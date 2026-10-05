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Fatih Altaylı Açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya'nın 776 Günde 60 Özel Kalem Değiştirmesinin Nedeni Ortaya Çıktı

Fatih Altaylı Açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya'nın 776 Günde 60 Özel Kalem Değiştirmesinin Nedeni Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 09:11
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Borsadan 2,2 milyar TL kazandığı yönündeki haberlerin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Kaya'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde yaklaşık 60 özel kalem müdürünü değiştirdiğini öne sürdü. Konuyu gündeme taşıyan isimler, özel kalem müdürlüğünün 'istisnai memuriyet' statüsünde olması ve sınavsız kadro imkânı tanımasına dikkat çekti. İddiaları kendi internet sitesindeki köşe yazısına taşıyan Fatih Altaylı da bu kadar fazla özel kalem müdürü değişikliğinin nedenini şu sözlerle anlattı: “Burada bile bir rezillik var aslında. Meğer özel kalem müdürleri görevden ayrılınca KPSS falan gerekmeden, doğrudan kamuda bir başka göreve atanabiliyormuş. Bu yüzden eşi, dostu, akrabayı özel kalem müdürü yapmış ki, devletin kuralları baypas edilsin, iyi niyetle koyulmuş bir kural bir pisliğin aracı olsun.”

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Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Fatma Betül Sayan Kaya'nın bakanlık döneminde 60'a yakın özel kalem müdürü değiştirdiğini ve nedenin "geçimsizlik" olduğunu öne sürdü.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Fatma Betül Sayan Kaya'nın bakanlık döneminde 60'a yakın özel kalem müdürü değiştirdiğini ve nedenin "geçimsizlik" olduğunu öne sürdü.

İddia, gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sosyal medyada paylaştığı bir videoda ortaya çıktı. Gazeteci, bilgiyi kendisine birinin aktardığını belirterek şöyle konuştu: 'Bakanlığı döneminde 60'a yakın özel kalem müdürü değiştirmiş. Sebebine de geçimsizlik diyelim.'

Rakam 776 günlük bakanlık süresine bölününce tablo dikkat çekiyor: Prof. Dr. Özcan Güngör'e göre 60 özel kalem müdürü bu sürede değişti.

Rakam 776 günlük bakanlık süresine bölününce tablo dikkat çekiyor: Prof. Dr. Özcan Güngör'e göre 60 özel kalem müdürü bu sürede değişti.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, 24 Mayıs 2016 ile 10 Temmuz 2018 arasında bakanlık görevini yürüttü. Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör, bu 776 günlük sürede toplam 60 özel kalem müdürünün değiştiğini söyledi: 'Sayın Fatma Betül'ün bakanlığı döneminde, yani 776 günde toplam 60 özel kalemi değişmiş.'

Güngör'ün vurguladığı asıl nokta ise bu görevin hukuki niteliği. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre özel kalem müdürlüğü 'istisnai memuriyet' kadrosu sayılıyor ve atamalar standart sınav usullerinin dışında yapılabiliyor.

Gazeteci Fatih Altaylı ise köşe yazısına taşıdığı bu konu hakkında detayları şu sözlerle anlattı:

Gazeteci Fatih Altaylı ise köşe yazısına taşıdığı bu konu hakkında detayları şu sözlerle anlattı:

“Şimdi bir de “özel kalem müdürleri” rezaleti çıktı ortaya.

Bakan hanımın 2 senelik bakanlığı süresince tam tamına 60 özel kalem müdürü değiştirdiği iddia ediliyor. Kalem müdürleri kaleminin mürekkebini bitiremeden ayrılmışlar.

Her iki haftada bir özel kalem müdürü değişmiş.

Huysuzluktan, anlaşamamaktan falan zannetmeyin.

Burada bile bir rezillik var aslında.

Meğer özel kalem müdürleri görevden ayrılınca KPSS falan gerekmeden, doğrudan kamuda bir başka göreve atanabiliyormuş.

Bu yüzden eşi, dostu, akrabayı özel kalem müdürü yapmış ki, devletin kuralları baypas edilsin, iyi niyetle koyulmuş bir kural bir pisliğin aracı olsun.

Vatandaşın binbir güçlükle okutup, iş aradığı evladı KPSS sınavında tam puan aldığı halde bir iş bulamazken, ev genci diye moral bozukluğu içinde ve hatta belki de ana babasından utanarak evde otururken, Fatma Betül Sayan Kaya tüm çevresini iş sahibi yapmış.

Bu asla doyurulamayacak bir açgözlülüktür.

Bunun tedavisi yoktur.

Bu bir kültürdür.

Allah bu kültürün belasını versin.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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