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Kullanılmış Süt Şişeleriyle Yol Yaptılar: 6.000'den Fazla Şişe Asfaltın İçinde

Kullanılmış Süt Şişeleriyle Yol Yaptılar: 6.000'den Fazla Şişe Asfaltın İçinde

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 12:25
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Geri dönüşume çoğu zaman kabul edilmeyen bir atık türü var: kullanılmış süt şişeleri. İçindeki süt kalıntısı yüzünden dönüşüm tesisleri bu şişeleri almak istemiyor. Bir kimya şirketi ile bir süt markası, bu sorunu çözmek için 6.000'den fazla şişeyi toplayıp asfalt yapımında kullandı.

İşte detaylar.

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300 metrelik bu yol, 6.000'den fazla süt şişesinden elde edilen 200 kilogramdan fazla plastik içeriyor.

300 metrelik bu yol, 6.000'den fazla süt şişesinden elde edilen 200 kilogramdan fazla plastik içeriyor.

Şangay'daki Doğu Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsüne döşenen yol, 300 metre uzunluğunda. İçinde 6.000'den fazla kullanılmış süt şişesinden ve diğer plastik atıklardan elde edilen 200 kilogramdan fazla malzeme var. Şişeler, önce işlenip asfalta karıştırılabilecek bir hammaddeye dönüştürüldü.

Süt kalıntısı yüzünden reddedilen şişeler, özel bir teknolojiyle asfalt yapımına dahil edildi.

Süt kalıntısı yüzünden reddedilen şişeler, özel bir teknolojiyle asfalt yapımına dahil edildi.

Süt şişeleri kolayca geri dönüştürülebilir görünse de içlerindeki süt kalıntısı geri dönüşüm tesislerini caydırıyor. Şirket, kendi asfalt modifikasyon teknolojisini kullanarak bu şişeleri polimer modifiyeli asfalt üretiminde değerlendirdi. Asya Pasifik'ten bir yönetici, 'Geri dönüşümü zor plastikler genelde değeri düşünülmeden çöp sahalarında son buluyor' dedi.

Bu proje, şirketin 2030'a kadar 1 milyon ton plastiği geri kazandırma hedefinin bir parçası.

Bu proje, şirketin 2030'a kadar 1 milyon ton plastiği geri kazandırma hedefinin bir parçası.

Şirket, 2030'a kadar doğrudan eylemler ve ortaklıklarla 1 milyon ton plastiği toplayıp yeniden kullanmayı ya da geri dönüştürmeyi hedefliyor. Benzer plastik yollar daha önce Endonezya, Hindistan ve Tayland'da da denendi. Üniversitenin rektör yardımcısı, projenin öğrencilere sürdürülebilirlik konusunda ilham vermesini umduklarını söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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