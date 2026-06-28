Türkiye ve Azerbaycan, Yunanistan’ın Sahiplendiği Baklava İçin Güçlerini Birleştirdi
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Yunanistan ile yaşanan asırlık 'baklava' krizine son noktayı koyacak tarihi hamle geldi. Türkiye ve Azerbaycan, ünlü lezzetin tek bir coğrafyaya ait olmadığını savunup güçlerini birleştirerek UNESCO’ya tescil dosyasını sundu.
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Türkiye Gazetesi'nden Murat Öztekin’in özel haberine göre; Türk mutfağının baş tacı olan baklava, uluslararası arenada yeni bir stratejiyle savunuluyor.
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Kültür diplomasisinin bu önemli hamlesinde nihai aşamaya gelindi.
Baklavanın tarihsel gelişimine bakıldığında, köken tartışmalarına en net cevabı Osmanlı arşivleri veriyor.
Yunanistan tarafı ise tezi için antik dönemleri ve Bizans İmparatorluğu'nu işaret ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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