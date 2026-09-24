2 Milyon Plastik Poşetle Yol Yaptılar: Yeni Asfalt Yöntemi

Teixeira, atık plastiklerin asfalta eklenip eklenemeyeceğini araştıran bir çalışmayı zaten yürütüyordu. Bu çalışmada plastik katkılı karışımların çatlamaya, tekerlek izine ve neme karşı dayanıklılığı test ediliyordu.

Teixeira, South Sioux City'deki yolla ilgili 'Bu bir pilot proje, ancak karışımın buradaki aşırı hava koşullarında nasıl performans göstereceğini test etmek için mükemmel bir fırsat' dedi.