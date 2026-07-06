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Yaz Sıcağında Mutfağı Serinletmenin En Kolay Yolu

Yaz Sıcağında Mutfağı Serinletmenin En Kolay Yolu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 12:42
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Yaz sıcakları kapıya dayandığında çoğumuzun ilk işi vantilatörlere sarılmak oluyor. Ancak enerji uzmanları, evlerin en sıcak noktası olan mutfakları serinletmenin, üstelik elektrik faturasını kabartmadan uygulanabilecek son derece basit bir yöntemini paylaştı.

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Yaz aylarında sıcak hava dalgaları evi yaşanmaz hale getirdiğinde yemek hazırlığı nedeniyle mutfaklar adeta birer fırına dönüşebiliyor.

Yaz aylarında sıcak hava dalgaları evi yaşanmaz hale getirdiğinde yemek hazırlığı nedeniyle mutfaklar adeta birer fırına dönüşebiliyor.

Çoğu zaman evleri serinletmek için elektrikli vantilatörlere güvensek de, İngiliz enerji şirketi British Gas uzmanları, evde zaten var olan gizli bir kahramana dikkat çekiyor: Aspiratörler ve havalandırma fanları.

Mutfakta sadece tek bir kolay adımla uygulanabilecek bu yöntem, evinizdeki sıcaklığı kalıcı olarak düşürmenin anahtarını sunuyor.

Uzmanlara göre mutfaktaki aspiratörler sadece yemek kokularını veya duş buharını çekmekle kalmıyor; sıcak havalarda çift taraflı bir işlev görerek evi serinletmeye yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre mutfaktaki aspiratörler sadece yemek kokularını veya duş buharını çekmekle kalmıyor; sıcak havalarda çift taraflı bir işlev görerek evi serinletmeye yardımcı oluyor.

Peki bu yöntem nasıl uygulanmalı?

  • İç Kapıları Açın: Yemek pişirdikten sonra mutfağın havalandırma fanlarını çalıştırın ve evin iç kapılarını açık bırakın. Bu, evin genelinde bir hava akışı yaratarak biriken sıcak havayı hızla dışarı itecektir.

  • Taze Hava Girişi Sağlayın: Aspiratörün dışarı attığı sıcak ve nemli havanın yerini serin havanın alabilmesi için pencereleri veya havalandırma deliklerini açın.

  • Son Adımı Unutmayın: Fanı kapattıktan sonra, dışarıdaki sıcak havanın soğutulan odalara geri dolmaması için iç kapıları tekrar kapatın.

Uzman Notu: 'Bunu özellikle yemek pişirdikten hemen sonra yapmak en iyisidir. Çünkü bu işlem, evdeki hem nemi hem de ısıyı zirveye çıkarır.'

Vantilatör Kullanmadan Evi Serin Tutmanın Diğer Yolları

Vantilatör Kullanmadan Evi Serin Tutmanın Diğer Yolları

Gün içinde pencereleri sonuna kadar açmanın aslında yapılan en büyük hatalardan biri olduğu da vurgulanıyor. İşte uzmanlardan evinizi serin bir vaha haline getirecek diğer ipuçları:

1. Günün En Sıcak Saatlerinde Pencereleri Kapatın

Sıcak hava dalgası sırasında pencereleri açmak cazip gelse de, güneşin en tepede olduğu saatlerde pencereleri kapalı tutmak dışarıdaki kavurucu sıcağın içeri girmesini engeller. Havayı içeriye yalnızca günün erken veya geç saatlerinde almaya çalışın.

2. Kullanılmayan Odaları İzole Edin

Gün boyunca evde aktif olarak kullanmadığınız odaların kapılarını kapalı tutarak serin havanın sirkülasyonunu daha verimli hale getirebilirsiniz.

3. Gece Esintisinden Yararlanın (Karşılıklı Havalandırma)

Rahat bir uyku çekmek için akşam saatlerinde dışarıdaki hava serinlediğinde tüm iç kapıları ve pencereleri açın. Evin karşılıklı taraflarındaki pencereleri aynı anda açmak (çapraz havalandırma), içeride hapsolmuş sıcak havanın evinizden adeta uçup gitmesini sağlayacaktır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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