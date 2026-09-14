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Bakan Mehmet Fatih Kacır: “Uzay Aracımızı 2027'nin İlk Aylarında Uzaya Uğurlamayı Planlıyoruz”

Bakan Mehmet Fatih Kacır: “Uzay Aracımızı 2027'nin İlk Aylarında Uzaya Uğurlamayı Planlıyoruz”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 16:54 Son Güncelleme: 14.09.2026 - 17:23
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin İlk Ay Görevi kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı projesine ilişkin 'Üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız Ay uzay aracımızı, sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz. 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı planlıyoruz' dedi.

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Türkiye'nin ilk Ay görevi kapsamında geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı.

Türkiye'nin ilk Ay görevi kapsamında geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladıkları Ay uzay aracını, sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurladıklarını duyurdu.

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk Ay görevi kapsamında geliştirilen 'Ay Uzay Aracı Projesi'nde gelinen son durumu, TÜBİTAK SAGE'de gerçekleştirilen 'Ay Araştırma Programı Basın Toplantısı'nda paylaştı.

Ay Araştırma Programı'nda önemli bir eşiği geride bıraktıklarını anlatan Kacır, 'Ay'a erişmek üzere üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız uzay aracımızı, sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimize, USET'e uğurluyoruz. Türkiye'nin ilk derin uzay görevine uzanan yolculuğumuzda attığımız bu adımın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Kacır, teknolojide yaşanan paradigma değişimlerinin, Türkiye'ye stratejik avantajlar sunduğuna işaret ederek, 'kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye' hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Bu anlayışın ilk örneğini, savunma sanayisinde sergilediklerini vurgulayan Kacır, Türkiye için benzer bir fırsat penceresinin, uzay teknolojilerinde mevcut olduğunun altını çizdi.

Milli Uzay Programı'nın en iddialı, mühendislik açısından en zorlu hedeflerinden birinin Ay Araştırma Programı olduğunun altını çizen Kacır, 'Bugüne kadar yalnızca 8 ülke, Ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz Ay Araştırma Programımızla, Ay görevi gerçekleştiren 9'uncu ülke olmayı hedefliyoruz. 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız Ay Uzay Aracımızın, yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından, Ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Görev performansına bağlı olarak bu süreyi 1,5 yıla kadar uzatabileceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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