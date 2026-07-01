Kadınların En Yaygın Alışkanlığı: Aynı Sütyeni Üst Üste Giyenlere Çok Ciddi Uyarı Yapıldı

Sütyenlerin vücudunuzu doğru şekilde sarması ve desteklemesi için kullanılan lastiklerin, esnedikten sonra eski formuna dönebilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Eğer bir sütyeni üst üste iki gün giyerseniz, elastik lifler dinlenemez. Sonuç olarak sütyen hızla esner, kupları şeklini kaybeder ve artık göğüslerinizi destekleyemez hale gelir.

2. Görünmez Tehlike: Bakteri ve Ter Birikimi

Gün boyu tenimizle doğrudan temas eden sütyenler; teri, vücut yağlarını ve ölü derileri hapseder. Aynı sütyeni üst üste giymek, bu bakterilerin kumaşta katlanarak çoğalmasına neden olur. Özellikle sıcak havalarda bu durum;

Cilt tahrişlerine,

Kaşıntı ve kızarıklıklara,

Göğüs ve sırt bölgesinde sivilcelenmeye,

Yıkansa bile çıkmayan kötü kokulara yol açar.

3. Sağlığınızı ve Duruşunuzu Etkiliyor

Özellikle dolgulu ve telli sütyenlerin aralıksız kullanımı cildinizi tahriş edebilir, hareket kabiliyetinizi kısıtlayabilir. Hatta çok sıkı ve esnekliğini kaybetmiş sütyenler kan dolaşımını etkileyerek nefes darlığına bile davetiye çıkarabilir. Doğru ve formunu koruyan bir sütyen ise dik durmanızı sağlayarak duruşunuzu (postürünüzü) destekler.