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Normal Camlar Eskide Kaldı: Yeni Vakumlu Camlar Termos Gibi Yazın Serin, Kışın Sıcak Tutuyor

Normal Camlar Eskide Kaldı: Yeni Vakumlu Camlar Termos Gibi Yazın Serin, Kışın Sıcak Tutuyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 12:11
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İnşaat ve restorasyon dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Gelişen vakum yalıtımlı cam (VIG) teknolojisi, binalardaki ısı kayıplarını %70'e varan oranda azaltarak geleneksel pencereleri tarihe gömmeye hazırlanıyor. Üstelik bu teknoloji, mevcut pencere çerçevelerini değiştirmeden uygulanabiliyor.

İşte detaylar...

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Enerji verimliliği ve sürdürülebilir mimari tartışmalarında kartlar yeniden dağıtılıyor.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir mimari tartışmalarında kartlar yeniden dağıtılıyor.

Konut ve ticari binalarda en büyük enerji kaçaklarının yaşandığı noktalar olan pencereler, artık sadece birer havalandırma veya ışık kaynağı değil, aktif birer enerji tasarrufu aracı haline geliyor. Kısa adı VIG olan Vakumlu Yalıtım Cami (Vacuum Insulated Glass) teknolojisi, binaların cephe yapısını bozmadan termal konforu maksimuma çıkarmayı vaat ediyor.

Vakum yalıtımlı camlar, temelde hepimizin günlük hayatta kullandığı termos teknolojisiyle benzer bir mantığa sahip. Sistem; iki cam panel arasındaki havanın neredeyse tamamen boşaltılmasıyla (vakumlanmasıyla) çalışıyor. Katmanlar arasında hava veya gaz bulunmadığı için, ısının iletim ve konveksiyon yoluyla dışarı kaçması ya da içeri girmesi engelleniyor. Atmosfer basıncının iki camı birbirine yapıştırmasını önlemek için ise araya gözle görülmesi zor, çok küçük ara parçalar yerleştiriliyor.

ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, konutlardaki ısıtma ve soğutma enerjisinin %25 ila %30'u pencerelerden kaynaklanan ısı kayıpları veya kazançları yüzünden harcanıyor.

ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, konutlardaki ısıtma ve soğutma enerjisinin %25 ila %30'u pencerelerden kaynaklanan ısı kayıpları veya kazançları yüzünden harcanıyor.

VIG teknolojisi ise tam bu noktada devreye girerek piyasadaki standart pencerelere kıyasla ısı kaybını %60 ila %70 oranında azaltabiliyor. Bu da klimaların ve ısıtma sistemlerinin üzerindeki yükü hafifleterek doğrudan enerji faturalarına yansıyor.

Özellikle tarihi miras düzenlemeleri, apartman kuralları veya yüksek maliyetler nedeniyle dış cephesine ya da pencere çerçevelerine dokunulamayan binalar için VIG teknolojisi büyük bir fırsat sunuyor. Üç katlı cam alternatiflerine göre çok daha ince ve hafif olan vakumlu camlar, mevcut çerçevelere doğrudan uyum sağlayabiliyor. Böylece binanın orijinal estetiği ve mimari karakteri korunarak modern bir enerji verimliliği elde ediliyor.

Uzmanlar ve ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri, sadece yüksek teknolojili cam seçmenin yeterli olmadığı konusunda uyarıyor.

Uzmanlar ve ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri, sadece yüksek teknolojili cam seçmenin yeterli olmadığı konusunda uyarıyor.

En iyi cam bile hatalı montaj, deforme olmuş çerçeveler veya kötü sızdırmazlık (silikon dolgu, hava sızdırmezlik şeritleri eksikliği vb.) nedeniyle performansını kaybedebiliyor. Tam verim alabilmek için üretici talimatlarına uygun profesyonel kurulum şart.

Tüketicilerin ve mimarların pencere seçiminde iki kritik teknik göstergeye dikkat etmesi gerekiyor:

  • U-Faktörü: Güneş enerjisi dışındaki ısı transfer hızını ölçer. Bu değer ne kadar düşükse, pencerenin termal direnci o kadar yüksektir (özellikle soğuk bölgeler için kritik).

  • SHGC (Güneş Isısı Kazanç Katsayısı): Güneş radyasyonunun içeri ne kadar geçtiğini gösterir. Doğrudan güneş alan veya sıcak bölgelerdeki mülkler için bu katsayının doğru analizi büyük önem taşır.

Tüketiciler Nelere Dikkat Etmeli?

Sıradan camlar düşük maliyetleri nedeniyle hala yaygın olarak kullanılsa da, enerji tasarrufu ve uzun vadeli bütçe koruması hedefleyen projelerde vakumlu camlar ön plana çıkıyor. Uzmanlar, satın alma aşamasından önce bina yöneticilerinin ve tasarımcıların üreticilerden gerekli sertifikaları, garantileri ve mevcut çerçevelerle uyumluluk belgelerini mutlaka talep etmesi gerektiğini vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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