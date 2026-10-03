Fatma Betül Sayan Kaya’nın Ağabeyi Ömer Fatih Sayan'la İlgili 130 Milyon TL'lik Gayrimenkul İddiası
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Sahte diploma ve e-imza tartışmalarında adı geçen Ömer Fatih Sayan hakkında bu kez gayrimenkul iddiaları gündeme geldi. Gazeteci Yiğit Uzun'un paylaştığı tapu kayıtlarına dayanan iddialar basında ve sosyal medyada tartışılıyor. Sayan'ın iddialara ilişkin açıklaması ise henüz yok.
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Ömer Fatih Sayan hakkında yeni iddialar gündemde.
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İddialar tapu kayıtlarının paylaşılmasıyla gündeme geldi.
Sayan'ın adı daha önce sahte diploma tartışmalarında geçmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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