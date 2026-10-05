Birleşik Krallık'ta Plastik İçeren Islak Mendillere Yasak Geliyor: İlk Tarih Belli Oldu

Düzenlemeyle kanalizasyon sistemlerinde yaşanan tıkanıklıkların ve su kaynaklarındaki plastik kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Plastik içeren mendiller tuvalete atıldığında kolayca parçalanmadığı için kanalizasyonda birikiyor, yağ ve diğer atıklarla birleşerek büyük yığınlar oluşturuyor. Profesyonel tıbbi tedavi, endüstriyel üretim ve laboratuvar kullanımı için istisnalar bulunacak ve eczaneler belirli sağlık ihtiyaçları olan kişilere bu ürünleri sağlayabilecek. Yasak başladıktan sonra kapsamdaki ürünleri satmayı sürdüren işletmeler ise ciddi para cezalarıyla karşılaşabilecek.