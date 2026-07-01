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Bu Sahil Kasabası Göz Göre Göre Yok Oldu: Deniz 500 Evi Yuttu, 2 Bin Kişi Evini Terk Etti

Bu Sahil Kasabası Göz Göre Göre Yok Oldu: Deniz 500 Evi Yuttu, 2 Bin Kişi Evini Terk Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 19:56
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Brezilya’nın ünlü sahil kenti Rio de Janeiro’nun kuzeyindeki Atafona, kıyı erozyonunun bir kentsel alanı nasıl hayalet şehre dönüştürebileceğinin en acı örneği haline geldi. On yıllardır yavaş yavaş ilerleyen okyanus; yüzlerce evi, otelleri, okulları ve anıları yuttu.

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Rio de Janeiro’ya bağlı São João da Barra’nın bir bölgesi olan Atafona’da, kıyı erozyonu artık geleceğe dair bir tahmin değil, günlük hayatın acı bir gerçeği.

Rio de Janeiro’ya bağlı São João da Barra’nın bir bölgesi olan Atafona’da, kıyı erozyonu artık geleceğe dair bir tahmin değil, günlük hayatın acı bir gerçeği.

São João da Barra Belediyesi ve ulusal raporlara göre, bugüne kadar deniz tarafından yutulan ev ve iş yeri sayısı 500’ü aşmış durumda. Yıkım o kadar büyük bir alana yayıldı ki, 14 şehir bloğu tamamen sular altında kaldı. Denizin yuttuğu yapılar arasında sadece evler değil; barlar, pazarlar, dört katlı bir otel, bir okul, kiliseler ve bir tekne yakıt istasyonu da bulunuyor. Bugüne kadar 2 binden fazla insan, doğup büyüdükleri evleri terk ederek bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Bugün Atafona sahiline gidenler, suyun içinden yükselen duvarlar, beton kalıntıları ve demir işçilikleriyle karşılaşıyor. Ziyaretçiler için 'fütüristik veya egzotik' bir harabe manzarası gibi görünen bu durum, yerel halk için dinmeyen bir kaybın somut kanıtı.

Sivil Savunma ekipleri, sadece suyun ilerlemesi nedeniyle değil, denizin yıktığı binaların keskin kalıntıları yüzünden sahilin pek çok noktasına 'Yüzmeye Uygun Değildir' uyarı levhaları asıyor.

Atafona, Paraíba do Sul Nehri'nin okyanusla birleştiği hassas bir delta ağzında yer alıyor.

Atafona, Paraíba do Sul Nehri'nin okyanusla birleştiği hassas bir delta ağzında yer alıyor.

Normal şartlarda nehir, taşıdığı kum ve tortularla (sediment) sahili besler ve denizin karayı aşındırmasını engellerdi. Ancak insan eliyle yapılan müdahaleler bu dengeyi tamamen bozdu:

  • Su Yönlendirmeleri ve Barajlar: Paraíba do Sul Nehri, 14 milyondan fazla insana su sağlıyor. Nehir suyunun yaklaşık üçte ikisi Rio Metropol Bölgesi için başka yöne akıtılıyor.

  • Yüzde 35'lik Azalma: Araştırmalar, nehrin alt kesimlerindeki su gücünün yıllar içinde %30 ila %35 oranında azaldığını gösteriyor.

  • Kum Tedariği Durdu: Nehir ağzına yeterli kum ulaşmadığı için plaj kendini yenileyemiyor. Deniz kıyıdan parça almaya devam ederken, nehir yerine yenisini koyamıyor.

Bu dengesizlik nedeniyle okyanus, Atafona’da yılda ortalama 2,7 ila 3 metre hızla içeri doğru ilerliyor. Hatta 2008-2009 yılları gibi bazı ekstrem dönemlerde, denizin tek bir yılda 8 metre birden ilerlediği kaydedildi.

Arkeolojik ve jeomorfolojik çalışmalar, bölgedeki erozyonun ilk izlerinin 1954 yılına kadar uzandığını gösteriyor.

Arkeolojik ve jeomorfolojik çalışmalar, bölgedeki erozyonun ilk izlerinin 1954 yılına kadar uzandığını gösteriyor.

1970’li yıllardan itibaren ise süreç önlenemez bir şekilde hızlandı. 2005-2016 yılları arasındaki sadece 11 yıllık kısa bir kesitte bile 40 bina yıkıldı ve 29 bin metrekarelik kara parçası okyanusa karıştı.

Bölgede yaşayan balıkçılar, tüm risklere rağmen geçim kaynakları denize bağlı olduğu için kıyıdan ayrılamıyor. Defalarca ev değiştiren, her seferinde suların kapısına dayanışını izleyen aileler ise büyük bir çaresizlik içinde anılarıyla baş başa yaşıyor.

Atafona’yı kurtarmak için sihirli bir değnek yok.

Atafona’yı kurtarmak için sihirli bir değnek yok.

Bilim insanları; dalgakıranlar, mendirekler, yapay plaj beslemesi ve kum transferi gibi milyar dolarlık mühendislik çözümlerini tartışıyor. Ancak yanlış bir müdahalenin, sorunu kıyının başka bir bölgesine kaydırma riski var.

Nisan 2026 itibarıyla São João da Barra Belediyesi, bu kıyı erozyonuna karşı teknik, ekonomik ve çevresel bir fizibilite çalışması yürütmesi için resmi olarak bir şirketi görevlendirdiğini duyurdu.

BM ve NASA verilerine dayanan IPCC projeksiyonları, tehlikenin sadece Atafona ile sınırlı olmadığını gösteriyor. Rio de Janeiro ve Atafona kıyılarında deniz seviyesi 1990-2020 arasında zaten 13 santimetre yükselmişti. 2020 ile 2050 yılları arasında ise 16 santimetrelik bir yükselme daha bekleniyor.

Atafona, küresel iklim krizinin ve yanlış su yönetiminin bir şehri ani bir depremle değil, her gün milim milim nasıl yok edebileceğinin en net kanıtı olarak insanlığın önünde duruyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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