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Kamyon Yerine Kullanılacak: Onlarca Kamyonun Yükünü Tek Seferde Götürüyor

Kamyon Yerine Kullanılacak: Onlarca Kamyonun Yükünü Tek Seferde Götürüyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.06.2026 - 11:38
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Dünyanın en büyük tarım üreticilerinden biri olan Brezilya, her yıl kırdığı hasat rekorlarının önündeki en büyük engeli, yani dünyanın en yüksek lojistik maliyetlerini ortadan kaldırmak için tarihi bir adım atıyor. Ülke, soya fasulyesi ve mısırı binlerce kilometre boyunca kamyonlarla taşımak yerine, devasa mavnalarla denize ulaştıracak dev bir su yolu projesine yatırım yapıyor. Amaç; hem üreticinin kârını artırmak hem de karbon salımını düşürmek.

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Brezilya’da soya ve mısır gibi tonlarca ağırlıktaki ürünlerin kıtalararası mesafelerde karayoluyla taşınması; yüksek yakıt maliyetlerine, çevre kirliliğine ve yolların kilitlenmesine neden oluyordu.

Brezilya’da soya ve mısır gibi tonlarca ağırlıktaki ürünlerin kıtalararası mesafelerde karayoluyla taşınması; yüksek yakıt maliyetlerine, çevre kirliliğine ve yolların kilitlenmesine neden oluyordu.

Dünya pazarında aynı fiyata satılan bir ürün için nakliyede harcanan her kuruş, doğrudan üreticinin cebinden çıkıyordu. Doğa ise ülkeye bu maliyetli sorunu çözecek neredeyse bedava bir alternatif sunuyor: Nehirler.

Güney Amerika'nın kalbinden geçen Paraná-Paraguay su yoluna yapılan dev yatırımla birlikte lojistik haritası tamamen değişiyor. Sektör araştırmaları, nehir taşımacılığının karayoluna kıyasla yarıdan çok daha düşük bir maliyetle yapılabildiğini ve ton başına önemli ölçüde daha az yakıt tüketildiğini gösteriyor. Tek bir nehir mavnası, onlarca kamyonun taşıdığı yükü tek seferde ve çok daha az karbon salımıyla limanlara ulaştırabiliyor.

Dünyada bu sistemin başarısını kanıtlayan çok sayıda örnek var.

Dünyada bu sistemin başarısını kanıtlayan çok sayıda örnek var.

Amerika Birleşik Devletleri, Mississippi Nehri sayesinde tahıl hasadının büyük bölümünü deniz limanlarına taşırken; Avrupa ise ağır yük taşımacılığında Ren ve Tuna nehirlerini onlarca yıldır aktif olarak kullanıyor.

Dünyanın en zengin nehir ağlarından birine sahip olmasına rağmen Brezilya'nın bu potansiyeli bugüne kadar kullanamamasının arkasında ise bazı yapısal engeller bulunuyor:

Dünyanın en zengin nehir ağlarından birine sahip olmasına rağmen Brezilya'nın bu potansiyeli bugüne kadar kullanamamasının arkasında ise bazı yapısal engeller bulunuyor:

  • Derinlik Sorunu (Tarama): Nehirlerin yıl boyunca navigasyona uygun kalması için sürekli taranması ve Tocantins havzasındaki ünlü Pedral do Lourenço gibi kayalık bölgelerin temizlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde kurak sezonda taşımacılık tamamen duruyor.

  • Altyapı Eksikliği: Barajları aşacak kilit sistemlerinin, yükleme terminallerinin ve uzun vadeli yasal güvencelerin yetersizliği projeleri onlarca yıldır kağıt üzerinde bırakıyordu.

Tüm engellere rağmen, tarım sektörünün baskısıyla nehirlerin tıkanıklığını giderme yarışı hız kazandı.

Tüm engellere rağmen, tarım sektörünün baskısıyla nehirlerin tıkanıklığını giderme yarışı hız kazandı.

Yeni altyapı planlarına periyodik tarama projeleri, modern terminaller ve seyrüsefer engellerinin kaldırılması dahil edildi.

Brezilya için yön artık tamamen doğru görünüyor. Nehirleri birer 'sıvı otoyola' dönüştürmek, ülkenin küresel pazardaki rekabet gücünü zirveye çıkaracak. Hayata geçen her yeni proje, doğanın sunduğu bu ucuz ve temiz rotayla soya fasulyesini dünya limanlarına bir adım daha yaklaştırıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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