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Bahçesine Eken Kurtuluyor: Sümüklü Böcek ve Salyangozları Kaçıran 4 Bitki

Bahçesine Eken Kurtuluyor: Sümüklü Böcek ve Salyangozları Kaçıran 4 Bitki

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 17:29
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Bahçe sahiplerinin en büyük dertlerinin başında, büyük bir emekle yetiştirdikleri bitkilere saldıran salyangozlar ve sümüklü böcekler geliyor. Özellikle marul ve fesleğen gibi yapraklı bitkileri büyük bir zevkle tüketen bu aç küçük haşereler, kısa sürede tüm emeğinizi boşa çıkarabiliyor. Ancak bahçenizi bu istilacılardan korumak için doğaya zarar veren sert, kimyasal ilaçlara başvurmanıza gerek yok.

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Uzmanlar, bazı bitkilerin yaydığı yoğun kokuların ve içerdikleri bileşenlerin, salyangozlar üzerinde güçlü bir itici etki yarattığını belirtiyor.

Uzmanlar, bazı bitkilerin yaydığı yoğun kokuların ve içerdikleri bileşenlerin, salyangozlar üzerinde güçlü bir itici etki yarattığını belirtiyor.

Doğru bitki seçimleriyle hem göz alıcı ve canlı bir bahçe yaratabilir hem de zararlılara karşı doğal bir bariyer oluşturabilirsiniz.

İşte uzmanların önerdiği, sümüklü böceklerin ve salyangozların bahçenize dokunmasını engelleyecek 4 mucizevi bitki!

1. Lavanta

1. Lavanta

Sağlık ve kozmetik dünyasının vazgeçilmezi olan lavanta, muhteşem kokusuyla bizleri sakinleştirirken haşerelerin ise en büyük düşmanı. Bahçe uzmanlarına göre lavantanın güçlü aroması, salyangozların gelişmiş koku alma duyusunu rahatsız ederek onları uzaklaştırıyor.

  • Sadece salyangozları değil; güve, pire ve sivrisinekleri de kovuyor.

  • Güneşli alanları seven lavanta, oldukça az bakım gerektirdiği için her seviyeden bahçıvan tarafından kolayca yetiştirilebiliyor. Özellikle yürüyüş yolları ve bahçe kenarlarına dikilmesi öneriliyor.

2. Kadife Çiçeği

2. Kadife Çiçeği

Canlı sarı ve turuncu renkleriyle bahçelere neşe katan kadife çiçeği, haşerelerle mücadelede tam bir savaşçı. Bu bitki, bünyesinde doğal bir böcek ilacı görevi gören 'piretrum' adlı bir bileşik barındırıyor.

Nereye Dikilmeli?

Özellikle domates ve kabak gibi salyangozların hedefindeki sebzelerin yanına dikildiğinde koruyucu kalkan görevi üstleniyor. Aylarca çiçek açmaya devam etmesi de cabası.

3. Biberiye

3. Biberiye

Mutfaklarımızın vazgeçilmez baharatı biberiye, keskin çam kokusu ve acı tadı nedeniyle sümüklü böceklerin nefret ettiği bitkilerin başında geliyor.

Nasıl Koruyor?

Mevcut bir istilayı tamamen yok etmese de yapraklarının yoğun ve mumsu yapısı, sümüklü böceklerin bu bitkinin üzerine tırmanmasını imkansız hale getiriyor. Hassas bitkilerinizin etrafına biberiye dikerek aşılması zor bir bariyer oluşturabilirsiniz.

4. Nergisler

4. Nergisler

Baharın gelişini müjdeleyen nergisler, sadece görselliğiyle değil, içerdikleri özel alkaloidler sayesinde zararlı böcekleri ve salyangozları uzak tutmada oldukça etkilidir. Bahçıvan için neredeyse hiç bakım gerektirmeyen bu çiçekler, her yıl kendiliğinden yeniden açarak bahçenizi zahmetsizce koruyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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