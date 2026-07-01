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Zehirli Değil: Çocuklu ve Evcil Hayvanlı Evler İçin En Güvenli 5 Bitki

Zehirli Değil: Çocuklu ve Evcil Hayvanlı Evler İçin En Güvenli 5 Bitki

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 21:52
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Evimizi canlandıran saksı bitkileri, meraklı minikler ve patili dostlarımız için her zaman güvenli olmayabilir. Özellikle kedilerin yaprakları diş ipi gibi kullanma merakı ve çocukların dünyayı tadarak keşfetme arzusu, zehirli bitkiler söz konusu olduğunda büyük risk barındırıyor. Peki, hem evimizin havasını değiştirecek hem de sevdiklerimizi tehlikeye atmayacak o güvenli bitkiler hangileri? 

İşte detaylar...

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Ev bitkileri estetik görünümleriyle yaşam alanlarımıza huzur katsa da, yaygın olarak tercih edilen birçok tür aslında insanlar ve hayvanlar için ciddi derecede zehirli olabiliyor.

Ev bitkileri estetik görünümleriyle yaşam alanlarımıza huzur katsa da, yaygın olarak tercih edilen birçok tür aslında insanlar ve hayvanlar için ciddi derecede zehirli olabiliyor.

Yetişkinler olarak bitkileri tüketmediğimiz için bu tehlikeyi göz ardı etsek de, evde meraklı çocuklar veya yeşillikleri kemirmeyi seven kafa karıştırıcı evcil hayvanlar varsa durum değişiyor.

Uzmanlar, zehirli bitkilerin evlerden tamamen atılması gerekmediğini; asılı saksılar, yüksek raflar ve dikkatli gözetimle bu riskin azaltılabileceğini belirtiyor. Ancak içinizin tamamen rahat etmesini istiyorsanız, çocuklarınız, kedileriniz ve köpekleriniz için yüzde yüz güvenli olan bu 5 popüler bitkiye şans verebilirsiniz.

1. Yılbaşı Çiçeği

1. Yılbaşı Çiçeği

Sıra dışı şekilleri ve rengarenk çiçekleriyle evlerin gözdesi olan Yılbaşı çiçeği tamamen zehirsiz bir türdür.

  • Bakım Sırrı: Yılbaşında göz alıcı çiçekler açmasını istiyorsanız, hedeflediğiniz tarihten 6-8 hafta önce sulamayı biraz azaltın. Sulama yapmadan önce toprağın üst yarım santimlik kısmının kuruduğundan emin olun.

2. Kılıç Eğrelti Otu

2. Kılıç Eğrelti Otu

Yemyeşil ve gür yapraklarıyla banyolara ve salonlara çok yakışan bu bitki, serin ve nemli ortamları oldukça sever.

  • Bakım Sırrı: Eğer yaprakları sararmaya başladıysa, bu durum neme ihtiyaç duyduğunu gösterir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında yapraklarına günlük olarak su püskürtebilir, çakıl taşlı bir tepsi üzerinde tutabilir veya yakınına bir nemlendirici yerleştirebilirsiniz.

3. Afrika Menekşesi

3. Afrika Menekşesi

Rengarenk çiçekleriyle klasikleşen Afrika Menekşesi, evdeki dostlarınız için hiçbir tehlike oluşturmaz ancak yaprakları konusunda biraz hassastır.

  • Bakım Sırrı: Sağlıklı kalması için bitkinin yaklaşık üçte biri büyüklüğünde bir saksı tercih edin. Sulamayı üstten değil, saksının altından su çekmesini sağlayarak yapın ve hassas yapraklarını ıslatmamaya özen gösterin. Düzenli olarak Afrika menekşesi gübresi kullanmak da çiçeğinizi coşturacaktır.

4. Salon Palmiyesi

4. Salon Palmiyesi

Evinde tropikal bir hava yaratmak isteyen ancak kedisinin yaprakları çiğnemesinden korkanlar için ideal bir alternatiftir.

  • Bakım Sırrı: Tam bir nem aşığıdır. Düzenli olarak yapraklarına su püskürtülmesini ister. Doğrudan güneş ışığı alan pencerelerden uzak tutulmalı, bunun yerine parlak ama dolaylı ışık alan köşelere yerleştirilmelidir.
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5. Phalaenopsis Orkidesi (Kelebek Orkidesi)

5. Phalaenopsis Orkidesi (Kelebek Orkidesi)

En yaygın ve en sevilen orkide türlerinden biri olan Kelebek Orkidesi, göründüğünün aksine çocuklarınız ve hayvanlarınız için tamamen zararsızdır.

  • Bakım Sırrı: Orkideler zor bitkiler gibi algılansa da aslında sadece düzenli bir bakım rutinine ihtiyaç duyarlar. Mutlu olmaları için onları dolaylı güneş ışığı alan bir yere koymanız ve düzenli olarak sulamanız yeterlidir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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