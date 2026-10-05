Birleşik Krallık'ta Plastik İçeren Islak Mendillere Yasak Geliyor: İlk Tarih Belli Oldu
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Birleşik Krallık'ta plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillerin satışına kapsamlı bir sınırlama getiriliyor. Bebek bakımından ev temizliğine kadar milyonlarca kişinin günlük hayatında kullandığı ürünler düzenlemenin kapsamına giriyor. Yasağın ilk uygulanacağı tarih ve istisnalar da netleşti.
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Yasak dört ülkede sırayla yürürlüğe girecek.
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Bebek, makyaj ve ev temizliği mendilleri kapsama giriyor.
Mendiller kanalizasyonda tıkanıklığa yol açıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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