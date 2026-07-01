48 Yaşındaki Kadın Milyonluk Ödül Kazandı, İlk Parasını 14 Yıllık Komşusu İçin Harcadı

Honorata’nın eşi ise şans oyunlarına hiç inanmıyor, hatta karısına esprili bir dille 'Sana piyango vurma ihtimalindense yıldırım çarpma ihtimali çok daha yüksek' diyerek şaka yapıyordu.

Ancak matematiksel olasılıkları altüst eden o büyük ikramiye Jamrozik ailesini buldu ve tam 1 milyon sterlinlik ödül evin kapısını çaldı.