article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fatma Betül Sayan Kaya’nın Ağabeyi Ömer Fatih Sayan'la İlgili 130 Milyon TL'lik Gayrimenkul İddiası

Fatma Betül Sayan Kaya’nın Ağabeyi Ömer Fatih Sayan'la İlgili 130 Milyon TL'lik Gayrimenkul İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 23:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sahte diploma ve e-imza tartışmalarında adı geçen Ömer Fatih Sayan hakkında bu kez gayrimenkul iddiaları gündeme geldi. Gazeteci Yiğit Uzun'un paylaştığı tapu kayıtlarına dayanan iddialar basında ve sosyal medyada tartışılıyor. Sayan'ın iddialara ilişkin açıklaması ise henüz yok.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ömer Fatih Sayan hakkında yeni iddialar gündemde.

Ömer Fatih Sayan hakkında yeni iddialar gündemde.

Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı yapan Ömer Fatih Sayan hakkında gayrimenkul konusunda yeni iddialar gündeme geldi. Gazeteci Yiğit Uzun'un gündeme getirdiği iddialara göre Sayan'ın İstanbul Kadıköy'deki Four Winds Park Residence'ta bir dairesi, Pendik'teki Omega Yeşiltepe Villaları'nda ise bir villası bulunuyor. Taşınmazların 2018 yılında edinildiği öne sürülürken, günümüzdeki toplam piyasa değerlerinin yaklaşık 130 milyon liraya ulaşabileceği iddia edildi.

İddialar tapu kayıtlarının paylaşılmasıyla gündeme geldi.

İddialar tapu kayıtlarının paylaşılmasıyla gündeme geldi.

Yiğit Uzun'un paylaştığı tapu kayıtları, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ailesine ait gayrimenkulleri de kapsıyor. Haberlerde Ömer Fatih Sayan'ın, Sayan Kaya'nın ağabeyi olduğu belirtildi. Taşınmazların edinildiği 2018 yılının Sayan Kaya'nın bakanlık dönemine denk geldiği de aktarıldı. Sayan'ın villa ve rezidans dairesine ilişkin iddialara henüz bir açıklama yapmadığı kaydedildi. Taşınmazların satın alındıkları tarihteki bedelleri ve finansmanına dair kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir belge bulunmuyor.

Sayan'ın adı daha önce sahte diploma tartışmalarında geçmişti.

Sayan'ın adı daha önce sahte diploma tartışmalarında geçmişti.

Sayan'ın adı daha önce, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarının taklit edildiği ve sahte e-imzalarla üniversitelerin sistemlerinde usulsüz işlemler yapıldığı iddialarında gündeme gelmişti. BTK, 44 sahte elektronik imzayı iptal ettiğini açıklamıştı. Tartışmalarda Sayan'ın çok sayıdaki akademik derecesi de odağa alınmış, Sayan ise bütün diplomalarının gerçek olduğunu söylemişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın