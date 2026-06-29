Ne Tulum Ne Ezine: Kalbi En İyi Koruyan Peynir Çeşidi Belli Oldu

Aslında yağ ve tuz oranı oldukça yüksek bir peynir olmasına rağmen, parmesan listeye üst sıralardan girmeyi başardı. Bunun nedeni ise bu peynirin genellikle kalıp halinde değil; pizza, makarna veya salataların üzerine az miktarda rendelenerek tüketilmesi. Az miktarda tüketildiği için kalbe binen yük de az oluyor.

Beyaz Peynir (7 / 10)

Marketlerde en çok satılan klasik beyaz peynir, Ezine peynirine kıyasla daha düşük yağ oranına sahip olduğu için 7 puan aldı. Kardiyolog, özellikle az tuzlu olanların tercih edilmesi durumunda riskin daha da azalacağını vurguladı.

Kaşar Peyniri (7 / 10)

Tuz oranı nispeten düşük olsa da yağ oranı yüksek olan kaşar peyniri, dengeli tüketilmesi gereken peynirler arasında yer alıyor.

Eski Kaşar (6.5 / 10)

Fermente bir gıda olması sebebiyle özellikle bağırsak sağlığı ve mikrobiyota için çok faydalı olan eski kaşar, ne yazık ki yüksek yağ ve tuz oranı nedeniyle kalp sağlığı yönünden puan kaybetti. Dengeli tüketilmesi öneriliyor.