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Yaşam
Betonun Yerini Aldı: Ev Yapımı Maliyetini %23 Düşürüyor

Betonun Yerini Aldı: Ev Yapımı Maliyetini %23 Düşürüyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 16:45
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Konut inşaatlarında geleneksel masif beton döşemelerin yerini, halk arasında strafor olarak bilinen EPS dolgulu prefabrik plakalar alıyor. Brezilya'da yapılan güncel araştırmalar, bu sistemin şantiye işçiliğini ve ahşap kalıp kullanımını azaltarak maliyetleri %23 oranında düşürdüğünü ortaya koyuyor.

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İnşaat sektöründe bütçeyi en çok zorlayan üç temel sorun olan; uzun uygulama süresi, aşırı ahşap kullanımı ve yüksek şantiye işçilik maliyetleri, yenilikçi bir teknolojiyle aşılıyor.

İnşaat sektöründe bütçeyi en çok zorlayan üç temel sorun olan; uzun uygulama süresi, aşırı ahşap kullanımı ve yüksek şantiye işçilik maliyetleri, yenilikçi bir teknolojiyle aşılıyor.

Hazır kirişler, EPS (genleştirilmiş polistiren) bloklar ve üzerine dökülen ince bir beton tabakasından oluşan prefabrik döşeme sistemi, özellikle konut inşaatlarında ezber bozuyor. Şantiyede sıfırdan kalıp çakıp demir bağlamak yerine, fabrikada üretilmiş parçaların yapboz gibi birleştirilmesi esasına dayanan bu yöntem, inşaat rutinini kökten değiştiriyor.

Ibero-American Journal of Humanities, Sciences, and Education bünyesinde yayımlanan bilimsel bir araştırma, sistemin ekonomik avantajını somut verilerle gözler önüne serdi. Yapılan vaka çalışmasında üç farklı döşeme tipi maliyet ve işçilik dahil karşılaştırıldı:

  • Geleneksel Masif Döşeme: 40.359,92 R$

  • EPS Dolgulu Prefabrik Döşeme: 31.103,04 R$

Veriler, EPS sisteminin toplam maliyette yaklaşık %23 net tasarruf sağladığını gösteriyor. Ekonomik avantajın en çarpıcı olduğu nokta ise işçilik maliyetleri oldu. Geleneksel döşemede işçilik masrafı 11.019,38 R$'ye ulaşırken, EPS’li sistemde bu rakam 6.511,12 R$'ye kadar geriledi. Öte yandan seramik karolu prefabrik alternatiflerin (28.724,51 R$) ham malzeme fiyatı olarak daha ucuz olabildiği, ancak EPS'nin lojistik kolaylığı, hafifliği ve montaj hızıyla bu farkı kapattığı belirtiliyor.

En çok merak edilen konulardan biri, "strafor" malzemesinin güvenli olup olmadığı.

En çok merak edilen konulardan biri, "strafor" malzemesinin güvenli olup olmadığı.

Mühendisler, EPS blokların binayı taşıyan bir unsur olmadığını vurguluyor. EPS burada sadece 'inert dolgu malzemesi' görevi görüyor.

Sistemde yükü göğüsleyen kısım; beton, çelik donatılar ve prefabrik kirişlerden oluşan iskelettir. EPS bloklar aradaki boşlukları doldurarak hem kullanılan beton hacmini azaltıyor hem de döşemenin kendi ağırlığını düşürerek binanın temeline binen yükü hafifletiyor. Ayrıca evlerde ekstra ısı ve ses yalıtımı sağlıyor.

Hafif ve hızlı uygulanabilir olması, bu sistemin basite alınabileceği anlamına gelmiyor.

Hafif ve hızlı uygulanabilir olması, bu sistemin basite alınabileceği anlamına gelmiyor.

Uzmanlar, EPS döşemelerin teknik standartlara (ABNT NBR 14859 ve NBR 6118) göre hesaplanması gerektiğinin altını çiziyor. En sık yapılan hatalar ve dikkat edilmesi gerekenler ise şunlar:

  • Tesisat Geçişleri: Beton döküldükten sonra boru veya kablo geçirmek için kirişleri rastgele kesmek yapının bütünlüğünü tehlikeye atıyor. Tüm elektrik ve hidrolik hatları önceden projelendirilmelidir.

  • Sıva Tutuculuğu: EPS yüzeyler harcı beton gibi emmez. Alt yüzeye kaplama yapılmadan önce özel sıva veya yapıştırıcı tekniklerin kullanılması gerekir.

  • Erken Kalıp Sökme: Beton tamamen kurumadan ve mühendis onay vermeden desteklerin sökülmesi çatlaklara veya çökmelere yol açabilir.

Hangi Proje İçin Hangisi Uygun? 

Tek katlı evler, standart dubleksler ve düzgün geometrili yapılarda EPS'li prefabrik döşeme harika bir ekonomik çözümdür. Ancak havuzlu, ağır ekipman barındıran, geniş açıklıklara sahip veya standart dışı mimariye sahip projelerde geleneksel masif döşemeler esnekliği nedeniyle hala geçerliliğini korumaktadır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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