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Günde 3 Saat Elektrik Bedava Oldu: 3 Eyalette Devreye Girdi

Günde 3 Saat Elektrik Bedava Oldu: 3 Eyalette Devreye Girdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 11:25
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Avustralya’da 1 Temmuz itibarıyla devreye giren yeni 'Solar Sharer' programı, milyonlarca haneye günde 3 saat ücretsiz elektrik imkanı sunuyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyenler için bu plan faturaları ikiye katlayabilir.

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Avustralya hükümeti, yenilenebilir enerjinin en bol ve ucuz olduğu gün ortası saatlerinde şebekeyi rahatlatmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım attı.

Avustralya hükümeti, yenilenebilir enerjinin en bol ve ucuz olduğu gün ortası saatlerinde şebekeyi rahatlatmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım attı.

Queensland, Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya'da yaşayan ve akıllı sayaca sahip olan haneler, 1 Temmuz itibarıyla günde 3 saat ücretsiz elektrik içeren 'Solar Sharer' planından yararlanabilecek. Benzer bir program (Öğlen Enerji Tasarrufu) 1 Ekim'den itibaren Victoria eyaletinde de başlayacak.

Enerji Bakanı Chris Bowen, planın temel amacının güneş enerjisinden herkesin eşit şekilde faydalanmasını sağlamak olduğunu belirterek, 'Güneşin en parlak olduğu ve elektrik fiyatlarının eksi değerlere düştüğü saatlerde, evinde güneş paneli olsun ya da olmasın, kiracı veya ev sahibi fark etmeksizin tüm tüketiciler bu ucuz ve bol enerjiden faydalanabilmeli' dedi.

Ücretsiz Elektrik Saatleri ve Şartlar Neler?

Ücretsiz Elektrik Saatleri ve Şartlar Neler?

Program kapsamında eyaletlere göre ücretsiz elektrik saatleri şu şekilde belirlendi:

  • Yeni Güney Galler, Queensland ve Victoria: 11:00 – 14:00 arası

  • Güney Avustralya: 12:00 – 15:00 arası

Önemli Sınır: Ücretsiz kullanım sınırsız değil. Günlük 24 kWh'lik bir üst sınır (yaklaşık 5 kişilik bir hanenin bir günlük tüketimi) uygulanıyor. Bu limitin üzerindeki kullanımlar normal tarifeden ücretlendirilecek.

Ayrıca programdan yararlanabilmek için akıllı sayaç sahibi olmak şart. Akıllı sayacı olmayan tüketiciler, enerji sağlayıcılarından bu sayacı çoğunlukla ücretsiz olarak talep edebilecek. 1.000'den az müşterisi olan küçük perakendeciler ile apartman blokları veya alışveriş merkezleri gibi özel şebekelere bağlı olanlar ise programın dışında kalacak.

Anketlere katılan Avustralyalıların neredeyse yarısı programa ilgi gösterse de, uzmanlar bunun herkes için avantajlı olmayabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Anketlere katılan Avustralyalıların neredeyse yarısı programa ilgi gösterse de, uzmanlar bunun herkes için avantajlı olmayabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Avustralya Enerji Tüketicileri Birliği (ECA), enerji şirketlerinin gündüz verdikleri ücretsiz elektriğin maliyetini karşılamak amacıyla gece veya akşam saatlerindeki tarifeleri önemli ölçüde artırabileceğine dikkat çekiyor. ECA yetkilileri, 'İnsanların sadece bu plana geçtikleri için faturalarının azalacağını varsaymalarını istemiyoruz, çünkü tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyenler için sonuç tam tersi olabilir' uyarısında bulunuyor.

Bağımsız enerji danışmanı Tim Forcey de sadece bulaşık veya çamaşır makinesini gündüz çalıştırmanın faturayı düşürmeye yetmeyeceğini, günün diğer saatlerindeki yüksek ücretlerin bu tasarrufu eritebileceğini belirtiyor.

Bu Plandan Kimler, Nasıl Kâr Edecek?

Bu Plandan Kimler, Nasıl Kâr Edecek?

Avustralya Enerji Konseyi'ne göre Solar Sharer planı en çok şu gruplara avantaj sağlayacak:

  • Evden çalışanlar,

  • Evinde batarya (depolama) sistemi olanlar,

  • Elektrikli araç (EV) sahipleri.

Uzmanlardan Tasarruf İpuçları:

  • Enerjiyi Kaydırın: Çamaşır, kurutma ve bulaşık makinelerini zamanlayıcı kullanarak ücretsiz saatlere ayarlayın.

  • Ön Isıtma/Soğutma Yapın: Evinizi ücretsiz saatlerde ısıtın veya soğutun; böylece akşam saatlerinde klima veya ısıtıcı kullanımını minimuma indirin.

  • Hızlı Şarj Kullanın: Elektrikli aracınızı bu 3 saatlik dilimde kayda değer miktarda şarj edebilmek için yavaş şarj yerine hızlı şarj cihazlarını tercih edin.

Solar Sharer devlet destekli bir referans planı olsa da, piyasadaki tek ve en ucuz seçenek değil.

Solar Sharer devlet destekli bir referans planı olsa da, piyasadaki tek ve en ucuz seçenek değil.

GloBird Energy’nin 4 saat ücretsiz elektrik sunan 'Four4Free' veya AGL’nin Güney Avustralya'daki 'Üçü Ücretsiz' gibi özel perakendeci kampanyaları halihazırda mevcut.

Yetkililer, tüketicilerin federal ve eyalet hükümetlerinin resmi karşılaştırma sitelerini kullanarak kendi tüketim profillerine en uygun planı seçmelerini ve perakendecilerinden en az 100 günde bir en iyi fiyat teklifini talep etmelerini öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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