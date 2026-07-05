Bir Belgesel İzledi, Hayatını Değiştirdi: Şimdi Taleplere Yetişemiyor

'Her şey bir akşam izlediğim belgeselle başladı. 'Neden ben de yapmayayım' dedim ve kolları sıvadım. Oto yıkama dükkanımda kendi ellerimle kurduğum bu küçük kuluçka sistemiyle 3 kez üst üste çok başarılı sonuçlar aldım. Şu an özel ve nitelikli ırkların civcivlerini yetiştiriyorum. Ancak benim hedefim sadece bu dükkanla sınırlı kalmak değil. Eğer devlet büyüklerimiz ve yetkililerimiz bize el uzatır, yer ve ekipman konusunda destek sağlarsa, Yüksekova'da hem civciv hem de yumurta üretimi yapacak kapsamlı bir fabrika kurmak istiyorum. İlçemizde bu potansiyel var, destek verilirse hem istihdam yaratacağız hem de bölgemizin hayvancılık lokomotifi olacağız.'