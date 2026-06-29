Normal Camlar Eskide Kaldı: Yeni Vakumlu Camlar Termos Gibi Yazın Serin, Kışın Sıcak Tutuyor
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İnşaat ve restorasyon dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Gelişen vakum yalıtımlı cam (VIG) teknolojisi, binalardaki ısı kayıplarını %70'e varan oranda azaltarak geleneksel pencereleri tarihe gömmeye hazırlanıyor. Üstelik bu teknoloji, mevcut pencere çerçevelerini değiştirmeden uygulanabiliyor.
İşte detaylar...
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Enerji verimliliği ve sürdürülebilir mimari tartışmalarında kartlar yeniden dağıtılıyor.
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ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, konutlardaki ısıtma ve soğutma enerjisinin %25 ila %30'u pencerelerden kaynaklanan ısı kayıpları veya kazançları yüzünden harcanıyor.
Uzmanlar ve ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri, sadece yüksek teknolojili cam seçmenin yeterli olmadığı konusunda uyarıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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