En Geçimsiz 3 Burç: Sadece Kendi Doğrularına İnanıyorlar

1. Oğlak Burcu: Kurallar ve Katılık

Listenin en başında yer alan Oğlaklar, ödün vermez yapılarıyla biliniyor. Büşra Barışık Önder, 'Oğlaklar kesinlikle çok geçimsizler. Kendi bildikleri dışında bir şey yapmak istemiyorlar' diyerek, Oğlak burçlarının esneklikten uzak ve sadece kendi doğrularına göre hareket eden tavırlarının ikili ilişkileri zora soktuğuna işaret etti.