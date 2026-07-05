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Görgü Uzmanlarına Göre Kibar İnsanlar Davetlerde Bu 9 Hatayı Asla Yapmıyor

Görgü Uzmanlarına Göre Kibar İnsanlar Davetlerde Bu 9 Hatayı Asla Yapmıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 10:01
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Ev partileri, yemek davetleri ya da resmi toplantılar; her türlü davette uyulması beklenen yazılmamış kurallar vardır. Bu kuralları bilmemek, farkında olmadan çevrenizdeki insanları rahatsız etmenize veya ev sahibini zor durumda bırakmanıza yol açabilir. Araştırmalara göre, davetlerde yapılan hataların yüzde seksen beşi iyi niyet içinde, ancak bilgisizlikle gerçekleşiyor.

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1. Daveti Son Dakikaya Kadar Yanıtsız Bırakmak

1. Daveti Son Dakikaya Kadar Yanıtsız Bırakmak

Cevap vermemek veya gelmeyeceğinizi son dakikada bildirmek, ev sahibinin hazırlıklarını ciddi ölçüde zorlaştırır. Her yanıtsız davet, yemek miktarından oturma düzenine kadar onlarca değişkeni belirsiz bırakır.

2. İzinsiz Misafir Getirmek

2. İzinsiz Misafir Getirmek

'Ben de bir arkadaşımı getireyim' demek kulağa masum gelse de ev sahibinin bütçesini, oturma kapasitesini ve genel planını alt üst edebilir. Her zaman önceden sormak ve onay almak gerekir.

3. Boş Elle Gitmek

3. Boş Elle Gitmek

Özellikle ev yemeği davetlerinde küçük bir ikram, çiçek veya şarap götürmek hem saygılı hem de takdir edilen bir jest olarak değerlendirilir. Bu gelenek, ev sahibinin harcadığı emeği tanımanın güzel bir yoludur.

4. Cep Telefonuyla Meşgul Olmak

4. Cep Telefonuyla Meşgul Olmak

Davet boyunca telefona bakmak, sosyal bir ortamda beden diliyle 'burası sıkıcı' mesajı vermektir. Gözlem yapın, konuşun, bağlantı kurun; sosyal medya paylaşımlarını eve döndükten sonra yapabilirsiniz.

5. Yemek Hakkında Aşırı Yorum Yapmak

5. Yemek Hakkında Aşırı Yorum Yapmak

'Bu biraz tuzlu değil mi?' ya da 'Ben onu böyle yapmıyorum' gibi yorumlar ev sahibinin emeğine doğrudan saygısızlıktır. Keyif almıyorsanız sessiz kalmak, görgünün önemli bir parçasıdır.

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6. Eve Geç Vakte Kadar Kalmak

6. Eve Geç Vakte Kadar Kalmak

Ev sahibi nazikçe 'iyi geceler' ipuçları veriyorsa, kalkma zamanının geldiğini anlamak sosyal zekânın temel göstergelerinden biridir. Yorgun bir ev sahibini odasına gidemeden tutmak büyük bir nezaketsizliktir.

7. Her Konuşmayı Kendinize Döndürmek

7. Her Konuşmayı Kendinize Döndürmek

Bir davette sürekli kendi hikâyelerinizi anlatmak, diğer misafirlerin sosyalleşme fırsatını elinden alır. İyi bir misafir hem konuşur hem de gerçekten dinler.

8. Evcil Hayvanı İzinsiz Getirmek

8. Evcil Hayvanı İzinsiz Getirmek

Ev sahibinin evinde başka hayvanlar, alerji durumları veya korkular olabilir. Ev hayvanınızı getirmeden önce mutlaka sormak, bu tür sürprizleri önlemenin tek yoludur.

9. Kıyafet Kuralını Görmezden Gelmek

9. Kıyafet Kuralını Görmezden Gelmek

Davet mesajında belirtilen kıyafet kodu varsa buna uymak, ev sahibinin ortam yaratmak için harcadığı çabaya saygı göstermektir. Çok resmi veya çok rahat giyinmek, farkında olmadan genel atmosferi bozabilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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