İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 3-4 Ekim 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Unutulmuş Ada (Forgotten Island)

Konu: Çocukluk arkadaşları Jo ve Raissa, Filipin mitolojisindeki efsanevi Nakali Adası'na açılan bir portal keşfeder. Mitolojik yaratıklarla dolu adaya düşen ikilinin, anılarını kaybetmeden evlerine dönmenin yolunu bulması gerekir.

Yönetmen: Joel Crawford, Januel Mercado

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Robu 404

Konu: Teknolojiye meraklı 9 yaşındaki Can, kendi yaptığı robot Robu 404'ün yardımıyla iç dünyasını keşfe çıkar. Yerli yapım, çocuklara dostluk ve kendini tanıma üzerine sıcak bir hikâye anlatıyor.

Yönetmen: Barış Çorak

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

Konu: Anadolu efsanelerinden ilham alan hayvan karakterler ve iki çocuktan oluşan cesur bir ekip, kötülüğe karşı mücadele etmek için yola çıkar. İstanbul'da başlayan macera, ekibi Türkiye'nin dört bir yanına taşır.

Yönetmen: Cengizhan Uluocak

Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2026

Kahraman Köpek Charlie (Charlie the Wonderdog)

Konu: Uzaylılar tarafından kaçırılan bir köpek, dünyaya süper güçlerle geri döner. Sevdiklerini tehdit eden kötü kedi Puddy'ye karşı mücadele ederken gerçek kahramanlığın güçten çok cesaret ve iyilikle ilgili olduğunu öğrenir.

Yönetmen: Shea Wageman

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kartopu Oyunları (North: An Epic Journey of Friendship)

Konu: Hans Christian Andersen'in Karlar Kraliçesi masalından esinlenen Norveç yapımı animasyonda cesur Gerda, aniden ortadan kaybolan yakın arkadaşı Kai'yi aramaya koyulur. Kuzey ışıklarını takip ettiği yolculukta yeni dostlar edinir.

Yönetmen: Bente Lohne

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kristal Gezegen: Yeni Dünya (The Crystal Planet)

Konu: Yeni kolonileştirilmiş bir gezegende yaşayan 11 yaşındaki Rea, annesinden ayrı düşmüş dinozor benzeri bir yaratıkla dost olur. Yaratığı ailesine kavuşturmaya çalışan Rea, gezegenin acımasız valisine karşı gelmek zorunda kalır.

Yönetmen: Arsen A. Ostojic

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Cats in the Museum 2: Treasures of Egypt)

Konu: Ermitaj Müzesi'ndeki maceranın üzerinden iki yıl geçmiştir. Fare Maurice ile kedi dostları Vincent ve Kleopatra, bu kez yavru kedilerle birlikte Mısır'da yepyeni bir serüvene atılır.

Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri

Konu: Ölümsüz Drybone ile savaşçı Barbara, Barbara'yı teyzesi Kraliçe Brungilda'nın büyüsüyle düştüğü uykudan uyandıracak efsanevi Yaşam İksiri'nin peşine düşer. Düğün hazırlıklarının ortasında başlayan yolculuk büyülü maceralara sahne olur.

Yönetmen: Roman Artemyev

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Konuşan Hayvanlar (Pet Evolution)

Konu: Açıklanamayan bir olayın ardından insanlar ve hayvanlar fiziksel olarak dönüşmeye başlar. Genç bir kız, evcil hayvanlarıyla birlikte bu tuhaf değişimin kaynağını bulmak için yola çıkar.

Yönetmen: Julio Soto Gurpide, Zayra Muñoz Dominguez

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Çılgın Böcekler

Konu: Üniversite öğrencilerinin evine sızan dört hamamböceği, kampüs hayatını altüst eder. Güven sorunlarının da işin içine girdiği hikâye, çocuklara yönelik neşeli bir macera sunuyor.

Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026