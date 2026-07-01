Dört Kayanın Arasına Ev Yaptı: Gelenlerden Bıkınca 400 Kiloluk Çelik Kapı Taktırdı

Mühendis, Cabeceiras de Basto yakınlarındaki Fafe Dağları'nda gözüne kestirdiği dört büyük taşın arasını kapatarak bir ev inşa etmeye karar verdi.

Ağır makinelerin kullanıldığı ve iki yıldan fazla süren zorlu bir inşaat sürecinin ardından, Casa do Penedo 1974 yılının sonlarında tamamlandı. Ancak vizyoner mühendisin hesaba katmadığı bir şey vardı: Huzur bulmak için yaptığı bu ev, dünyanın en çok ilgi çeken yapılarından biri haline gelecekti.