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Yaşam
2 Milyon Plastik Poşetle Yol Yaptılar: Yeni Asfalt Yöntemi

2 Milyon Plastik Poşetle Yol Yaptılar: Yeni Asfalt Yöntemi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 19:24
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ABD'nin Nebraska eyaletindeki South Sioux City'de yaklaşık 1,2 kilometrelik bir yol, 2 milyon geri dönüştürülmüş plastik poşetin karıştırıldığı asfaltla kaplandı. Eyalette bir ilk olan proje, plastik atığı azaltırken yolun değişken hava koşullarına karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Peki, plastik katkılı asfalt nasıl hazırlandı?

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Foundry Road'un yaklaşık 1,2 kilometrelik bölümü, 2 milyon poşetle hazırlanan asfaltla kaplandı.

Foundry Road'un yaklaşık 1,2 kilometrelik bölümü, 2 milyon poşetle hazırlanan asfaltla kaplandı.

Aynı karışım, kentteki bir bisiklet yolunun uzantısında da kullanıldı. Proje için Nebraska Çevre Vakfı'ndan 500 bin dolarlık hibe alındı.

Çalışmaya Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nden inşaat ve çevre mühendisliği öğretim üyesi Jamilla Teixeira bilimsel destek verdi.

Karışımda plastiğin yanında yüzde 25 oranında geri kazanılmış eski asfalt da bulunuyor.

Karışımda plastiğin yanında yüzde 25 oranında geri kazanılmış eski asfalt da bulunuyor.

Teixeira, atık plastiklerin asfalta eklenip eklenemeyeceğini araştıran bir çalışmayı zaten yürütüyordu. Bu çalışmada plastik katkılı karışımların çatlamaya, tekerlek izine ve neme karşı dayanıklılığı test ediliyordu.

Teixeira, South Sioux City'deki yolla ilgili 'Bu bir pilot proje, ancak karışımın buradaki aşırı hava koşullarında nasıl performans göstereceğini test etmek için mükemmel bir fırsat' dedi.

Nebraska'da bir ilk olan bu yöntem, ABD'nin farklı eyaletlerinde ve Hindistan'da daha önce denendi.

Nebraska'da bir ilk olan bu yöntem, ABD'nin farklı eyaletlerinde ve Hindistan'da daha önce denendi.

ABD'de Colorado ve Wisconsin eyaletleri, parçalanmış plastikten üretilen asfalta daha önce yatırım yaptı. Hindistan ise plastik yol fikrini 25 yıldan uzun bir süre önce hayata geçirmişti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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