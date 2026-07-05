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En Geçimsiz 3 Burç: Sadece Kendi Doğrularına İnanıyorlar

En Geçimsiz 3 Burç: Sadece Kendi Doğrularına İnanıyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 13:20
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Astrolog Büşra Barışık Önder, çok konuşulacak yeni bir değerlendirmede bulundu. İlişkilerde ve günlük hayatta uyum yakalamakta zorlanan, esneklikten uzak yapılarıyla dikkat çeken 'en geçimsiz' 3 burcu sıralayan Önder, bu burçların ortak probleminin kendi pencerelerinden çıkamamak olduğunu belirtti.

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Önder, bu burçların en büyük ortak özelliğinin sabit fikirlilik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Önder, bu burçların en büyük ortak özelliğinin sabit fikirlilik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Kendi bildikleri dışında başka bir konuya açık değiller. O yüzden en geçimsiz burçlar. Kendi bildiklerinin dışındaki pencereye bakmıyorlar.'

İşte Astrolojinin En Geçimsiz 3 Burcu

İşte Astrolojinin En Geçimsiz 3 Burcu

1. Oğlak Burcu: Kurallar ve Katılık

Listenin en başında yer alan Oğlaklar, ödün vermez yapılarıyla biliniyor. Büşra Barışık Önder, 'Oğlaklar kesinlikle çok geçimsizler. Kendi bildikleri dışında bir şey yapmak istemiyorlar' diyerek, Oğlak burçlarının esneklikten uzak ve sadece kendi doğrularına göre hareket eden tavırlarının ikili ilişkileri zora soktuğuna işaret etti.

2. Kova Burcu: "Farklı Dünyaların" İnatçı Karakteri

2. Kova Burcu: "Farklı Dünyaların" İnatçı Karakteri

Kendine has tarzı ve bağımsızlığıyla tanınan Kova burcu da Önder'in geçimsizler listesinde yer alıyor. Kovaların anlaşılması zor yapısını açıklayan astrolog, 'Kovalar da aynı şekilde. Kendileri farklı bir dünyadan geldikleri için onların bakış açısı tamamen farklı' diyerek, Kovaların sıra dışı ve tavizsiz vizyonlarının uyum sağlamayı zorlaştırdığını belirtti.

3. Başak Burcu: Detaylarda Boğan Mükemmeliyetçilik

3. Başak Burcu: Detaylarda Boğan Mükemmeliyetçilik

Listenin üçüncü sırasındaki Başak burçları ise hayatı hem kendilerine hem de çevrelerindekilere zorlaştırmakla suçlanıyor. Önder, Başak burcunun geçimsizliğinin arkasındaki nedeni şu sözlerle özetledi: 'Başaklar. Çok fazla detaycılık, mükemmel olma isteği vardır.' Başakların bu bitmek bilmeyen kusursuzluk arayışı, ilişkilerde sürekli bir eleştiri okuna ve dolayısıyla geçimsizliğe yol açıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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