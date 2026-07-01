Bu Sahil Kasabası Göz Göre Göre Yok Oldu: Deniz 500 Evi Yuttu, 2 Bin Kişi Evini Terk Etti

São João da Barra Belediyesi ve ulusal raporlara göre, bugüne kadar deniz tarafından yutulan ev ve iş yeri sayısı 500’ü aşmış durumda. Yıkım o kadar büyük bir alana yayıldı ki, 14 şehir bloğu tamamen sular altında kaldı. Denizin yuttuğu yapılar arasında sadece evler değil; barlar, pazarlar, dört katlı bir otel, bir okul, kiliseler ve bir tekne yakıt istasyonu da bulunuyor. Bugüne kadar 2 binden fazla insan, doğup büyüdükleri evleri terk ederek bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Bugün Atafona sahiline gidenler, suyun içinden yükselen duvarlar, beton kalıntıları ve demir işçilikleriyle karşılaşıyor. Ziyaretçiler için 'fütüristik veya egzotik' bir harabe manzarası gibi görünen bu durum, yerel halk için dinmeyen bir kaybın somut kanıtı.

Sivil Savunma ekipleri, sadece suyun ilerlemesi nedeniyle değil, denizin yıktığı binaların keskin kalıntıları yüzünden sahilin pek çok noktasına 'Yüzmeye Uygun Değildir' uyarı levhaları asıyor.