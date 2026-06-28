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Dünyaca Ünlü Markaların Logolarındaki Muhtemelen Hiç Fark Etmediğiniz Akıl Dolu Ayrıntılar

Dünyaca Ünlü Markaların Logolarındaki Muhtemelen Hiç Fark Etmediğiniz Akıl Dolu Ayrıntılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.06.2026 - 15:51
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Dünyaca ünlü markaların logoları, yüzeysel bakışta yalnızca bir şekil ve renkten ibaret gibi görünür. Oysa grafik tasarımcılar bu görsel kimliklere kasıtlı olarak gizli anlamlar, çift imgeler ve sembolik mesajlar yerleştirir. Bu gizli katmanlar hem marka kimliğini pekiştirir hem de fark eden kişiye özel bir 'keşfetme zevki' yaratır.

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1. FedEx logosundaki gizli ok

1. FedEx logosundaki gizli ok

FedEx logosuna dikkatle bakıldığında 'E' ve 'x' harfleri arasında mükemmel bir ok şekli oluştuğu görülür. Bu ok, hızı ve ileriye doğru hareketi simgeler. Logonun tasarımcısı Lindon Leader, 1994 yılında bu negatif alanı bilinçli olarak yarattığını açıklamıştır. Leader'ın bu tasarımı, Communication Arts ve Type Directors Club dahil pek çok prestijli ödül almıştır.

2. Amazon logosundaki gülümseyen ok

2. Amazon logosundaki gülümseyen ok

Amazon'un sarı oku, 'a' harfinden 'z' harfine uzanır ve iki anlam taşır: birincisi Amazon'un 'a'dan z'ye her şeyi sattığı' mesajı; ikincisi ise okun gülümseyen bir ağzı andırmasıyla müşteri memnuniyeti vurgusu. Bu tasarım Turner Duckworth ajansı tarafından 2000 yılında hayata geçirilmiştir.

3. Apple logosundaki ısırık

3. Apple logosundaki ısırık

Apple logosundaki elmanın bir yanından ısırılmış görünmesi tesadüf değildir. Tasarımcı Rob Janoff, 1977 yılında bu ısırığı, elmanın kiraz ya da başka küçük bir meyveden ayırt edilmesi için eklediğini belirtmiştir. Tasarım tamamlandıktan sonra bir meslektaşının dikkat çektiği 'bite/byte' fonetik oyunu ise Janoff'un kasıtlı olarak planlamadığı, sonradan benimsenen mutlu bir tesadüf olarak değerlendirilmektedir.

4. Toblerone'daki gizli ayı

4. Toblerone'daki gizli ayı

İsviçre çikolata markası Toblerone'un Bern şehrine özgü olması nedeniyle logosundaki dağ siluetinin içine bir ayı figürü gizlenmiştir. Bern'in kenti 'ayılar şehri' olarak da bilinir ve bu gizli figür markanın kökene bağlılığını yansıtır.

5. Pinterest logosundaki iğne

5. Pinterest logosundaki iğne

Pinterest kelimesinin baş harfi 'P', aynı zamanda bir raptiye (pin) biçimindedir. Görsel içerikleri 'sabitlemek' anlamına gelen 'pin' kelimesi, bu sayede hem sözcük hem görsel düzeyde marka kimliğine işlenmiştir.

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6. Cisco logosundaki köprü

6. Cisco logosundaki köprü

Teknoloji devi Cisco'nun çizgili logosu, San Francisco'nun simgesi Golden Gate Köprüsü'nü stilize eder. Şirketin San Francisco'da kurulmuş olmasına gönderme yapan bu tasarım, aynı zamanda dijital sinyalleri ve veri akışını da temsil etmektedir.

7. NBC logosundaki tavus kuşu

7. NBC logosundaki tavus kuşu

NBC'nin renkli tavus kuşu logosu, televizyonun renkli yayıncılık dönemine geçişini kutlamak amacıyla 1956 yılında tasarlanmıştır. Her tüy ayrı bir yayın bölümünü simgeler; hayvanın 'gurur' ile ilişkilendirilmesi ise ağın bu geçişten duyduğu övünçtür.

8. Carrefour logosundaki "C"

8. Carrefour logosundaki "C"

Carrefour'un logosundaki negatif beyaz alan, 'C' harfini oluşturur. Kırmızı ve mavi oklar ise birbirinin zıttı yönlere işaret ederek 'kavşak' anlamına gelen marka adını görsel olarak destekler.

9. Baskin-Robbins logosundaki "31"

9. Baskin-Robbins logosundaki "31"

Baskin-Robbins'in 'BR' harflerinden oluşan logosuna bakıldığında 'B' ve 'R' harflerinin pembe bölümleri, '3' ve '1' rakamlarını oluşturur. Bu sayı, markanın '31 çeşit dondurma' vaadine gönderme yapar.

10. Beats by Dre logosundaki kafa

10. Beats by Dre logosundaki kafa

Yuvarlak 'b' logosu yalnızca bir harf değildir; başa takılmış bir kulaklığı temsil etmektedir. Çember baş, 'b' harfi ise sol kulağa oturan kulaklığın sap ve hoparlör kısmıdır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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