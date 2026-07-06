Çiçekçilerin Sırrıydı: Yaz Sıcağında Çiçekleri Günlerce Canlı Tutan Karışım Açıklandı

Vazo suyuna eklenen şeker, bu kayıp besinleri yerine koyarak çiçeklerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sürekli olarak almasını sağlıyor. Ancak uzmanlar tek başına şeker kullanımına karşı uyarıyor; çünkü şeker sudaki bakteri üremesini hızlandırarak çiçeklerin çürümesine ve kötü kokmasına neden olabiliyor.

İşte tam bu noktada devreye beyaz sirke giriyor. Sirke, vazo suyunun pH değerini düşürüp asitliği artırarak bakterilerin üremesi için elverişsiz bir ortam yaratıyor. Kısacası şeker çiçeği beslerken, sirke koruma kalkanı görevi üstleniyor.