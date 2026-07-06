Yaz Sıcağında Mutfağı Serinletmenin En Kolay Yolu

Çoğu zaman evleri serinletmek için elektrikli vantilatörlere güvensek de, İngiliz enerji şirketi British Gas uzmanları, evde zaten var olan gizli bir kahramana dikkat çekiyor: Aspiratörler ve havalandırma fanları.

Mutfakta sadece tek bir kolay adımla uygulanabilecek bu yöntem, evinizdeki sıcaklığı kalıcı olarak düşürmenin anahtarını sunuyor.