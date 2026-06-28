Kamyon Yerine Kullanılacak: Onlarca Kamyonun Yükünü Tek Seferde Götürüyor
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Dünyanın en büyük tarım üreticilerinden biri olan Brezilya, her yıl kırdığı hasat rekorlarının önündeki en büyük engeli, yani dünyanın en yüksek lojistik maliyetlerini ortadan kaldırmak için tarihi bir adım atıyor. Ülke, soya fasulyesi ve mısırı binlerce kilometre boyunca kamyonlarla taşımak yerine, devasa mavnalarla denize ulaştıracak dev bir su yolu projesine yatırım yapıyor. Amaç; hem üreticinin kârını artırmak hem de karbon salımını düşürmek.
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Brezilya’da soya ve mısır gibi tonlarca ağırlıktaki ürünlerin kıtalararası mesafelerde karayoluyla taşınması; yüksek yakıt maliyetlerine, çevre kirliliğine ve yolların kilitlenmesine neden oluyordu.
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Dünyada bu sistemin başarısını kanıtlayan çok sayıda örnek var.
Dünyanın en zengin nehir ağlarından birine sahip olmasına rağmen Brezilya'nın bu potansiyeli bugüne kadar kullanamamasının arkasında ise bazı yapısal engeller bulunuyor:
Tüm engellere rağmen, tarım sektörünün baskısıyla nehirlerin tıkanıklığını giderme yarışı hız kazandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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