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Yaşam
Kedilerin En Tuhaf 9 Davranışının Arkasındaki Şaşırtıcı Gerçek

Kedilerin En Tuhaf 9 Davranışının Arkasındaki Şaşırtıcı Gerçek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 11:01
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Kedilerin tuhaf davranışları, sahiplerini hem güldürür hem şaşırtır. Gece yarısı deli gibi koşmak, boş yerlere bakmak, kutulara girmek... Bu alışkanlıkların hepsinin bilimsel bir açıklaması var. Antromorfik yorumlardan uzak durarak araştırmacıların gerçekte ne bulduğuna bakalım.

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Kediler Neden Boş Duvarlara veya Boşluğa Bakar?

Kediler Neden Boş Duvarlara veya Boşluğa Bakar?

Kedi sahiplerinin en sık sorduğu sorulardan biri budur: Hiçbir şey olmadığı hâlde neden duvara bakıp donup kalıyorlar? Cornell Feline Health Center'a göre kedilerin işitme aralığı insanların çok üzerinde; insan kulağının duyamayacağı yüksek frekanslı sesleri kolayca algılayabilirler. Bu seslerin kaynağını gözleriyle aramak, avcı bir türün doğal refleksidir. Gece yapan böcekler, duvar içindeki kemirgenler ya da elektrik tesisatının titreşimi bile bu odaklanmayı tetikleyebilir. Dramatik bir hayalet hikâyesi değil, sıradan bir av davranışıdır.

Kedi Neden Gece Yarısı Aniden Koşmaya Başlar?

Kedi Neden Gece Yarısı Aniden Koşmaya Başlar?

Veteriner etoloji literatüründe 'FRAP' (Frenetic Random Activity Period) olarak adlandırılan bu davranış, kedilerin içinde biriken enerjiyi boşaltma biçimidir. Kediler günde ortalama 12-16 saat uyur; sabah erken ya da gece geç saatlerde kısa ama yoğun enerji patlamaları yaşarlar. Journal of Veterinary Behavior'da yayımlanan araştırmalar bu patlamaların özellikle kapalı ortamda yaşayan, yeterince uyarılmayan kedilerde daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur. Çözüm basittir: günde iki kez 10-15 dakikalık interaktif oyun.

Kediler Neden Her Şeyi İtiyor?

Kediler Neden Her Şeyi İtiyor?

Masadan eşya itmek, kedi davranışı araştırmacılarının 'nesne incelemesi' dediği bir kavramdır. Ohio State University Veterinary Medical Center'ın aktardığına göre kediler, pençelerindeki duyusal reseptörler aracılığıyla nesneleri 'test eder.' Bir şeyi iterek önce canlı mı hareketsiz mi olduğunu anlarlar; bu, yaban hayatta avın saklanıp saklanmadığını kontrol etmekle aynı mekanizmadır. Ayrıca dikkat çekme aracı olarak da kullanılır: sahibi her seferinde tepki verirse davranış pekişir.

Kedi Neden Kutulara Girer?

Kedi Neden Kutulara Girer?

2021 yılında Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlanan ve Utrecht Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü ilginç bir deney, kedilerin yere bant ile çizilmiş 'hayali' karelerin içine bile girdiğini ortaya koydu. Kapalı ve sınırlı alan hissi, kedilere hem termal konfor hem de psikolojik güvenlik sağlar. Evrimsel olarak küçük çukurlar ve mağaralar, hem avlanma pususuna uygun hem de yırtıcılardan korunaklıydı.

Kediler Neden Yavaş Göz Kırpar?

Kediler Neden Yavaş Göz Kırpar?

Kedi davranışı uzmanı Mikel Delgado ve Sussex Üniversitesi'nden araştırmacıların 2020'de Scientific Reports dergisinde yayımladığı çalışma, 'yavaş kırpma' davranışının kedilerin güveni ifade etme biçimi olduğunu doğruladı. İnsan gözlerine yavaş kırptığında kediler bu hareketi geri yapıyor; bu da türler arası iletişimin somut bir örneği. Sahibine güvendiği için gözlerini kapatan bir kedi, aslında 'seninle birlikteyken tehdit hissetmiyorum' diyor.

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Kedi Neden Gıdıklanmaz Ama Yine de Karnına Dokunulmasından Hoşlanır?

Kedi Neden Gıdıklanmaz Ama Yine de Karnına Dokunulmasından Hoşlanır?

Kedilerin karnı, diğer bölgelere kıyasla çok daha hassas sinir uçlarına sahiptir. Bu bölge hem en savunmasız hem de taktiksel olarak korunması gereken anatomik alandır. Karnını yukarı dönük sergileyen kedi aslında 'güveniyorum sana' demektedir; ancak bu, bu bölgeye dokunulmasını istediği anlamına gelmez. Ani bir dokunuş refleksif bir saldırıyı tetikler. Pek çok kedi sahibinin 'karın tuzağı' olarak adlandırdığı bu durumun altında yüksek duyarlılıklı reseptörler yatar.

Kediler Neden Her Zaman Ayakları Üzerine Düşer?

Kediler Neden Her Zaman Ayakları Üzerine Düşer?

'Hava hakkı refleksi' olarak bilinen bu yetenek, 1987'de Amerikan Veteriner Tıp Derneği'nin Journal of the American Veterinary Medical Association'ında ayrıntılı biçimde incelendi. Kediler düşerken omurga ve iç kulak koordinasyonuyla önce kafalarını hizalar, ardından ön vücudu, son olarak arka vücudu döndürür; bu işlem yalnızca 0,3 saniyede tamamlanır. Bununla birlikte çok kısa mesafeli düşüşlerde bu refleks tam devreye giremez; yani düşük pencere katı aslında daha yüksek kattan tehlikelidir.

Kedi Neden Mırıldar?

Kedi Neden Mırıldar?

Mırıldama mekanizması larinksteki 'glottis' kasının ritmik açılıp kapanmasıyla üretilir ve hem nefes alırken hem verirken devam eder. Ohio State University araştırmacıları mırıldamanın yalnızca memnuniyet ifadesi olmadığını; stres, ağrı ve hatta iyileşme sürecinde de görüldüğünü saptadı. 25-50 Hz frekansındaki titreşimlerin kemik yoğunluğunu artırdığı ve dokuları iyileştirdiği düşünülmektedir. Kediler sizi rahatlatırken kendilerini de iyileştiriyor olabilir.

Kedi Neden Sahiplerinin Üstüne "Hediye" Getirir?

Kedi Neden Sahiplerinin Üstüne "Hediye" Getirir?

Av hayvanı getirmek, kedinin sosyal grup içindeki rolünü icra etme biçimidir. American Association of Feline Practitioners'a göre bu davranış özellikle kısırlaştırılmamış dişi kedilerde görülür ve 'kaynak paylaşımı' güdüsüyle ilgilidir. Kedi sizi avlanamayan birine benzeterek size öğretmeye çalışıyor olabilir; ya da sadece ailesine hediye sunuyor. Her iki durumda da bu içten bir jestir, cezalandırılmamalıdır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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