Bu Sahil Kasabası Göz Göre Göre Yok Oldu: Deniz 500 Evi Yuttu, 2 Bin Kişi Evini Terk Etti
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Rio de Janeiro’ya bağlı São João da Barra’nın bir bölgesi olan Atafona’da, kıyı erozyonu artık geleceğe dair bir tahmin değil, günlük hayatın acı bir gerçeği.
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Atafona, Paraíba do Sul Nehri'nin okyanusla birleştiği hassas bir delta ağzında yer alıyor.
Arkeolojik ve jeomorfolojik çalışmalar, bölgedeki erozyonun ilk izlerinin 1954 yılına kadar uzandığını gösteriyor.
Atafona’yı kurtarmak için sihirli bir değnek yok.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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