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Bir Belgesel İzledi, Hayatını Değiştirdi: Şimdi Taleplere Yetişemiyor

Bir Belgesel İzledi, Hayatını Değiştirdi: Şimdi Taleplere Yetişemiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 14:32
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki girişimci Sedat Çelik, televizyonda izlediği bir belgeselden esinlenerek başladığı serüvende büyük bir başarıya imza attı. Kendi imkanlarıyla yaptığı kuluçka makinesiyle oto yıkama dükkanını adeta bir üretim merkezine dönüştüren Çelik, şimdilerde gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor. Genç girişimcinin şimdiki hedefi ise ilçede istihdam sağlayacak dev bir entegre tavukçuluk tesisi kurmak.

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Yüksekova’nın Yeşildere Mahallesi'nde yıllardır oto yıkama esnaflığı yapan Sedat Çelik’in hayatı, bir akşam evinde izlediği doğa ve hayvancılık belgeseliyle tamamen değişti.

Yüksekova’nın Yeşildere Mahallesi'nde yıllardır oto yıkama esnaflığı yapan Sedat Çelik’in hayatı, bir akşam evinde izlediği doğa ve hayvancılık belgeseliyle tamamen değişti.

Kanatlı hayvan üretimine merak salan genç girişimci, dükkanının bir köşesini atölyeye çevirerek tamamen kendi imkanları ve el becerisiyle ısı ile nem dengesini otomatik ayarlayan bir kuluçka makinesi geliştirdi.

Özel süs tavukları ve yüksek verimli ırkların yumurtalarını temin ederek kendi yaptığı makineye yerleştiren Çelik, titizlikle yürüttüğü çalışmaların meyvesini kısa sürede aldı. Üç dönem üst üste yüksek verimlilikle civciv çıkımı gerçekleştirmeyi başaran Çelik, dükkanından yükselen civciv sesleriyle hem müşterilerinin hem de mahallelinin ilgi odağı haline geldi.

Yetkililerin ve ilgili kurumların kendisine destek vermesi halinde işini büyüterek Yüksekova ekonomisine ciddi bir katkı sunmak istediğini belirten Sedat Çelik, hedeflerini şu sözlerle aktardı:

Yetkililerin ve ilgili kurumların kendisine destek vermesi halinde işini büyüterek Yüksekova ekonomisine ciddi bir katkı sunmak istediğini belirten Sedat Çelik, hedeflerini şu sözlerle aktardı:

'Her şey bir akşam izlediğim belgeselle başladı. 'Neden ben de yapmayayım' dedim ve kolları sıvadım. Oto yıkama dükkanımda kendi ellerimle kurduğum bu küçük kuluçka sistemiyle 3 kez üst üste çok başarılı sonuçlar aldım. Şu an özel ve nitelikli ırkların civcivlerini yetiştiriyorum. Ancak benim hedefim sadece bu dükkanla sınırlı kalmak değil. Eğer devlet büyüklerimiz ve yetkililerimiz bize el uzatır, yer ve ekipman konusunda destek sağlarsa, Yüksekova'da hem civciv hem de yumurta üretimi yapacak kapsamlı bir fabrika kurmak istiyorum. İlçemizde bu potansiyel var, destek verilirse hem istihdam yaratacağız hem de bölgemizin hayvancılık lokomotifi olacağız.'

Üretime olan inancı ve azmiyle çevre esnafına da büyük bir örnek olan genç girişimci, projesini daha profesyonel ve büyük bir ölçeğe taşımak amacıyla harekete geçti.

Üretime olan inancı ve azmiyle çevre esnafına da büyük bir örnek olan genç girişimci, projesini daha profesyonel ve büyük bir ölçeğe taşımak amacıyla harekete geçti.

Çelik, yakın zamanda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile kalkınma ajanslarının kapısını çalarak resmi destek başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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