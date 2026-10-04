Fatma Betül Sayan Kaya'nın Diploması Meclis'te Sorgulanıyor: Diploma Sahte mi?
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Fon skandalının ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, bu kez eğitim geçmişiyle gündemde. İki doktor milletvekili, Kaya'nın paylaştığı mezuniyet tarihini kamuya açık kayıtlarla karşılaştırarak konuyu TBMM'ye taşıdı. Tartışmanın merkezinde aynı yıllarda üstlenilen görevler ve yasal bir yükümlülük var.
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Çömez mezuniyet tarihinden geriye doğru hesap yaptı.
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Çömez aynı yıllardaki görevleri sıraladı.
Çömez mecburi hizmet konusuna dikkat çekti.
Murat Emir de Kaya'dan açıklama istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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