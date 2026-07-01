Bahçesine Eken Kurtuluyor: Sümüklü Böcek ve Salyangozları Kaçıran 4 Bitki
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Bahçe sahiplerinin en büyük dertlerinin başında, büyük bir emekle yetiştirdikleri bitkilere saldıran salyangozlar ve sümüklü böcekler geliyor. Özellikle marul ve fesleğen gibi yapraklı bitkileri büyük bir zevkle tüketen bu aç küçük haşereler, kısa sürede tüm emeğinizi boşa çıkarabiliyor. Ancak bahçenizi bu istilacılardan korumak için doğaya zarar veren sert, kimyasal ilaçlara başvurmanıza gerek yok.
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Uzmanlar, bazı bitkilerin yaydığı yoğun kokuların ve içerdikleri bileşenlerin, salyangozlar üzerinde güçlü bir itici etki yarattığını belirtiyor.
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1. Lavanta
2. Kadife Çiçeği
3. Biberiye
4. Nergisler
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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