Normal Camlar Eskide Kaldı: Yeni Vakumlu Camlar Termos Gibi Yazın Serin, Kışın Sıcak Tutuyor

Konut ve ticari binalarda en büyük enerji kaçaklarının yaşandığı noktalar olan pencereler, artık sadece birer havalandırma veya ışık kaynağı değil, aktif birer enerji tasarrufu aracı haline geliyor. Kısa adı VIG olan Vakumlu Yalıtım Cami (Vacuum Insulated Glass) teknolojisi, binaların cephe yapısını bozmadan termal konforu maksimuma çıkarmayı vaat ediyor.

Vakum yalıtımlı camlar, temelde hepimizin günlük hayatta kullandığı termos teknolojisiyle benzer bir mantığa sahip. Sistem; iki cam panel arasındaki havanın neredeyse tamamen boşaltılmasıyla (vakumlanmasıyla) çalışıyor. Katmanlar arasında hava veya gaz bulunmadığı için, ısının iletim ve konveksiyon yoluyla dışarı kaçması ya da içeri girmesi engelleniyor. Atmosfer basıncının iki camı birbirine yapıştırmasını önlemek için ise araya gözle görülmesi zor, çok küçük ara parçalar yerleştiriliyor.