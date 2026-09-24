2 Milyon Plastik Poşetle Yol Yaptılar: Yeni Asfalt Yöntemi
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ABD'nin Nebraska eyaletindeki South Sioux City'de yaklaşık 1,2 kilometrelik bir yol, 2 milyon geri dönüştürülmüş plastik poşetin karıştırıldığı asfaltla kaplandı. Eyalette bir ilk olan proje, plastik atığı azaltırken yolun değişken hava koşullarına karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.
Peki, plastik katkılı asfalt nasıl hazırlandı?
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Foundry Road'un yaklaşık 1,2 kilometrelik bölümü, 2 milyon poşetle hazırlanan asfaltla kaplandı.
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Karışımda plastiğin yanında yüzde 25 oranında geri kazanılmış eski asfalt da bulunuyor.
Nebraska'da bir ilk olan bu yöntem, ABD'nin farklı eyaletlerinde ve Hindistan'da daha önce denendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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