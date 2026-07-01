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Kadınların En Yaygın Alışkanlığı: Aynı Sütyeni Üst Üste Giyenlere Çok Ciddi Uyarı Yapıldı

Kadınların En Yaygın Alışkanlığı: Aynı Sütyeni Üst Üste Giyenlere Çok Ciddi Uyarı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 16:30
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Birçok kadın sabah uyandığında elini gayriihtiyari bir gün önce giydiği sütyene uzatır. Pratik ve hızlı bir çözüm gibi görünse de uzmanlar uyarıyor: Aynı sütyeni üst üste giymek hem sağlığınızı tehlikeye atıyor hem de en sevdiğiniz iç çamaşırlarınızın ömrünü yarı yarıya kısaltıyor.

İşte aynı sütyeni her gün giymenin sakıncaları ve sütyenlerinizin ömrünü uzatacak altın değerindeki ipuçları...

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1. Lastikler Dinlenemiyor ve Desteğini Kaybediyor

1. Lastikler Dinlenemiyor ve Desteğini Kaybediyor

Sütyenlerin vücudunuzu doğru şekilde sarması ve desteklemesi için kullanılan lastiklerin, esnedikten sonra eski formuna dönebilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Eğer bir sütyeni üst üste iki gün giyerseniz, elastik lifler dinlenemez. Sonuç olarak sütyen hızla esner, kupları şeklini kaybeder ve artık göğüslerinizi destekleyemez hale gelir.

2. Görünmez Tehlike: Bakteri ve Ter Birikimi

Gün boyu tenimizle doğrudan temas eden sütyenler; teri, vücut yağlarını ve ölü derileri hapseder. Aynı sütyeni üst üste giymek, bu bakterilerin kumaşta katlanarak çoğalmasına neden olur. Özellikle sıcak havalarda bu durum;

  • Cilt tahrişlerine,

  • Kaşıntı ve kızarıklıklara,

  • Göğüs ve sırt bölgesinde sivilcelenmeye,

  • Yıkansa bile çıkmayan kötü kokulara yol açar.

3. Sağlığınızı ve Duruşunuzu Etkiliyor

Özellikle dolgulu ve telli sütyenlerin aralıksız kullanımı cildinizi tahriş edebilir, hareket kabiliyetinizi kısıtlayabilir. Hatta çok sıkı ve esnekliğini kaybetmiş sütyenler kan dolaşımını etkileyerek nefes darlığına bile davetiye çıkarabilir. Doğru ve formunu koruyan bir sütyen ise dik durmanızı sağlayarak duruşunuzu (postürünüzü) destekler.

Sütyenler, gardırobun en hassas ve özel ilgi isteyen parçalarıdır.

Sütyenler, gardırobun en hassas ve özel ilgi isteyen parçalarıdır.

Hem bütçenizi hem de cildinizi korumak için şu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor:

  • 24 Saat Kuralı: Sütyeninizi giydikten sonra en az bir gün dinlendirin. Bu, lastiklerin kendini toparlamasını sağlar.

  • Yıkama Sıklığı: Çok terlemediğiniz sürece bir sütyeni 2-3 kez giydikten sonra yıkayabilirsiniz. Ancak yoğun terleme yaşanan günlerde ve spor sütyenlerinde hijyen için her kullanımdan sonra yıkama yapılmalıdır.

  • Elde ve Soğuk Suyla Yıkama: Sütyenler için en ideal temizlik yöntemi, soğuk su ve hafif bir sabunla elde yıkamaktır.

  • Çamaşır Makinesi Ayarı: Eğer makinede yıkayacaksanız, sütyenlerin telleri ve kopçalarının zarar görmemesi için mutlaka koruyucu file torba kullanmalı ve hassas programda, soğuk suyla yıkamalısınız.

  • Kurutma Makinesine Elveda: Sıcak kurutma makineleri sütyenlerin liflerini eritir ve şeklini bozar. Sütyenlerinizi düz bir yere sererek veya asarak, açık havada kurutun.

Doğal Kumaşlar Seçin: Hava akışına izin veren, cildin nefes almasını sağlayan pamuklu kumaşları tercih edin.

Doğal Kumaşlar Seçin: Hava akışına izin veren, cildin nefes almasını sağlayan pamuklu kumaşları tercih edin.

  • Eve Gelince Özgürlük: Eve adım atar atmaz sütyeninizi çıkarmayı alışkanlık haline getirin. Bu, cildinizin nefes almasını sağlar ve mikrop birikmesini önler.

  • Sütyenle Uyumayın: Gece sütyensiz uyumak, vücudun doğal temizleme sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

  • Doğru Bedeni Bulun: Sütyen askılarının altına iki parmağınız rahatça girebilmeli, sütyenin arka bandı sırtınızda yukarı doğru kaymamalı ve düz durmalıdır. Sütyeni giyerken öne doğru eğilerek göğüslerinizin kuplara tam oturmasını sağlayın.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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