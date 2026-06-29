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Bu Yaz Izgara İçin En Uygun 5 Balık: Ateşte Asla Dağılmıyor

Bu Yaz Izgara İçin En Uygun 5 Balık: Ateşte Asla Dağılmıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 16:40
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Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte bahçe, teras ve piknik etkinlikleri hız kazanırken, mangal ve barbekü severlerin menüsü de şekillenmeye başladı. Çoğu kişi ızgarada sosis, hamburger köftesi veya biftek gibi kırmızı et ürünlerini tercih etse de, şeflere göre yaz ayları taze deniz ürünlerini açık ateşte pişirmek için en ideal zaman.

Ancak her balık ızgara tezgahında aynı performansı göstermiyor; birçoğu yüksek ısıyı gördüğü an dağılarak mangal keyfini kabusa çevirebiliyor. Dünyaca ünlü şefler ve mutfak uzmanları, yüksek ısıya meydan okuyan, dışı çıtır, içi ise sulu ve yumuşacık kalan ızgara dostu en iyi 5 balığı açıkladı.

İşte profesyonel şeflerin gözünden, ızgarada asla dağılmayan o balıklar...

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1. Somon: İlk Kez Deneyenler İçin En Güvenli Liman

1. Somon: İlk Kez Deneyenler İçin En Güvenli Liman

Ünlü şeflerin ızgara için ilk önerisi somon oluyor. Zengin doğal yağ içeriği sayesinde somon, yüksek ısıda bile kuruma yapmıyor ve nemini koruyor. Şefler, somon ızgara yaparken balığı derisi altta kalacak şekilde pişirmeyi öneriyor. Böylece deri, hassas eti yüksek ateşten koruyor ve harika bir çıtırlık kazanıyor. Bu lezzeti taçlandırmak için en çok limon, dereotu veya ballı hardal sosları tavsiye ediliyor.

2. Kırmızı Levrek: Güçlü Sosların ve Baharatların Dostu

2. Kırmızı Levrek: Güçlü Sosların ve Baharatların Dostu

Baş Aşçı Şef Hugo Miranda, kırmızı levreğin doyurucu yapısı ve kolay pişmesi nedeniyle yaz mangallarının vazgeçilmezi olduğunu belirtiyor. Kırmızı levrek, kendi doğal tadını kaybetmeden narenciye, taze otlar ve güçlü baharatlarla mükemmel bir uyum yakalıyor. Şef Miranda’nın tavsiyesi ise şu şekilde: 'Pullarını temizleyin, kelebek şeklinde açın; taze otlar, limon, zeytinyağı ve az baharatla sade bir şekilde ızgara yapın. Balık, dumanlı bir lezzet kazanırken içi yumuşacık kalacaktır.'

3. Kılıçbalığı: Kırmızı Et Sevenlerin Favorisi

3. Kılıçbalığı: Kırmızı Et Sevenlerin Favorisi

Kalın, sert ve etli dokusuyla kılıçbalığı, ünlü şef Ina Garten’ın da listesinde üst sıralarda yer alıyor. Dokusu nedeniyle genellikle tavuk veya biftek ızgara yapmaya alışkın olan kişilere çok tanıdık geliyor. Kılıçbalığı pişirirken dikkat edilmesi gereken tek şey ise süreyi fazla uzatmamak; çünkü etli yapısı nedeniyle fazla piştiğinde hızla kuruyabiliyor. Şefler bu balığı sarımsak, limon ve taze otlarla ya da sulu kalması için narenciye sosunda marine ederek pişirmeyi öneriyor.

4. Çipura: Doğal Tatlılığını Ateşte Ortaya Çıkarıyor

4. Çipura: Doğal Tatlılığını Ateşte Ortaya Çıkarıyor

Sert ve lezzetli eti sayesinde yüksek ısıya en dayanıklı balıklardan biri de çipura. Ünlü deniz ürünleri şefi Rick Moonen, ızgara ateşinin çipuranın içindeki doğal tatlılığı ortaya çıkardığını ve duman kokusuyla lezzeti zirveye taşıdığını vurguluyor. Çipurayı ızgara yaparken en önemli püf noktası; orta ateşte pişirmek ve çevirme zamanı gelene kadar balığa neredeyse hiç dokunmamak. Servis ederken yanına eklenecek taze bir salsa veya otlu narenciye sosu, evde restoran kalitesinde bir öğün sunuyor.

5. Mahi-Mahi: Tropikal Lezzetlerin Şampiyonu

5. Mahi-Mahi: Tropikal Lezzetlerin Şampiyonu

Şef ve Gıda Güvenliği Uzmanı Mark McShane, mahi-mahi’nin sert, yağsız etli yapısı ve hafif tatlı aromasıyla ızgara için biçilmiş kaftan olduğunu söylüyor. Diğer beyaz etli balıkların aksine yüksek ısıda asla dağılmayan bu balık için McShane, 'Suyu içinde kalsın ve üzerinde o güzel ızgara çizgileri oluşsun diye genellikle büyük, kalın parçalar halinde veya biftek gibi kesip pişiririm,' diyor. Güçlü ve baskın bir tadı olmadığı için mango salsa, ananas, kişniş, limon suyu ve acı sos gibi tropikal aromalarla birleştiğinde harikalar yaratıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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