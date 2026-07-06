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Çiçekçilerin Sırrıydı: Yaz Sıcağında Çiçekleri Günlerce Canlı Tutan Karışım Açıklandı

Çiçekçilerin Sırrıydı: Yaz Sıcağında Çiçekleri Günlerce Canlı Tutan Karışım Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 15:01
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Yaz sıcakları ve yoğun güneş ışığı evdeki çiçek buketlerinin hızla solmasına neden oluyor. Ancak mutfak dolabınızda bekleyen iki basit malzeme ile çiçeklerinizi çok daha uzun süre canlı ve taze tutmanız mümkün.

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Evimizi renklendiren ve havasını değiştiren taze çiçek buketleri, ne yazık ki yüksek sıcaklıkların etkisiyle yaşam döngülerini hızla tamamlayarak kısa sürede kuruyup solabiliyor.

Evimizi renklendiren ve havasını değiştiren taze çiçek buketleri, ne yazık ki yüksek sıcaklıkların etkisiyle yaşam döngülerini hızla tamamlayarak kısa sürede kuruyup solabiliyor.

Sosyal medyada 'Mama Mila' olarak tanınan ev yapımı çözümler uzmanı Chantel Mila, çiçeklerin ömrünü iki katına çıkaran son derece pratik ve ekonomik yöntemi paylaştı. Süpermarketten alınan hazır buketlerde de bahçeden taze kesilen çiçeklerde de işe yarayan bu yöntemin sırrı ise sadece beyaz sirke ve şeker ikilisinde saklı.

Çiçekler dalından kesildikten hemen sonra, fotosentez yoluyla elde ettikleri besinleri kaybetmeye başlarlar.

Çiçekler dalından kesildikten hemen sonra, fotosentez yoluyla elde ettikleri besinleri kaybetmeye başlarlar.

Vazo suyuna eklenen şeker, bu kayıp besinleri yerine koyarak çiçeklerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sürekli olarak almasını sağlıyor. Ancak uzmanlar tek başına şeker kullanımına karşı uyarıyor; çünkü şeker sudaki bakteri üremesini hızlandırarak çiçeklerin çürümesine ve kötü kokmasına neden olabiliyor.

İşte tam bu noktada devreye beyaz sirke giriyor. Sirke, vazo suyunun pH değerini düşürüp asitliği artırarak bakterilerin üremesi için elverişsiz bir ortam yaratıyor. Kısacası şeker çiçeği beslerken, sirke koruma kalkanı görevi üstleniyor.

Adım Adım Taze Çiçek Formülü

Adım Adım Taze Çiçek Formülü

Evdeki buketlerinize ekstra enerji katmak ve ilk günkü gibi taze kalmalarını sağlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Suyu Hazırlayın: Vazonun yarısını suyla doldurun (Her 1 litrelik vazo suyu baz alınabilir).

  • Sirkeyi Ekleyin: Suda bakteri oluşumunu engellemek için 2 yemek kaşığı beyaz sirke ilave edin.

  • Şekeri İlave Edin: Çiçekleri beslemek için 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyip, suyun içinde iyice çözünene kadar karıştırın.

  • Doğru Açıyla Kesin: Çiçeklerin saplarını suyun altında 45 derecelik açıyla kesin. Bu, çiçeklerin suyu daha rahat çekmesini sağlar.

  • Temizleyin: Sapların üzerinde bulunan ve suya temas edecek olan fazla yaprakları mutlaka temizleyin.

Çiçekçilik uzmanları, bu ev yapımı karışımın etkisini koruması ve bakteri oluşumunun tamamen önüne geçilmesi için vazo suyunun düzenli aralıklarla tazelenmesi ve değiştirilmesi gerektiğini önemle vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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