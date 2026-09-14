Kullanılmış Süt Şişeleriyle Yol Yaptılar: 6.000'den Fazla Şişe Asfaltın İçinde
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Geri dönüşume çoğu zaman kabul edilmeyen bir atık türü var: kullanılmış süt şişeleri. İçindeki süt kalıntısı yüzünden dönüşüm tesisleri bu şişeleri almak istemiyor. Bir kimya şirketi ile bir süt markası, bu sorunu çözmek için 6.000'den fazla şişeyi toplayıp asfalt yapımında kullandı.
İşte detaylar.
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300 metrelik bu yol, 6.000'den fazla süt şişesinden elde edilen 200 kilogramdan fazla plastik içeriyor.
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Süt kalıntısı yüzünden reddedilen şişeler, özel bir teknolojiyle asfalt yapımına dahil edildi.
Bu proje, şirketin 2030'a kadar 1 milyon ton plastiği geri kazandırma hedefinin bir parçası.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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