Bir Belgesel İzledi, Hayatını Değiştirdi: Şimdi Taleplere Yetişemiyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki girişimci Sedat Çelik, televizyonda izlediği bir belgeselden esinlenerek başladığı serüvende büyük bir başarıya imza attı. Kendi imkanlarıyla yaptığı kuluçka makinesiyle oto yıkama dükkanını adeta bir üretim merkezine dönüştüren Çelik, şimdilerde gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor. Genç girişimcinin şimdiki hedefi ise ilçede istihdam sağlayacak dev bir entegre tavukçuluk tesisi kurmak.
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Yüksekova’nın Yeşildere Mahallesi'nde yıllardır oto yıkama esnaflığı yapan Sedat Çelik’in hayatı, bir akşam evinde izlediği doğa ve hayvancılık belgeseliyle tamamen değişti.
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Yetkililerin ve ilgili kurumların kendisine destek vermesi halinde işini büyüterek Yüksekova ekonomisine ciddi bir katkı sunmak istediğini belirten Sedat Çelik, hedeflerini şu sözlerle aktardı:
Üretime olan inancı ve azmiyle çevre esnafına da büyük bir örnek olan genç girişimci, projesini daha profesyonel ve büyük bir ölçeğe taşımak amacıyla harekete geçti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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