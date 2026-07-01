48 Yaşındaki Kadın Milyonluk Ödül Kazandı, İlk Parasını 14 Yıllık Komşusu İçin Harcadı
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İngiltere'de yaşayan 48 yaşındaki Honorata Jamrozik, katıldığı çekilişte 1 milyon sterlin kazanarak milyoner oldu. Ancak genç kadını dünya çapında viral bir haber haline getiren şey, parayı aldıktan hemen sonra yaptığı ilk hamle oldu: 14 yıllık komşusuna hayatının ilk yurt dışı seyahatini hediye etti.
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İngiltere'de yaşayan Honorata Jamrozik, bir platformun aylık çekilişlerine otomatik katılım sağlayan 15 sterlinlik düzenli bir aboneliğe sahipti.
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Bu büyük zaferin arkasında aslında derin bir hüzün yatıyordu.
Milyon sterlinlik büyük ödül hesabına yatar yatmaz Honorata, 14 yıldır aynı mahalleyi, aynı günlük hayatı paylaştığı ve artık ailesinin bir parçası olarak gördüğü yan komşusu için 5.000 sterlin ayırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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