama... Çocukların gelişimini destekleyecek ve oldukça geniş bir takvime yayılan Eylül atölyelerini sizin için özetledik:

  • Anime Karakter Çizim Atölyesi (7-11 Yaş): 5, 12, 19, 27 Eylül. Çocuklar, anime çizim stilinin temel özelliklerini (yüz ifadeleri, göz yapısı vb.) öğrenerek kendi özgün karakterlerini tasarlar.

  • Resim Ve Drama Atölyesi (4-7 Yaş): 5, 26 Eylül. Yaratıcı dramanın farklı sanat dallarından beslenen yanıyla mimarlık, resim ve dramayı iç içe geçirmiş eğlenceli bir atölye.

  • Çizgi Roman Atölyesi (7-11 Yaş): 5, 12, 19, 27 Eylül. Hikaye başlangıcı verilen bir eserin devamını kendi hayal güçleriyle çizip metinlerini oluşturan çocuklar için ideal.

  • Ebru Atölyesi (4-6 ve 7-11 Yaş): 5, 12, 16, 19, 26, 30 Eylül. Ebru Sanatının geleneksel tekniklerini deneyimleyerek kendi özgün eserlerini ortaya koyarlar.

  • Heykel Atölyesi (4-7 ve 7-12 Yaş): 2, 5, 13, 16, 19, 26 Eylül. Temel şekillendirme ve üç boyutlu tasarım tekniklerini öğrenerek kendi heykellerini üretirler.

  • Lego Ve Resimle Geleceği Tasarla (4-7 Yaş): 2, 6, 13, 20, 27, 30 Eylül. Eğitmenin yazdığı 'Güzel Düşün, Güzellikler Yayılsın' hikayesinden yola çıkarak sanatla ifade becerilerini geliştirirler.

  • Rock'n Roll / Modern Dans Atölyesi (8-11 Yaş): 19 Eylül. Çocuklar, Rock'n Roll'un eğlenceli adımlarını öğrenirken ritim duygularını ve öz güvenlerini artırırlar.

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İstanbul'da Bu Ay Hangi Tematik Eğlence Merkezine ve Müzeye Gidilmeli?

İstanbul'da Bu Ay Hangi Tematik Eğlence Merkezine ve Müzeye Gidilmeli?

Klasik müzelerin dışına çıkıp çocukların hem zihinsel hem de fiziksel enerjilerini atabilecekleri eğlenceli ve interaktif Eylül rotaları:

  • İsfanbul (Vialand) Tema Park (Eyüpsultan)

Bu Ay Neden Gitmeli? Okul maratonu tam anlamıyla hızlanmadan ve havalar iyice soğumadan önce, hafta sonu adrenali yaşamak için şehrin en büyük tema parkı harika bir seçenek.

Çocuklar İçin: Minik Kaşifler bölümündeki masalsı atlıkarıncalardan, Süngerbob ve Fatih'in Rüyası gibi tematik tünellere kadar her yaşa uygun sayısız oyuncakla dolu unutulmaz bir gün!

  • Xtrem Aventures Macera Parkı (Maslak UNIQ)

Bu Ay Neden Gitmeli? Ormanın içinde, asırlık ağaçların arasında Eylül ayının o ferah havasını soluyarak doğayla iç içe, bol adrenalinli ve hareketli bir gün geçirmek için biçilmiş kaftan.

Çocuklar İçin: Yaş gruplarına ve boylara özel olarak hazırlanmış halat parkurları, koruyucu ağlarla kaplı ağaç üstü zıp zıp alanları ve zipline hatları ile çocuklar kendilerini adeta bir 'Tarzan' gibi hissedecekler.

Bu Ay Neden Gitmeli? Sonbaharın o tatlı esintisinde çikolata kokuları arasında kaybolmak her çocuğun rüyasıdır! Hem müzeyi gezip hem de sıcacık çikolataların tadına bakmak için harika bir Eylül rotası.

Çocuklar İçin: Sadece çikolatadan yapılmış Nuh'un Gemisi, masal kahramanlarının heykelleri ve çikolata şelaleleri çocuklara hem görsel hem de lezzetli bir şölen sunuyor.

Bonus Rota: Hobbit Köyleri, Kaykay Parkurları ve Eylül'e Özel Doğa Kaçamakları

Bonus Rota: Hobbit Köyleri, Kaykay Parkurları ve Eylül'e Özel Doğa Kaçamakları

Eylül rüzgarlarını arkanıza alıp çocukların özgürce koşturabileceği, farklı dünyalara kapı aralayan en dinamik rotalar:

  • Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Hobbit Evleri (Kocaeli / Kartepe)

Bu Ay Neden Gitmeli? İstanbul'a sadece 1 - 1.5 saat sürüş mesafesinde yer alan Ormanya, hafta sonu kaçamağı yapmak isteyen İstanbulluların bir numaralı adresi! Ormanın derinliklerine gizlenmiş, adeta Yüzüklerin Efendisi setinden fırlamış gibi duran 'Hobbit Evleri' Eylül ayının sararan yaprakları arasında muazzam fotoğraf kareleri sunuyor.

Çocuklar İçin: Hobbit evlerinin yuvarlak kapılarından içeri bakmaya çalışmak, geniş hayvanat bahçesinde doğadaki dostlarını ziyaret etmek ve Orman Kütüphanesi'nde hamaklara uzanıp kitap okumak minikler için büyüleyici bir deneyim.

  • Maltepe Sahil Skatepark (Anadolu Yakası Kaykay Parkuru)

Bu Ay Neden Gitmeli? Çocuğunuz paten, scooter, BMX veya kaykay tutkunuysa, Eylül ayının deniz esintisi eşliğinde enerjisini atabileceği devasa bir açık hava tesisi. Türkiye'nin en büyük kaykay parkurlarından biri olan bu alan, okul stresini sosyalleşerek atmak için harika.

Çocuklar İçin: Her seviyeye uygun bowl (havuz), rampa ve piramitleriyle kaymaya yeni başlayan minikler bile koruyucu ekipmanlarıyla burada güvenle yeni figürler deneyebilir.

  • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (Ataşehir)

Bu Ay Neden Gitmeli? Otoyol kavşaklarının tam ortasında saklı kalmış devasa ve ücretsiz bir yeşil vaha! Eylül ayında bitkilerin renk değiştirmeye başlamasını izlemek, temiz hava almak ve piknik örtünüzü serip ailece dinlenmek için şehrin kalbindeki en güzel yer.

Çocuklar İçin: Çocuklar bitki labirentinde yollarını bulmaya çalışırken çok eğlenecek, nilüfer havuzlarındaki ördekleri besleyecek ve doğa gözlem alanlarında toprağa dokunmanın tadını çıkaracaklar.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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