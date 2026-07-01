Bahçesine Eken Kurtuluyor: Sümüklü Böcek ve Salyangozları Kaçıran 4 Bitki

Bahçe sahiplerinin en büyük dertlerinin başında, büyük bir emekle yetiştirdikleri bitkilere saldıran salyangozlar ve sümüklü böcekler geliyor. Özellikle marul ve fesleğen gibi yapraklı bitkileri büyük bir zevkle tüketen bu aç küçük haşereler, kısa sürede tüm emeğinizi boşa çıkarabiliyor. Ancak bahçenizi bu istilacılardan korumak için doğaya zarar veren sert, kimyasal ilaçlara başvurmanıza gerek yok.

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