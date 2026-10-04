Fatma Betül Sayan Kaya'nın Diploması Meclis'te Sorgulanıyor: Diploma Sahte mi?

Çömez, Türkiye'de hekimlerin mezuniyetlerinin ardından mecburi hizmete gitmesi gerektiğini, aksi halde diplomanın geçerli olmadığını belirterek Kaya'nın mecburi hizmete gitmeden milletvekili ve bakan olduğunu öne sürdü. Konuyu Meclis gündemine taşıyarak ilgili bakanlıklara soru önergesi verdiklerini açıklayan Çömez, önergelerin cevaplarını beklediğini de ekledi ve şu çağrıyı yaptı:

“Sabahlara kadar ders çalışarak doktor olmuş biri olarak bu tablonun mümkün olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Fatma Hanım gelsin Meclis'e misafirim olsun, birkaç soru sorayım, doktor olup olmadığını zaten hemen söylerim.”