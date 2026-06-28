Türkiye ve Azerbaycan, Yunanistan’ın Sahiplendiği Baklava İçin Güçlerini Birleştirdi

Ege adalarında geçmişte yapılan bal, yufka ve ceviz karışımlı tatlıları referans gösteren Yunan işletmeler, menülerinde bu ürünü halen “Greek baklava” ya da “Greek pastry” başlıklarıyla pazarlıyor.

Ankara ve Bakü'nün ortaklaşa yürüttüğü bu UNESCO operasyonunun, gastronomi dünyasındaki bu sınır kavgasına kalıcı olarak kilit vurması bekleniyor.