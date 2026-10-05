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Birleşik Krallık'ta Plastik İçeren Islak Mendillere Yasak Geliyor: İlk Tarih Belli Oldu

Birleşik Krallık'ta Plastik İçeren Islak Mendillere Yasak Geliyor: İlk Tarih Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 20:35
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Birleşik Krallık'ta plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillerin satışına kapsamlı bir sınırlama getiriliyor. Bebek bakımından ev temizliğine kadar milyonlarca kişinin günlük hayatında kullandığı ürünler düzenlemenin kapsamına giriyor. Yasağın ilk uygulanacağı tarih ve istisnalar da netleşti.

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Yasak dört ülkede sırayla yürürlüğe girecek.

Yasak dört ülkede sırayla yürürlüğe girecek.

Birleşik Krallık'ta çevre kirliliğini azaltmak amacıyla plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillere yönelik yasak, sırasıyla Galler, Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya'da uygulanacak. İlk uygulama Galler'de 18 Aralık 2026'da başlayacak. Diğer üç ülkedeki tarihler kaynakta belirtilmedi.

Bebek, makyaj ve ev temizliği mendilleri kapsama giriyor.

Bebek, makyaj ve ev temizliği mendilleri kapsama giriyor.

Yasaktan bebek ve çocuk bakımında kullanılan mendiller, makyaj temizleme ve antibakteriyel el mendilleri, kişisel hijyen ürünleri, ev ve yüzey temizleme mendilleri ile tek kullanımlık ıslak paspas ürünleri etkilenecek. Plastik içermeyen, bambu ve bitki lifleri gibi biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden üretilen ürünlerin satışı ise sürecek.

Mendiller kanalizasyonda tıkanıklığa yol açıyor.

Mendiller kanalizasyonda tıkanıklığa yol açıyor.

Düzenlemeyle kanalizasyon sistemlerinde yaşanan tıkanıklıkların ve su kaynaklarındaki plastik kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Plastik içeren mendiller tuvalete atıldığında kolayca parçalanmadığı için kanalizasyonda birikiyor, yağ ve diğer atıklarla birleşerek büyük yığınlar oluşturuyor. Profesyonel tıbbi tedavi, endüstriyel üretim ve laboratuvar kullanımı için istisnalar bulunacak ve eczaneler belirli sağlık ihtiyaçları olan kişilere bu ürünleri sağlayabilecek. Yasak başladıktan sonra kapsamdaki ürünleri satmayı sürdüren işletmeler ise ciddi para cezalarıyla karşılaşabilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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