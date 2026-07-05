En Geçimsiz 3 Burç: Sadece Kendi Doğrularına İnanıyorlar
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Astrolog Büşra Barışık Önder, çok konuşulacak yeni bir değerlendirmede bulundu. İlişkilerde ve günlük hayatta uyum yakalamakta zorlanan, esneklikten uzak yapılarıyla dikkat çeken 'en geçimsiz' 3 burcu sıralayan Önder, bu burçların ortak probleminin kendi pencerelerinden çıkamamak olduğunu belirtti.
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Önder, bu burçların en büyük ortak özelliğinin sabit fikirlilik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
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İşte Astrolojinin En Geçimsiz 3 Burcu
2. Kova Burcu: "Farklı Dünyaların" İnatçı Karakteri
3. Başak Burcu: Detaylarda Boğan Mükemmeliyetçilik
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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