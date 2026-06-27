Kedilerin En Tuhaf 9 Davranışının Arkasındaki Şaşırtıcı Gerçek
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Kedilerin tuhaf davranışları, sahiplerini hem güldürür hem şaşırtır. Gece yarısı deli gibi koşmak, boş yerlere bakmak, kutulara girmek... Bu alışkanlıkların hepsinin bilimsel bir açıklaması var. Antromorfik yorumlardan uzak durarak araştırmacıların gerçekte ne bulduğuna bakalım.
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Kediler Neden Boş Duvarlara veya Boşluğa Bakar?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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