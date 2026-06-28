Dünyaca Ünlü Markaların Logolarındaki Muhtemelen Hiç Fark Etmediğiniz Akıl Dolu Ayrıntılar

Dünyaca ünlü markaların logoları, yüzeysel bakışta yalnızca bir şekil ve renkten ibaret gibi görünür. Oysa grafik tasarımcılar bu görsel kimliklere kasıtlı olarak gizli anlamlar, çift imgeler ve sembolik mesajlar yerleştirir. Bu gizli katmanlar hem marka kimliğini pekiştirir hem de fark eden kişiye özel bir 'keşfetme zevki' yaratır.