Bu Hatayı 3 Kez Üst Üste Yapanın Kredi Kartı Kapatılıyor, 90 Günü Geçiren İcralık Oluyor
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Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yasal süreçler ve bankacılık mevzuatındaki yaptırımlar, borç yönetiminde ihmale yer olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. İlgili yasal düzenlemelere göre, kredi kartı borcunun asgari tutarını üst üste ödemeyen vatandaşlar için kartın tamamen kapatılmasına kadar uzanan sert kısıtlamalar uygulanırken, 90 günlük sürenin aşılması durumunda ise yasal takip (icra) süreci kaçınılmaz hale geliyor.
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Banka Kartları ve Kredi Kartları mevzuatına göre, nakit avans kısıtlamaları ve kart kapatma işlemleri asgari ödeme tutarı üzerinden şekilleniyor.
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Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için en kritik sınır ise "90 gün" olarak belirlenmiş durumda.
Hukukçular ve bankacılık uzmanları, kredi kartı borcu asgari tutarının dahi ödenemediği durumlarda, sürecin 3 dönem üst üste aksatılmamasına ve 90 günlük yasal sınırın geçirilmemesine dikkat çekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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