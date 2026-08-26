Eylül Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Eylül ayında İstanbul, okula dönüş heyecanıyla birlikte çocuklar ve aileler için neşeli ve hareket dolu sürprizler sunmaya devam ediyor! Sonbaharın ilk günlerinde açık hava sahnelerinden sinema salonlarına, eğlence parklarından yaratıcı atölyelere kadar her yaşa uygun dopdolu bir etkinlik takvimi sizi bekliyor.

Peki, bu ay İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyunları sahnede? Vizyona giren yeni çocuk filmleri hangileri? En dikkat çeken atölyeler nerede düzenleniyor? En iyi sonbahar rotaları hangileri? İşte Eylül ayının en güncel çocuk etkinlikleri rehberi!

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve kapıda sürpriz yaşamamak için bilet satış platformlarını düzenli olarak kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden online almanızı öneririz.