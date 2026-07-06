Yaz Sıcağında Mutfağı Serinletmenin En Kolay Yolu
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Yaz aylarında sıcak hava dalgaları evi yaşanmaz hale getirdiğinde yemek hazırlığı nedeniyle mutfaklar adeta birer fırına dönüşebiliyor.
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Uzmanlara göre mutfaktaki aspiratörler sadece yemek kokularını veya duş buharını çekmekle kalmıyor; sıcak havalarda çift taraflı bir işlev görerek evi serinletmeye yardımcı oluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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