article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sirkesiz Karbonatsız Yöntem: Tek 1 Malzeme Beyaz Kıyafetlerdeki Sarı Lekeleri Anında Çıkarıyor

Sirkesiz Karbonatsız Yöntem: Tek 1 Malzeme Beyaz Kıyafetlerdeki Sarı Lekeleri Anında Çıkarıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.06.2026 - 13:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kimyasal içerikli ticari temizleyicilerin cilt tahrişlerinden solunum yolu problemlerine kadar ciddi sağlık riskleri barındırması, tüketicileri doğal ve çevre dostu alternatiflere yönlendiriyor. Temizlik uzmanları, bu kez mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan tuzun gizli temizlik gücünü ortaya çıkardı. 

İşte pahalı leke çıkarıcılara taş çıkaran o yöntemler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kan, ter, yağ kaynaklı sarı lekeler, en kaliteli çamaşır deterjanlarının bile temizlemekte zorlandığı, kumaşlara işleyen en inatçı lekelerin başında geliyor.

Kan, ter, yağ kaynaklı sarı lekeler, en kaliteli çamaşır deterjanlarının bile temizlemekte zorlandığı, kumaşlara işleyen en inatçı lekelerin başında geliyor.

Ancak ev temizliği uzmanlarının paylaştığı bu pratik ve bütçe dostu formül, zorlu lekeleri saniyeler içinde ortadan kaldırıyor.

Uzmanlar, kan lekelerine müdahale ederken zamanlamanın kritik olduğunu vurguluyor ve temizlik sürecini şu adımlarla özetliyor:

Uzmanlar, kan lekelerine müdahale ederken zamanlamanın kritik olduğunu vurguluyor ve temizlik sürecini şu adımlarla özetliyor:

  • Asla Sıcak Su Kullanmayın: Lekeli giysiyi hemen soğuk suyun altına tutun. Kan lekelerini temizlerken sıcak su kullanmak en büyük hatalardan biridir; çünkü sıcaklık, lekenin kumaşa kalıcı olarak yerleşmesine neden olur. Leke tazeyse, sadece soğuk su bile kanın büyük bir kısmını temizlemeye yetecektir.

  • Tuz Mucizesi (Macun Formülü): Az miktarda tuz ile soğuk suyu karıştırarak koyu kıvamlı bir macun hazırlayın. Bu macunu lekenin üzerine doğrudan uygulayarak 10-20 dakika bekletin. Tuzun güçlü kurutucu ve emici özellikleri, kumaş liflerine işleyen kanı ve suyu adeta bir vakum gibi yukarı çekecektir.

  • Kurumadan Makineye Atın: Süre dolduğunda lekeyi tekrar soğuk suyla durulayın. En önemli püf noktası ise kumaşın kendi kendine kurumasına izin vermeden, giysiyi hemen çamaşır makinesine atıp her zamanki gibi yıkamaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın