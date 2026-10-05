Tek Restoran, Onlarca Farklı İşletme: Bakanlık Yemek Platformlarındaki Sahte Restoran Oyununu Bozdu
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yemek sipariş platformlarında tüketicileri yanıltan bir uygulamaya yaptırım uyguladı. İki restoran işletmecisinin platformlarda gerçekte olmayan bir görünüm yarattığı ortaya çıktı. Bakanlık, dijital platformlardaki denetimlerinin sürdüğünü ve yanıltıcı uygulamaların tek tek incelendiğini duyurdu.
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Sahte restoran uygulaması yemek platformlarında ortaya çıktı.
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Tek restoran onlarca farklı işletme gibi gösterildi.
Bakanlık denetimlerini sürdürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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