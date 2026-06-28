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Psikologlar Açıkladı: Sürekli Kredi Kartıyla Harcama Yapmanızın Nedeni Buymuş

Psikologlar Açıkladı: Sürekli Kredi Kartıyla Harcama Yapmanızın Nedeni Buymuş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.06.2026 - 09:13
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Sorumlu kullanıldığında hayatı kolaylaştıran bir finansal araç olan kredi kartları, konu harcamaya geldiğinde neden birer 'bütçe canavarına' dönüşüyor? Psikologlar ve davranışsal iktisatçılar, cüzdanımızdan nakit para yerine plastik kartları çıkarmamızın arkasındaki şok edici zihinsel süreçleri ortaya koydu. Araştırmalara göre, sürekli kredi kartı kullanmamızın nedeni irade zayıflığı değil; beynimizin manipüle edilme şekli.

Kaynak Kaynak2

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Davranışsal iktisatçıların "ödeme acısı" (pain of paying) adını verdiği fenomene göre, fiziksel olarak nakit para harcamak beyinde hafif bir huzursuzluk ve sızı hissi yaratıyor.

Davranışsal iktisatçıların "ödeme acısı" (pain of paying) adını verdiği fenomene göre, fiziksel olarak nakit para harcamak beyinde hafif bir huzursuzluk ve sızı hissi yaratıyor.

Ancak Carnegie Mellon Üniversitesi'nin yaptığı uzun soluklu araştırmalar, kredi kartlarının bu acıyı adeta bir lokal anestezi gibi uyuşturduğunu gösteriyor.

Manoj Thomas ve ekibinin yaptığı çalışma ise daha çarpıcı bir gerçeği gösteriyor: Normalde harcama yapmaktan nefret eden 'cimriler' ile parayı düşünmeden harcayan 'savurganlar' arasındaki fark, kredi kartı devreye girdiğinde neredeyse kapanıyor. Kart kullanımı, cimrilerin bile ödeme acısını azaltarak onları birer savurgana dönüştürebiliyor.

Psikolog Richard Feinberg ve daha sonra onu destekleyen bilim insanlarının yaptığı deneyler, kredi kartı logolarının (Visa, Mastercard vb.) tüketiciler üzerinde şartlandırılmış bir refleks yarattığını kanıtladı.

Psikolog Richard Feinberg ve daha sonra onu destekleyen bilim insanlarının yaptığı deneyler, kredi kartı logolarının (Visa, Mastercard vb.) tüketiciler üzerinde şartlandırılmış bir refleks yarattığını kanıtladı.

Tıpkı taze pişmiş bir kurabiye kokusunun açlık hissetmesek bile iştahımızı kabartması gibi, sadece bir kredi kartı logosu görmek bile insanların bir ürüne daha fazla para ödeme isteğini ve harcama arzusunu tetikliyor.

Kredi limitleri, bilişsel olarak harcamalarımızı değersizleştiriyor. Araştırmacı Carey Morewedge'e göre, cüzdanında sadece 50 TL olan bir insan için 10 TL'lik bir çikolata büyük bir harcamayken; 5.000 TL limiti olan bir kart kullanıcısı için aynı çikolata devede kulak görünüyor. Yüksek limitler, tüketicilere gelecekteki kazanç potansiyellerini yapay bir şekilde yüksek göstererek fiyatları psikolojik olarak gözlerinde küçültüyor.

Uzmanlar, dijitalleşen dünyada kronik harcama tuzağından kurtulmak ve finansal kontrolü yeniden ele geçirmek için bilime dayalı şu yöntemleri öneriyor:

Uzmanlar, dijitalleşen dünyada kronik harcama tuzağından kurtulmak ve finansal kontrolü yeniden ele geçirmek için bilime dayalı şu yöntemleri öneriyor:

  • 'Ödeme Acısını' Geri Getirin: Mobil cüzdanları ve kayıtlı kart bilgilerini silin. Çevrimiçi alışveriş yaparken kart bilgilerini her seferinde elle girmek (sürtünme yaratmak) beyninize düşünmek için zaman kazandırır. Mümkünse nakit veya banka kartına geçiş yapın.

  • 24 Saat Kuralı Uygulayın: Michigan Üniversitesi araştırmalarına göre, dürtüsel bir satın alma öncesinde 24 saat beklemek, rasyonel beynin yeniden devreye girmesini sağlıyor ve sonradan pişman olunacak harcamaları engelliyor.

  • 'Kendimi Şımartma' Bütçesi Yapın: 'Bunu hak ettim' diyerek yapılan harcamaları bütçe dışı bırakmak yerine, aylık sabit bir 'ödül fonu' oluşturun. Bu fon bittiğinde, harcamayı bir sonraki aya kadar kesin olarak durdurun.

  • Geleceğe Önceden Taahhüt Verin: Maaşınız yatar yatmaz bir kısmının otomatik olarak birikim veya fatura hesabına aktarılmasını sağlayın. Para harcanabilir hale gelmeden önce önleminizi alın.

  • Dijital Sürtünmeyi Artırın: 'Tek tıkla satın al' özelliklerini kapatın ve bankacılık uygulamanızdan günlük/aylık harcama limitleri belirleyin.

  • Duygusal Tetikleyicilerinizi Listeleyin: Stresli, üzgün veya canınız sıkkın olduğunda telefonunuza sarılıp alışveriş yapıyorsanız, bu anların farkına varın ve enerjinizi harcama yapmak yerine başka aktivitelere yönlendirin.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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