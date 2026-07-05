Günde 3 Saat Elektrik Bedava Oldu: 3 Eyalette Devreye Girdi
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Avustralya’da 1 Temmuz itibarıyla devreye giren yeni 'Solar Sharer' programı, milyonlarca haneye günde 3 saat ücretsiz elektrik imkanı sunuyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyenler için bu plan faturaları ikiye katlayabilir.
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Avustralya hükümeti, yenilenebilir enerjinin en bol ve ucuz olduğu gün ortası saatlerinde şebekeyi rahatlatmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım attı.
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Ücretsiz Elektrik Saatleri ve Şartlar Neler?
Anketlere katılan Avustralyalıların neredeyse yarısı programa ilgi gösterse de, uzmanlar bunun herkes için avantajlı olmayabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.
Bu Plandan Kimler, Nasıl Kâr Edecek?
Solar Sharer devlet destekli bir referans planı olsa da, piyasadaki tek ve en ucuz seçenek değil.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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