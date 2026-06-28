Dünyaca Ünlü Markaların Logolarındaki Muhtemelen Hiç Fark Etmediğiniz Akıl Dolu Ayrıntılar
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Dünyaca ünlü markaların logoları, yüzeysel bakışta yalnızca bir şekil ve renkten ibaret gibi görünür. Oysa grafik tasarımcılar bu görsel kimliklere kasıtlı olarak gizli anlamlar, çift imgeler ve sembolik mesajlar yerleştirir. Bu gizli katmanlar hem marka kimliğini pekiştirir hem de fark eden kişiye özel bir 'keşfetme zevki' yaratır.
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1. FedEx logosundaki gizli ok
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2. Amazon logosundaki gülümseyen ok
3. Apple logosundaki ısırık
4. Toblerone'daki gizli ayı
5. Pinterest logosundaki iğne
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6. Cisco logosundaki köprü
7. NBC logosundaki tavus kuşu
8. Carrefour logosundaki "C"
9. Baskin-Robbins logosundaki "31"
10. Beats by Dre logosundaki kafa
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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