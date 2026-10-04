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Fatma Betül Sayan Kaya'nın Diploması Meclis'te Sorgulanıyor: Diploma Sahte mi?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Diploması Meclis'te Sorgulanıyor: Diploma Sahte mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 22:47
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Fon skandalının ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, bu kez eğitim geçmişiyle gündemde. İki doktor milletvekili, Kaya'nın paylaştığı mezuniyet tarihini kamuya açık kayıtlarla karşılaştırarak konuyu TBMM'ye taşıdı. Tartışmanın merkezinde aynı yıllarda üstlenilen görevler ve yasal bir yükümlülük var.

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Çömez mezuniyet tarihinden geriye doğru hesap yaptı.

Çömez mezuniyet tarihinden geriye doğru hesap yaptı.

İYİ Partili Turhan Çömez, Kaya'nın sosyal medya hesaplarında Mayıs 2015'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu duyurmasını referans göstererek kamuya açık resmi kayıtlardaki zaman çizelgesini paylaştı. Genel cerrah olan Çömez, tıp eğitiminin ağır ve kesintisiz sürmesi gerektiğini hatırlatarak Kaya'nın Mayıs 2015'te mezun olabilmesi için 2009'da tıp fakültesine başlamış olması gerektiğini söyledi. Bunun kanıtlanması için Kaya'nın ya da ÖSYM'nin 2009 yılına ait ÖSYS yerleştirme belgesini kamuoyuyla paylaşmasının şart olduğunu belirtti.

Çömez aynı yıllardaki görevleri sıraladı.

Çömez aynı yıllardaki görevleri sıraladı.

Çömez'e göre Kaya, 12 Ocak 2009 ile 21 Mayıs 2010 tarihleri arasında İBB iştiraki İSBAK bursuyla ABD'deydi. Oysa aynı dönemde tıp fakültesinde birinci sınıf öğrencisi olması gerekiyordu ve kayıtlara göre bu sırada AKP İstanbul il yönetiminde yer alıyordu. İkinci ve üçüncü sınıfa denk gelen 2010-2012 yıllarında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yürüten Kaya, hasta muayenelerinin ve yoğun klinik stajların başladığı dördüncü sınıfta, yani 2012-2013'te AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığına getirildi. Çömez ayrıca Kaya'nın İSBAK bünyesinde maaşlı çalıştığını ve bu görevin mezuniyet paylaşımından yalnızca bir ay öncesine, 20 Nisan 2015'e kadar sürdüğünü dile getirdi.

Çömez mecburi hizmet konusuna dikkat çekti.

Çömez mecburi hizmet konusuna dikkat çekti.

Çömez, Türkiye'de hekimlerin mezuniyetlerinin ardından mecburi hizmete gitmesi gerektiğini, aksi halde diplomanın geçerli olmadığını belirterek Kaya'nın mecburi hizmete gitmeden milletvekili ve bakan olduğunu öne sürdü. Konuyu Meclis gündemine taşıyarak ilgili bakanlıklara soru önergesi verdiklerini açıklayan Çömez, önergelerin cevaplarını beklediğini de ekledi ve şu çağrıyı yaptı:

“Sabahlara kadar ders çalışarak doktor olmuş biri olarak bu tablonun mümkün olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Fatma Hanım gelsin Meclis'e misafirim olsun, birkaç soru sorayım, doktor olup olmadığını zaten hemen söylerim.”

Murat Emir de Kaya'dan açıklama istedi.

Murat Emir de Kaya'dan açıklama istedi.

Konuya tepki gösteren bir diğer hekim milletvekili, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de sosyal medya hesabından Kaya'nın eğitim sürecini kamuoyuna açıklamasını istedi. Emir, tıp eğitiminin ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya bizleri eğitim hayatı konusunda aydınlatmak ister mi? Bir insan aynı tarihlerde hem ABD'de İSBAK bursiyeri hem AKP yöneticisi hem Başbakan danışmanı hem de İBB'den maaşlı çalışan olup aynı anda Cerrahpaşa Tıp gibi ağır bir fakülteyi nasıl bitirebilir? Üstelik ortada yasal zorunluluk olan mecburi hizmet bile yok. Tıp eğitimi part-time yapılamaz! Kendisi gelsin Meclis'e ve diplomayı nasıl aldığını izah etsin.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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