Günde 3 Saat Elektrik Bedava Oldu: 3 Eyalette Devreye Girdi

Queensland, Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya'da yaşayan ve akıllı sayaca sahip olan haneler, 1 Temmuz itibarıyla günde 3 saat ücretsiz elektrik içeren 'Solar Sharer' planından yararlanabilecek. Benzer bir program (Öğlen Enerji Tasarrufu) 1 Ekim'den itibaren Victoria eyaletinde de başlayacak.

Enerji Bakanı Chris Bowen, planın temel amacının güneş enerjisinden herkesin eşit şekilde faydalanmasını sağlamak olduğunu belirterek, 'Güneşin en parlak olduğu ve elektrik fiyatlarının eksi değerlere düştüğü saatlerde, evinde güneş paneli olsun ya da olmasın, kiracı veya ev sahibi fark etmeksizin tüm tüketiciler bu ucuz ve bol enerjiden faydalanabilmeli' dedi.