Bu Yaz Izgara İçin En Uygun 5 Balık: Ateşte Asla Dağılmıyor

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte bahçe, teras ve piknik etkinlikleri hız kazanırken, mangal ve barbekü severlerin menüsü de şekillenmeye başladı. Çoğu kişi ızgarada sosis, hamburger köftesi veya biftek gibi kırmızı et ürünlerini tercih etse de, şeflere göre yaz ayları taze deniz ürünlerini açık ateşte pişirmek için en ideal zaman.

Ancak her balık ızgara tezgahında aynı performansı göstermiyor; birçoğu yüksek ısıyı gördüğü an dağılarak mangal keyfini kabusa çevirebiliyor. Dünyaca ünlü şefler ve mutfak uzmanları, yüksek ısıya meydan okuyan, dışı çıtır, içi ise sulu ve yumuşacık kalan ızgara dostu en iyi 5 balığı açıkladı.

İşte profesyonel şeflerin gözünden, ızgarada asla dağılmayan o balıklar...

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