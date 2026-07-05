Görgü Uzmanlarına Göre Kibar İnsanlar Davetlerde Bu 9 Hatayı Asla Yapmıyor
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Ev partileri, yemek davetleri ya da resmi toplantılar; her türlü davette uyulması beklenen yazılmamış kurallar vardır. Bu kuralları bilmemek, farkında olmadan çevrenizdeki insanları rahatsız etmenize veya ev sahibini zor durumda bırakmanıza yol açabilir. Araştırmalara göre, davetlerde yapılan hataların yüzde seksen beşi iyi niyet içinde, ancak bilgisizlikle gerçekleşiyor.
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1. Daveti Son Dakikaya Kadar Yanıtsız Bırakmak
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2. İzinsiz Misafir Getirmek
3. Boş Elle Gitmek
4. Cep Telefonuyla Meşgul Olmak
5. Yemek Hakkında Aşırı Yorum Yapmak
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6. Eve Geç Vakte Kadar Kalmak
7. Her Konuşmayı Kendinize Döndürmek
8. Evcil Hayvanı İzinsiz Getirmek
9. Kıyafet Kuralını Görmezden Gelmek
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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