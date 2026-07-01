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48 Yaşındaki Kadın Milyonluk Ödül Kazandı, İlk Parasını 14 Yıllık Komşusu İçin Harcadı

48 Yaşındaki Kadın Milyonluk Ödül Kazandı, İlk Parasını 14 Yıllık Komşusu İçin Harcadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 20:23
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İngiltere'de yaşayan 48 yaşındaki Honorata Jamrozik, katıldığı çekilişte 1 milyon sterlin kazanarak milyoner oldu. Ancak genç kadını dünya çapında viral bir haber haline getiren şey, parayı aldıktan hemen sonra yaptığı ilk hamle oldu: 14 yıllık komşusuna hayatının ilk yurt dışı seyahatini hediye etti.

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İngiltere'de yaşayan Honorata Jamrozik, bir platformun aylık çekilişlerine otomatik katılım sağlayan 15 sterlinlik düzenli bir aboneliğe sahipti.

İngiltere'de yaşayan Honorata Jamrozik, bir platformun aylık çekilişlerine otomatik katılım sağlayan 15 sterlinlik düzenli bir aboneliğe sahipti.

Honorata’nın eşi ise şans oyunlarına hiç inanmıyor, hatta karısına esprili bir dille 'Sana piyango vurma ihtimalindense yıldırım çarpma ihtimali çok daha yüksek' diyerek şaka yapıyordu.

Ancak matematiksel olasılıkları altüst eden o büyük ikramiye Jamrozik ailesini buldu ve tam 1 milyon sterlinlik ödül evin kapısını çaldı.

Bu büyük zaferin arkasında aslında derin bir hüzün yatıyordu.

Bu büyük zaferin arkasında aslında derin bir hüzün yatıyordu.

Honorata, milyoner olduğunu öğrenmeden sadece iki hafta önce Polonya’daki babasını kaybetmiş ve cenaze töreninin ardından İngiltere’deki evine henüz yeni dönmüştü.

Yaşadığı büyük kederin ortasında gelen bu parayı manevi bir bağla bağdaştıran Honorata, 'Babamın her zaman benim koruyucu meleğim olacağını biliyordum. Bu ödül bana onun tarafından gönderilen bir hediye' diyerek acısını şükre ve iyiliğe dönüştürmeye karar verdi.

Milyon sterlinlik büyük ödül hesabına yatar yatmaz Honorata, 14 yıldır aynı mahalleyi, aynı günlük hayatı paylaştığı ve artık ailesinin bir parçası olarak gördüğü yan komşusu için 5.000 sterlin ayırdı.

Milyon sterlinlik büyük ödül hesabına yatar yatmaz Honorata, 14 yıldır aynı mahalleyi, aynı günlük hayatı paylaştığı ve artık ailesinin bir parçası olarak gördüğü yan komşusu için 5.000 sterlin ayırdı.

Bu parayla, hayatının en zorlu ve sıkıntılı dönemlerinde kendisine her zaman destek olan fedakar komşu ailenin hayatlarındaki ilk uluslararası seyahati finanse etti. Honorata, zenginliğin ancak hayatımızın temelini atmaya yardımcı olan insanlarla paylaşıldığında anlam kazandığını belirterek, 'İyi komşular hayattaki en büyük nimetlerden biridir' dedi.

Honorata Jamrozik, komşusuna verdiği bu unutulmaz hediyenin yanı sıra, kazandığı parayla uzun vadede hayati bir sosyal sorumluluk projesine geri dönmeyi planlıyor:

  • Honorata, geçmişte Birleşik Krallık'ın koruyucu aile sisteminde tam 7 yıl boyunca kimsesiz çocuklara koruyucu annelik yapmıştı. Polonya’daki yaşlı ve bakıma muhtaç anne-babasına destek olabilmek için bu kutsal görevine ara vermek zorunda kalmıştı.

  • Piyangodan elde ettiği mali istikrar sayesinde, hayata şanssız başlayan çocukların kaderini değiştirmek için koruyucu annelik faaliyetlerine en kısa sürede yeniden başlayacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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