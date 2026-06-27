Kedilerin En Tuhaf 9 Davranışının Arkasındaki Şaşırtıcı Gerçek

Kedilerin karnı, diğer bölgelere kıyasla çok daha hassas sinir uçlarına sahiptir. Bu bölge hem en savunmasız hem de taktiksel olarak korunması gereken anatomik alandır. Karnını yukarı dönük sergileyen kedi aslında 'güveniyorum sana' demektedir; ancak bu, bu bölgeye dokunulmasını istediği anlamına gelmez. Ani bir dokunuş refleksif bir saldırıyı tetikler. Pek çok kedi sahibinin 'karın tuzağı' olarak adlandırdığı bu durumun altında yüksek duyarlılıklı reseptörler yatar.