Psikologlar Açıkladı: Misafir Gelmeden Önce Evi Köşe Bucak Temizleyenlerin 4 Belirgin Özelliği
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Pek çoğumuz için misafir gelmeden önce evi köşe bucak temizlemek ya da en azından hızlıca bir etrafı toparlamak vazgeçilmez bir rutindir. Hatta aniden kapı çaldığında yakalanmak, çoğumuzda hafif bir panik ve rahatsızlık hissi uyandırır. Her ne kadar bu durum basit bir görgü kuralı ya da sağduyu gibi görünse de, psikologlar ziyaret öncesi temizlik alışkanlıklarımızın derin kişilik özelliklerimizi yansıttığını ortaya koyuyor.
Uzmanlara göre, misafirleriniz ayak basmadan önce elinize süpürgeyi veya toz bezini alıyorsanız, muhtemelen şu 4 belirgin kişilik özelliğine sahipsiniz:
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1. Yüksek Empati Yeteneği
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2. Duygusal Denge ve Öz Düzenleme
3. Sosyal Farkındalık ve Özgünlük
4. Saygı ve Nezaket
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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