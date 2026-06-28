Psikologlar Açıkladı: Sürekli Kredi Kartıyla Harcama Yapmanızın Nedeni Buymuş

Tıpkı taze pişmiş bir kurabiye kokusunun açlık hissetmesek bile iştahımızı kabartması gibi, sadece bir kredi kartı logosu görmek bile insanların bir ürüne daha fazla para ödeme isteğini ve harcama arzusunu tetikliyor.

Kredi limitleri, bilişsel olarak harcamalarımızı değersizleştiriyor. Araştırmacı Carey Morewedge'e göre, cüzdanında sadece 50 TL olan bir insan için 10 TL'lik bir çikolata büyük bir harcamayken; 5.000 TL limiti olan bir kart kullanıcısı için aynı çikolata devede kulak görünüyor. Yüksek limitler, tüketicilere gelecekteki kazanç potansiyellerini yapay bir şekilde yüksek göstererek fiyatları psikolojik olarak gözlerinde küçültüyor.