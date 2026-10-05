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Tek Restoran, Onlarca Farklı İşletme: Bakanlık Yemek Platformlarındaki Sahte Restoran Oyununu Bozdu

Tek Restoran, Onlarca Farklı İşletme: Bakanlık Yemek Platformlarındaki Sahte Restoran Oyununu Bozdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 20:43
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yemek sipariş platformlarında tüketicileri yanıltan bir uygulamaya yaptırım uyguladı. İki restoran işletmecisinin platformlarda gerçekte olmayan bir görünüm yarattığı ortaya çıktı. Bakanlık, dijital platformlardaki denetimlerinin sürdüğünü ve yanıltıcı uygulamaların tek tek incelendiğini duyurdu.

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Sahte restoran uygulaması yemek platformlarında ortaya çıktı.

Sahte restoran uygulaması yemek platformlarında ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yemek sipariş platformlarında tüketicileri aldatan bir uygulamaya karşı harekete geçti. Kurulun 13 Ağustos 2026 tarihli toplantısında incelenen dosyalarda, iki restoran işletmecisinin yalnızca tek bir gerçek restorana sahip olmasına rağmen platformlarda çok sayıda işletme varmış izlenimi oluşturduğu tespit edildi.

Tek restoran onlarca farklı işletme gibi gösterildi.

Tek restoran onlarca farklı işletme gibi gösterildi.

İncelemede gerçekte bulunmayan farklı işletme adlarının, hayali adreslerin ve manipüle edilmiş tüketici değerlendirmelerinin kullanıldığı belirlendi. Kurul, bu uygulamalar nedeniyle idari para cezası uygulanmasına, reklamların durdurulmasına ve ticari uygulamaların sonlandırılmasına karar verdi.

Bakanlık denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık, dijital platformlardaki denetimler kapsamında gerçeği yansıtmayan fiyat gösterimlerini, sahte indirimleri, manipüle edilmiş yorumları ve yanıltıcı dijital tasarımları da inceliyor. İnternet reklamları için 10 milyon 837 bin 65 liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor, gerekli durumlarda ise içeriğe erişim engeli de getirilebiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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