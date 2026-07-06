Betonun Yerini Aldı: Ev Yapımı Maliyetini %23 Düşürüyor

Hazır kirişler, EPS (genleştirilmiş polistiren) bloklar ve üzerine dökülen ince bir beton tabakasından oluşan prefabrik döşeme sistemi, özellikle konut inşaatlarında ezber bozuyor. Şantiyede sıfırdan kalıp çakıp demir bağlamak yerine, fabrikada üretilmiş parçaların yapboz gibi birleştirilmesi esasına dayanan bu yöntem, inşaat rutinini kökten değiştiriyor.

Ibero-American Journal of Humanities, Sciences, and Education bünyesinde yayımlanan bilimsel bir araştırma, sistemin ekonomik avantajını somut verilerle gözler önüne serdi. Yapılan vaka çalışmasında üç farklı döşeme tipi maliyet ve işçilik dahil karşılaştırıldı:

Geleneksel Masif Döşeme: 40.359,92 R$

EPS Dolgulu Prefabrik Döşeme: 31.103,04 R$

Veriler, EPS sisteminin toplam maliyette yaklaşık %23 net tasarruf sağladığını gösteriyor. Ekonomik avantajın en çarpıcı olduğu nokta ise işçilik maliyetleri oldu. Geleneksel döşemede işçilik masrafı 11.019,38 R$'ye ulaşırken, EPS’li sistemde bu rakam 6.511,12 R$'ye kadar geriledi. Öte yandan seramik karolu prefabrik alternatiflerin (28.724,51 R$) ham malzeme fiyatı olarak daha ucuz olabildiği, ancak EPS'nin lojistik kolaylığı, hafifliği ve montaj hızıyla bu farkı kapattığı belirtiliyor.