Tek Restoran, Onlarca Farklı İşletme: Bakanlık Yemek Platformlarındaki Sahte Restoran Oyununu Bozdu

Bakanlık, dijital platformlardaki denetimler kapsamında gerçeği yansıtmayan fiyat gösterimlerini, sahte indirimleri, manipüle edilmiş yorumları ve yanıltıcı dijital tasarımları da inceliyor. İnternet reklamları için 10 milyon 837 bin 65 liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor, gerekli durumlarda ise içeriğe erişim engeli de getirilebiliyor.