Zehirli Değil: Çocuklu ve Evcil Hayvanlı Evler İçin En Güvenli 5 Bitki
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Evimizi canlandıran saksı bitkileri, meraklı minikler ve patili dostlarımız için her zaman güvenli olmayabilir. Özellikle kedilerin yaprakları diş ipi gibi kullanma merakı ve çocukların dünyayı tadarak keşfetme arzusu, zehirli bitkiler söz konusu olduğunda büyük risk barındırıyor. Peki, hem evimizin havasını değiştirecek hem de sevdiklerimizi tehlikeye atmayacak o güvenli bitkiler hangileri?
İşte detaylar...
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Ev bitkileri estetik görünümleriyle yaşam alanlarımıza huzur katsa da, yaygın olarak tercih edilen birçok tür aslında insanlar ve hayvanlar için ciddi derecede zehirli olabiliyor.
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1. Yılbaşı Çiçeği
2. Kılıç Eğrelti Otu
3. Afrika Menekşesi
4. Salon Palmiyesi
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5. Phalaenopsis Orkidesi (Kelebek Orkidesi)
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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