Kadınların En Yaygın Alışkanlığı: Aynı Sütyeni Üst Üste Giyenlere Çok Ciddi Uyarı Yapıldı
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Birçok kadın sabah uyandığında elini gayriihtiyari bir gün önce giydiği sütyene uzatır. Pratik ve hızlı bir çözüm gibi görünse de uzmanlar uyarıyor: Aynı sütyeni üst üste giymek hem sağlığınızı tehlikeye atıyor hem de en sevdiğiniz iç çamaşırlarınızın ömrünü yarı yarıya kısaltıyor.
İşte aynı sütyeni her gün giymenin sakıncaları ve sütyenlerinizin ömrünü uzatacak altın değerindeki ipuçları...
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1. Lastikler Dinlenemiyor ve Desteğini Kaybediyor
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Sütyenler, gardırobun en hassas ve özel ilgi isteyen parçalarıdır.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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