Zehirli Değil: Çocuklu ve Evcil Hayvanlı Evler İçin En Güvenli 5 Bitki

Yetişkinler olarak bitkileri tüketmediğimiz için bu tehlikeyi göz ardı etsek de, evde meraklı çocuklar veya yeşillikleri kemirmeyi seven kafa karıştırıcı evcil hayvanlar varsa durum değişiyor.

Uzmanlar, zehirli bitkilerin evlerden tamamen atılması gerekmediğini; asılı saksılar, yüksek raflar ve dikkatli gözetimle bu riskin azaltılabileceğini belirtiyor. Ancak içinizin tamamen rahat etmesini istiyorsanız, çocuklarınız, kedileriniz ve köpekleriniz için yüzde yüz güvenli olan bu 5 popüler bitkiye şans verebilirsiniz.