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Dört Kayanın Arasına Ev Yaptı: Gelenlerden Bıkınca 400 Kiloluk Çelik Kapı Taktırdı

Dört Kayanın Arasına Ev Yaptı: Gelenlerden Bıkınca 400 Kiloluk Çelik Kapı Taktırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 19:05
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Portekiz’in Fafe Dağları’nda dört dev kayanın arasına inşa edilen 'Casa do Penedo' (Taş Ev), yarım asırdır doğaya meydan okuyor. Elektriğin ve şebeke suyunun olmadığı bu sıra dışı yapı, hırsızlar ve meraklı turistler yüzünden adeta bir kaleye dönüştürüldü.

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Her şey 1970'lerin başında, Guimarães'li bir mühendisin ailesiyle birlikte dinlenebileceği, şehirden uzak bir hafta sonu sığınağı hayal etmesiyle başladı.

Her şey 1970'lerin başında, Guimarães'li bir mühendisin ailesiyle birlikte dinlenebileceği, şehirden uzak bir hafta sonu sığınağı hayal etmesiyle başladı.

Mühendis, Cabeceiras de Basto yakınlarındaki Fafe Dağları'nda gözüne kestirdiği dört büyük taşın arasını kapatarak bir ev inşa etmeye karar verdi.

Ağır makinelerin kullanıldığı ve iki yıldan fazla süren zorlu bir inşaat sürecinin ardından, Casa do Penedo 1974 yılının sonlarında tamamlandı. Ancak vizyoner mühendisin hesaba katmadığı bir şey vardı: Huzur bulmak için yaptığı bu ev, dünyanın en çok ilgi çeken yapılarından biri haline gelecekti.

Resmi olarak "dağ sığınağı" olarak kayıtlı olan evde hiçbir şey simetrik değil.

Resmi olarak "dağ sığınağı" olarak kayıtlı olan evde hiçbir şey simetrik değil.

Doğanın kendi yapısına uyum sağlayan binanın çatısı, pencereleri, odaları ve hatta zeminleri bile eğri büğrü bir tasarıma sahip.

Tamamen şebeke dışı olan evde modern hayatın izlerine rastlamak neredeyse imkansız:

  • Elektrik ve Akan Su Yok: Evde aydınlatma hala mumlarla sağlanıyor.

  • Isınma: İç mekandaki rustik taş şömine ile ev sıcak tutuluyor.

Doğal Havuz: Evin dışarısında, yine kayaların içine oyulmuş açık bir yüzme havuzu bulunuyor.

Doğal Havuz: Evin dışarısında, yine kayaların içine oyulmuş açık bir yüzme havuzu bulunuyor.
  • 350 Kiloluk Kanepe: İç mekanda merdivenlerden mobilyalara kadar ana malzeme olarak ahşap tercih edilmiş. Mutfak ve oturma odasında ise beton ve okaliptüs ağacından yapılmış, tam 350 kilogram ağırlığında özel bir kanepe yer alıyor. Yataklar da yine bu sıra dışı eve uygun olarak özel üretim.

Evin internette viral bir üne kavuşması, sakin bir hayat isteyen aile için tam bir kabusa dönüştü. 

Meraklı turistlerin akınına uğrayan, hırsızlık ve vandalizm olaylarının hedefi olan evde pencereler 20 defadan fazla kırılınca, sahipleri çareyi radikal önlemler almakta buldu. Bugün evin pencereleri demir parmaklıklarla desteklenmiş kurşun geçirmez camlardan oluşuyor.

Potansiyel hırsızları caydırmak için giriş kapısı ise tam 400 kilo ağırlığında güçlendirilmiş çelikten yapıldı.

Potansiyel hırsızları caydırmak için giriş kapısı ise tam 400 kilo ağırlığında güçlendirilmiş çelikten yapıldı.

Yaşanan yoğun turist istilası ve güvenlik sorunları nedeniyle ev sahipleri en sonunda pes ederek taşınmak zorunda kaldı. Günümüzde Casa do Penedo, artık bir aile evi değil; içerisindeki antika mobilyaların, yapının tarihine ait fotoğrafların ve hatıra eşyalarının sergilendiği küçük bir müze olarak ziyarete açık tutuluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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