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Ne Tulum Ne Ezine: Kalbi En İyi Koruyan Peynir Çeşidi Belli Oldu

Ne Tulum Ne Ezine: Kalbi En İyi Koruyan Peynir Çeşidi Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 15:07
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Peynir, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olsa da kalp sağlığı söz konusu olduğunda hepsi aynı etkiyi yaratmıyor. Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, sıkça tüketilen peynir çeşitlerini masaya yatırdı ve kalp dostu olanlar ile uzak durulması gerekenleri tek tek sıraladı.

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Dr. Keskin'e göre peynir seçiminde en kritik noktalar; yağ oranı, sodyum (tuz) miktarı ve endüstriyel işlem görüp görmediği.

Dr. Keskin'e göre peynir seçiminde en kritik noktalar; yağ oranı, sodyum (tuz) miktarı ve endüstriyel işlem görüp görmediği.

Birçok peynir yüksek yağ ve tuz oranı sebebiyle sınıfta kalırken, tam puanı ise genellikle kahvaltılarda yüzüne bakılmayan o peynir aldı.

Kardiyoloğun listesinde 10 üzerinden 10 tam puan alan tek peynir lor peyniri oldu. Dr. Keskin, sporcular ve kalp hastaları için lor peynirinin mucizevi bir besin olduğunu belirterek, 'Protein tozu neyse, biyoyararlanım açısından lor peyniri de aynıdır. Protein oranı çok yüksek, yağ oranı ise oldukça düşüktür. Günlük tüketim için en güvenli, en sağlıklı ve en ekonomik seçenektir.' dedi.

Mozzarella (9 / 10)

Mozzarella (9 / 10)

Kalp dostu peynirler arasında üst sıralarda yer alan mozzarella, düşük sodyum oranı ve sağlıklı yağ profiliyle öne çıkıyor. Protein bakımından da zengin olan bu peynir, kardiyologtan yüksek puan almayı başardı.

Süzme Peynir (8.5 / 10)

Üretim standartları ve içerik kalitesi açısından labne ile benzer özellikler taşıyan süzme peynir, genel olarak sağlıklı ve güvenle tüketilebilecek bir alternatif olarak değerlendirildi.

Labne (8 / 10)

Özellikle kalp hastaları için uygun bir seçenek olan labne, yağ oranının düşük olması ve ekonomik bir alternatif sunması sebebiyle yüksek puan alan peynirler arasında yer aldı.

Parmesan Peyniri (7.5 / 10)

Parmesan Peyniri (7.5 / 10)

Aslında yağ ve tuz oranı oldukça yüksek bir peynir olmasına rağmen, parmesan listeye üst sıralardan girmeyi başardı. Bunun nedeni ise bu peynirin genellikle kalıp halinde değil; pizza, makarna veya salataların üzerine az miktarda rendelenerek tüketilmesi. Az miktarda tüketildiği için kalbe binen yük de az oluyor.

Beyaz Peynir (7 / 10)

Marketlerde en çok satılan klasik beyaz peynir, Ezine peynirine kıyasla daha düşük yağ oranına sahip olduğu için 7 puan aldı. Kardiyolog, özellikle az tuzlu olanların tercih edilmesi durumunda riskin daha da azalacağını vurguladı.

Kaşar Peyniri (7 / 10)

Tuz oranı nispeten düşük olsa da yağ oranı yüksek olan kaşar peyniri, dengeli tüketilmesi gereken peynirler arasında yer alıyor.

Eski Kaşar (6.5 / 10)

Fermente bir gıda olması sebebiyle özellikle bağırsak sağlığı ve mikrobiyota için çok faydalı olan eski kaşar, ne yazık ki yüksek yağ ve tuz oranı nedeniyle kalp sağlığı yönünden puan kaybetti. Dengeli tüketilmesi öneriliyor.

Ezine Peyniri (6 / 10)

Ezine Peyniri (6 / 10)

Uzun olgunlaşma süreci ve fermente yapısıyla bağırsak dostu olsa da, Ezine peynirinin içerdiği aşırı yağ ve tuz oranı kardiyoloğun gözünden kaçmadı. Kalp sağlığı açısından tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor.

Tulum Peyniri (7 / 10)

Özellikle Erzincan tulumu gibi çeşitlerin lezzet olarak mükemmel olduğunu belirten Dr. Keskin, bu peynirin de canlı (fermente) bir gıda olduğunu ve probiyotik içerdiğini söyledi. Ancak yüksek yağ oranı nedeniyle puanı 7'de kaldı. Tuz oranı ise diğer bazı peynirlere göre nispeten daha düşüktür.

Rokfor Peyniri (5.5 / 10)

Küflü yapısıyla canlı ve yüksek probiyotik içeren bir peynir olsa da, içerdiği aşırı yüksek tuz ve yağ oranı nedeniyle kalp sağlığı açısından riskli gıdalar arasında yer alıyor.

Cheddar Peyniri (4 / 10)

Aslında doğal hali kötü olmasa da piyasada 'Cheddar' adıyla satılan ürünlerin büyük bir kısmının 'cheddar soslu endüstriyel peynir' olduğuna dikkat çeken Dr. Keskin, kötü şartlarda üretilmesi ve yüksek yağ oranı nedeniyle bu peynire düşük puan verdi.

Üçgen Peynir (3 / 10)

Üçgen Peynir (3 / 10)

Eski peynirlerin emülsifiye edici tuzlar yardımıyla eritilmesiyle üretilen üçgen peynir, tamamen endüstriyel bir üründür. Kardiyolog, simitle özdeşleşen bu krem peynir türevinden kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtti.

Tost Peyniri (2 / 10) – En Tehlikelisi!

Günün en düşük puanını alan ve kalp sağlığı için en büyük tehdidi oluşturan ürün tost peyniri oldu. Dr. Keskin, 'Krem peynirden bile daha kötü. Marketlerde kaşar peyniri ile ambalajları aynı olduğu için karıştırılıyor. Eğer üzerinde tost peyniri yazıyorsa içinde yoğun miktarda emülsifiye edici eritme tuzları vardır. Keskinlikle tüketmeyin' uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Muhammed Keskin, fermente peynirlerin (eski kaşar, tulum, Ezine) bağırsaklar için faydalı olduğunu ancak konumuz kalp sağlığı olduğunda yüksek doymuş yağ ve tuzun ciddi bir risk oluşturduğunu hatırlattı. Kalbi korumak için endüstriyel eritme peynirlerden (tost ve üçgen peynir) tamamen uzak durulması, günlük tüketimde ise lor ve mozzarella gibi az yağlı/az tuzlu peynirlere ağırlık verilmesi gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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