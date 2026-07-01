Dört Kayanın Arasına Ev Yaptı: Gelenlerden Bıkınca 400 Kiloluk Çelik Kapı Taktırdı
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Her şey 1970'lerin başında, Guimarães'li bir mühendisin ailesiyle birlikte dinlenebileceği, şehirden uzak bir hafta sonu sığınağı hayal etmesiyle başladı.
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Resmi olarak "dağ sığınağı" olarak kayıtlı olan evde hiçbir şey simetrik değil.
Doğal Havuz: Evin dışarısında, yine kayaların içine oyulmuş açık bir yüzme havuzu bulunuyor.
Potansiyel hırsızları caydırmak için giriş kapısı ise tam 400 kilo ağırlığında güçlendirilmiş çelikten yapıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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