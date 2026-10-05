Fatih Altaylı Açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya'nın 776 Günde 60 Özel Kalem Değiştirmesinin Nedeni Ortaya Çıktı
Borsadan 2,2 milyar TL kazandığı yönündeki haberlerin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Kaya'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde yaklaşık 60 özel kalem müdürünü değiştirdiğini öne sürdü. Konuyu gündeme taşıyan isimler, özel kalem müdürlüğünün 'istisnai memuriyet' statüsünde olması ve sınavsız kadro imkânı tanımasına dikkat çekti. İddiaları kendi internet sitesindeki köşe yazısına taşıyan Fatih Altaylı da bu kadar fazla özel kalem müdürü değişikliğinin nedenini şu sözlerle anlattı: “Burada bile bir rezillik var aslında. Meğer özel kalem müdürleri görevden ayrılınca KPSS falan gerekmeden, doğrudan kamuda bir başka göreve atanabiliyormuş. Bu yüzden eşi, dostu, akrabayı özel kalem müdürü yapmış ki, devletin kuralları baypas edilsin, iyi niyetle koyulmuş bir kural bir pisliğin aracı olsun.”
Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Fatma Betül Sayan Kaya'nın bakanlık döneminde 60'a yakın özel kalem müdürü değiştirdiğini ve nedenin "geçimsizlik" olduğunu öne sürdü.
Rakam 776 günlük bakanlık süresine bölününce tablo dikkat çekiyor: Prof. Dr. Özcan Güngör'e göre 60 özel kalem müdürü bu sürede değişti.
Gazeteci Fatih Altaylı ise köşe yazısına taşıdığı bu konu hakkında detayları şu sözlerle anlattı:
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