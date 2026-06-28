Psikologlar Açıkladı: Sürekli Kredi Kartıyla Harcama Yapmanızın Nedeni Buymuş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sorumlu kullanıldığında hayatı kolaylaştıran bir finansal araç olan kredi kartları, konu harcamaya geldiğinde neden birer 'bütçe canavarına' dönüşüyor? Psikologlar ve davranışsal iktisatçılar, cüzdanımızdan nakit para yerine plastik kartları çıkarmamızın arkasındaki şok edici zihinsel süreçleri ortaya koydu. Araştırmalara göre, sürekli kredi kartı kullanmamızın nedeni irade zayıflığı değil; beynimizin manipüle edilme şekli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Davranışsal iktisatçıların "ödeme acısı" (pain of paying) adını verdiği fenomene göre, fiziksel olarak nakit para harcamak beyinde hafif bir huzursuzluk ve sızı hissi yaratıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikolog Richard Feinberg ve daha sonra onu destekleyen bilim insanlarının yaptığı deneyler, kredi kartı logolarının (Visa, Mastercard vb.) tüketiciler üzerinde şartlandırılmış bir refleks yarattığını kanıtladı.
Uzmanlar, dijitalleşen dünyada kronik harcama tuzağından kurtulmak ve finansal kontrolü yeniden ele geçirmek için bilime dayalı şu yöntemleri öneriyor:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın