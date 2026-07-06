Betonun Yerini Aldı: Ev Yapımı Maliyetini %23 Düşürüyor
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Konut inşaatlarında geleneksel masif beton döşemelerin yerini, halk arasında strafor olarak bilinen EPS dolgulu prefabrik plakalar alıyor. Brezilya'da yapılan güncel araştırmalar, bu sistemin şantiye işçiliğini ve ahşap kalıp kullanımını azaltarak maliyetleri %23 oranında düşürdüğünü ortaya koyuyor.
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İnşaat sektöründe bütçeyi en çok zorlayan üç temel sorun olan; uzun uygulama süresi, aşırı ahşap kullanımı ve yüksek şantiye işçilik maliyetleri, yenilikçi bir teknolojiyle aşılıyor.
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En çok merak edilen konulardan biri, "strafor" malzemesinin güvenli olup olmadığı.
Hafif ve hızlı uygulanabilir olması, bu sistemin basite alınabileceği anlamına gelmiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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