Fatma Betül Sayan Kaya’nın Ağabeyi Ömer Fatih Sayan'la İlgili 130 Milyon TL'lik Gayrimenkul İddiası

Yiğit Uzun'un paylaştığı tapu kayıtları, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ailesine ait gayrimenkulleri de kapsıyor. Haberlerde Ömer Fatih Sayan'ın, Sayan Kaya'nın ağabeyi olduğu belirtildi. Taşınmazların edinildiği 2018 yılının Sayan Kaya'nın bakanlık dönemine denk geldiği de aktarıldı. Sayan'ın villa ve rezidans dairesine ilişkin iddialara henüz bir açıklama yapmadığı kaydedildi. Taşınmazların satın alındıkları tarihteki bedelleri ve finansmanına dair kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir belge bulunmuyor.