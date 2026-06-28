Kamyon Yerine Kullanılacak: Onlarca Kamyonun Yükünü Tek Seferde Götürüyor

Dünya pazarında aynı fiyata satılan bir ürün için nakliyede harcanan her kuruş, doğrudan üreticinin cebinden çıkıyordu. Doğa ise ülkeye bu maliyetli sorunu çözecek neredeyse bedava bir alternatif sunuyor: Nehirler.

Güney Amerika'nın kalbinden geçen Paraná-Paraguay su yoluna yapılan dev yatırımla birlikte lojistik haritası tamamen değişiyor. Sektör araştırmaları, nehir taşımacılığının karayoluna kıyasla yarıdan çok daha düşük bir maliyetle yapılabildiğini ve ton başına önemli ölçüde daha az yakıt tüketildiğini gösteriyor. Tek bir nehir mavnası, onlarca kamyonun taşıdığı yükü tek seferde ve çok daha az karbon salımıyla limanlara ulaştırabiliyor.